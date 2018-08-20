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Нападение на полицейских в Чечне направлено на срыв празднования Курбан-байрама — Кадыров

16:19, 20.08.2018
Нападение на полицейских в Чечне направлено на срыв празднования Курбан-байрама — Кадыров
Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров после нападений на полицейских заявил, что атаки боевиков были направлены на срыв празднования Курбан-байрама.

«Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помешать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-байрамом. Самая главная цель — создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Чечне неизвестные совершили несколько нападений на полицейских. Один сотрудник погиб, еще трое получили ранения. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

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