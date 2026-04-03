В Татарстане продолжается формирование паводочной волны

За сутки уровень воды на Куйбышевском водохранилище вырос до 60 см, на реке Малый Черемшан — на 165 см

В республике продолжается формирование паводочной волны. Об этом «Реальному времени» сообщили в ФГБУ «УГМС Республики Татарстан».

За прошедшие сутки на Куйбышевском водохранилище продолжилось повышение уровней воды. В пределах территории Татарстана рост составил от 8 до 43 см на Волжском участке и от 11 до 60 см на Камском участке водохранилища. На отдельных участках наблюдается образование промоин.

На Нижнекамское водохранилище за сутки уровни воды понизились на 1—4 см. На отдельных участках водохранилища также отмечается образование промоин и закраин.

На реках республики продолжается формирование паводочной волны. За прошедшие сутки прибыль воды на реке Свияге и ее основных притоках составила 68—100 см. На реках Предкамья уровень воды увеличился на 6—12 см, местами до 62 см.

На реках Закамья уровни воды за сутки повысились на 14—72 см. На река Малый Черемшан рост уровня воды составил 165 см.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане талые воды подтопили участки в Новых Сокурах и Молькеево.

Ариана Ранцева