Минимальная цена на водку любой крепости поднялась до 205 рублей

Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку любой крепости в России с 20 августа приравнивается к минимальной стоимости 40-градусной водки – 205 рублей за 0,5 л. Соответствующий приказ издал Минфин РФ.



МРЦ более крепкой водки не изменится, при этом МРЦ водки крепостью от 37 до 38 градусов поднимется на девять рублей за 0,5 л, а водки крепостью от 38 до 39 градусов — на четыре рубля за 0,5 л, передает ТАСС.

Отмечается, что минимальная отпускная цена завода-производителя на всю водку устанавливается в размере 173 рублей, оптовая составит 178 рублей.

Ранее сообщалось, что рынок «паленой» водки в России сократился в четыре раза.

