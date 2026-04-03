В Казани организуют донорскую акцию, приуроченную ко Дню космонавтики

Мероприятие продлится с 8 по 10 апреля

В столице Татарстана с 8 по 10 апреля проведут донорскую акцию, приуроченную ко Дню космонавтики. Принять участие в ней смогут студенты от 18 лет. Условия для участия: вес более 50 кг и отсутствие противопоказаний по здоровью. Место проведения акции — Республиканский центр крови, расположенный на проспекте Победы, 85, сообщила пресс-служба мэрии.

Полный список требований и противопоказаний можно посмотреть на сайте. Из документов при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Также, чтобы участвовать в акции, надо пройти регистрацию.

Организаторами акции выступают Лига Студентов Татарстана и Минмолодежи республики при поддержке сообщества доноров крови DonorSearch.org и движения «Волонтеры-медики».

Ранее сообщалось, что правительство России выделит 12,5 миллиарда на выплаты почетным донорам в 2026 году.

Никита Егоров