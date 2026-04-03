В Татарстане талые воды подтопили участки в Новых Сокурах и Молькеево

Всего произошли подтопления 21 приусадебного участка

В Татарстане выявили два населенных пункта, где произошли подтопления 21 приусадебного участка, а также два низководных моста. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

В селе Новые Сокуры Лаишевского района из‑за обильного снеготаяния талыми водами подтоплены 10 приусадебных участков и улично‑дорожная сеть коттеджного поселка. При этом жилые дома и социально значимые объекты в зону подтопления не попали, транспортное сообщение не нарушено.

В селе Кият Буинского района из‑за повышения уровня воды на реке Свияге подтоплено дорожное полотно низководного моста вблизи населенного пункта. Перелив над мостом составляет 20 см. Отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет: имеется объездной путь с твердым покрытием Кият‑Тоншерма‑Буинск.

Аналогичная ситуация с низководным мостом сложилась в селе Черки‑Кильдуразы Буинского района: из‑за повышения уровня воды на реке Свияге, вызванного обильным снеготаянием, произошло подтопление дорожного полотна. Высота перелива над мостом составляет 10 см. Само село в зону подтопления не попадает.

Кроме того, в селе Молькеево Кайбицкого района из‑за повышения уровня воды на реке Урюм подтоплены 11 приусадебных участков по улице Речной. Жилые дома и социально значимые объекты не затронуты, транспортное сообщение с населенным пунктом сохранено.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с главой метеорологической службы Игорем Шумаковым подготовку к паводку. Тот сообщил, что реки на севере и востоке России начнут вскрываться ото льда уже в апреле — это на две недели раньше обычного.

