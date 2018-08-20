Объем финансирования программы капремонта на 2017—2019 годы в РТ уменьшили на 1,3 млрд рублей

Правительство Татарстана уменьшило финансирование краткосрочного плана реализации Региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017—2019 годы с 17,1 до 15,8 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, из бюджета РТ вместо запланированных 4 млрд выделят 2,9 млрд рублей. Из местных бюджетов привлекут 3,2 млрд рублей, а с членов ТСЖ, ЖК, ЖСК и собственников помещений — 9,7 млрд рублей вместо ранее заявленных 9,2 млрд.

В итоге в 2017 году на реализацию программы капремонта в РТ потратили 4,7 млрд, а в 2018 и 2019 годах на эти цели уйдет чуть более 6 и 5 млрд соответственно.

Ранее сообщалось, что татарстанцы перевели за капремонт на счет регоператора 3,05 млрд рублей.