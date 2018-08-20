ИГ взяло на себя ответственность за нападения на полицейских в Чечне — СМИ

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападения на полицейских в Чечне. Об этом сообщает SITE со ссылкой на информационное агентство боевиков Amaq.

Напомним, что сегодня в Грозном и Шалинском районе Чечни боевики устроили четыре нападения на полицейских. Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, атаки боевиков были направлены на срыв празднования Курбан-байрама.

По данным «Интефакса», четверо из пяти боевиков, участвовавших в нападениях на полицейских, были убиты. В ходе атак пострадали пятеро полицейских и двое гражданских. При этом ТАСС пишет, что погиб один полицейский.