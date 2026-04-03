В Татарстане сняли режим беспилотной опасности

12:39, 03.04.2026

В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Режим действовал более четырех часов.

Наряду с этим в Альметьевском районе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации. Ранее там ввели угрозу атаки БПЛА.

Рената Валеева

Новости партнеров

Читайте также