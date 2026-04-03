Татарстанцы уплатили более 5 млн рублей за проезд на красный с начала года

За три месяца в республике выявлено около 3,5 тыс. случаев такого проезда

Фото: Артем Дергунов

За три месяца текущего года в Татарстане выявлено около 3,5 тыс. случаев проезда на запрещающий сигнал светофора, сообщили в Госавтоинспекции.

Административный штраф за такое нарушение составляет 1500 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 7500 рублей либо предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, в 2025 году на дорогах Татарстана погибло 345 человек, а с начала года — уже 58 человек. О росте смертности на дорогах Татарстана, о дрифтерах и питбайкерах, о вакансиях в своей службе «Реальному времени» рассказал Рустем Гарипов, начальник Управления ГАИ МВД по РТ.



Рената Валеева