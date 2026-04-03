Минобороны сообщило об уничтожении 2354 беспилотников за неделю

По данным ведомства, также были сбиты 57 авиабомб, четыре крылатые ракеты «Фламинго» и три ракеты «Нептун»

Фото: Артем Дергунов

Средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили 2 354 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в период с 28 марта по 3 апреля средствами ПВО были сбиты 57 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Также за этот период уничтожены 2 354 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В ведомстве добавили, что с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 671 самолет, 284 вертолета и 130 717 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, по данным Минобороны России, уничтожены 653 зенитных ракетных комплекса, 28 664 танка и других боевых бронированных машин, 1 694 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 255 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 58 505 единиц специальной военной автомобильной техники.



Ариана Ранцева