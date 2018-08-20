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Минниханов отменил карантин по птичьему гриппу в Татарстане

17:55, 20.08.2018
Минниханов отменил карантин по птичьему гриппу в Татарстане
Фото: pixabay.com

В Республике Татарстан отменен карантин по птичьему гриппу. Это следует из указа президента РТ Рустама Минниханова, опубликованного на официальном портале правовой информации республики.

В документе говорится, что с 20 августа карантин отменен в 16 частных подворьях, находящихся в Апастовском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Буинском районах Татарстана.

При этом на этих территориях в течение трех месяцев ограничен вывоз инкубационных яиц и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.

Ранее президент РТ отменил карантин по птичьему гриппу в восьми частных подворьях республики.

Напомним, что в конце июля карантин по птичьему гриппу ввели на территории частных подворий в пяти районах Татарстана. Источником инфекции считают птицу, завезенную из Чувашии.

ОбществоВласть Татарстан
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