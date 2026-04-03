Туман в Татарстане сохранится до 4 апреля

Помимо этого, местами пройдет небольшой дождь

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий.

Днем и вечером 3 апреля, с сохранением ночью и утром 4 апреля, на территории республики и в Казани местами ожидается туман.

Напомним, 4 апреля ночью с уходом атмосферного фронта местами пройдет небольшой дождь. Днем республика окажется в гребне повышенного давления — существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем повысится от +10 до +15.

В воскресенье, 5 апреля, ночью без существенных осадков, местами ожидается туман, минимальные температуры воздуха составят до +3. Днем Татарстан окажется в передней части очередного циклона: в большинстве районов пройдут небольшие дожди, на западе республики — до умеренных. Температура воздуха днем повысится от +10 до +15.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 6 и 7 апреля, сохранится теплая погода, временами с дождем. Дневные температуры прогнозируются в пределах от +8 до +13.

Рената Валеева