Минниханов отменил карантин по птичьему гриппу в Татарстане
В Республике Татарстан отменен карантин по птичьему гриппу. Это следует из указа президента РТ Рустама Минниханова, опубликованного на официальном портале правовой информации республики.
В документе говорится, что с 20 августа карантин отменен в 16 частных подворьях, находящихся в Апастовском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Буинском районах Татарстана.
При этом на этих территориях в течение трех месяцев ограничен вывоз инкубационных яиц и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.
Ранее президент РТ отменил карантин по птичьему гриппу в восьми частных подворьях республики.
Напомним, что в конце июля карантин по птичьему гриппу ввели на территории частных подворий в пяти районах Татарстана. Источником инфекции считают птицу, завезенную из Чувашии.ОбществоВласть Татарстан
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