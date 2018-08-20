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Минимальная цена на водку любой крепости поднялась до 205 рублей

02:29, 20.08.2018
Минимальная цена на водку любой крепости поднялась до 205 рублей
Фото: pixabay.com

Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку любой крепости в России с 20 августа приравнивается к минимальной стоимости 40-градусной водки – 205 рублей за 0,5 л. Соответствующий приказ издал Минфин РФ.

МРЦ более крепкой водки не изменится, при этом МРЦ водки крепостью от 37 до 38 градусов поднимется на девять рублей за 0,5 л, а водки крепостью от 38 до 39 градусов — на четыре рубля за 0,5 л, передает ТАСС.

Отмечается, что минимальная отпускная цена завода-производителя на всю водку устанавливается в размере 173 рублей, оптовая составит 178 рублей.

Ранее сообщалось, что рынок «паленой» водки в России сократился в четыре раза.

БизнесРозничная торговля
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