После ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» в больницах Татарстана находятся 14 человек

Еще 10 пострадавших получают медицинскую помощь в клиниках Москвы

Фото: Надира Хасанова

По последним данным, на стационарном лечении в Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице находятся 11 человек, их состояние оценивается как стабильное. Один из пациентов был госпитализирован вчера из амбулаторного звена.

В РКБ на лечении находятся три пациента, их состояние также стабильно.

Еще 10 пострадавших получают медицинскую помощь в клиниках Москвы, где их состояние характеризуется как тяжелое и средней тяжести.

Напомним, 31 марта на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел сбой оборудования, который привел к взрыву и пожару. В результате происшествия погибли три человека, в том числе один пожарный, еще 72 человека получили травмы различной степени тяжести.

Рената Валеева