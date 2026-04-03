На ремонт медучреждений Татарстана направят 460,7 млн рублей

Работы запланированы в двух медцентрах Казани и Тетюшской центральной районной больнице

В Татарстане планируется провести капитальный ремонт нескольких объектов здравоохранения. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы пройдут в Межрегиональном клинико-диагностическом центре на улице Карбышева и в ДРКБ №7 на улице Химиков в Казани. Также капитальный ремонт запланирован в Тетюшской центральной районной больнице.

На проведение работ предусмотрено 460,7 млн рублей.

Ариана Ранцева