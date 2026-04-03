В Казани 4 апреля пройдут традиционные сельхозярмарки

Жители города смогут купить продукцию сельских районов Татарстана по ценам до 15% ниже розничных

4 апреля в Казани пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Жители города смогут приобрести продукты по ценам до 15% ниже розничных, сообщает мэрия города.

На ярмарках будет представлена продукция сельских муниципальных районов Татарстана и организаций агропромышленного комплекса республики. В числе участников — предприятие Татпотребсоюз, тепличный комбинат «Майский», холдинговая компания «Ак Барс», птицефабрики и другие производители.

Торговля будет организована с 06:00 до 13:00 на нескольких площадках в разных районах города.

В Авиастроительном районе ярмарки пройдут по адресам: ул. Дементьева, 7; ул. Беломорская, 6; пересечение улиц Беломорской и Гудованцева.

В Вахитовском районе — на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

В Кировском районе — на ул. Альфии Авзаловой, 15; ул. Батыршина, 20; ул. Революционная, 12.

В Московском районе — на ул. Шамиля Усманова, 1.

В Ново-Савиновском районе — на проспекте Ямашева, 71а и ул. Академика Лаврентьева, 10.

В Приволжском районе — на проспекте Победы, 46в и ул. Юлиуса Фучика, 64, корп. 1.

В Советском районе — на ул. Аграрной, 2 и ул. Липатова, 7.

Ариана Ранцева