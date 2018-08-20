Главным «вором в законе» вместо Шакро Молодого избрали Шишкана

Самая крупная за последние годы сходка «воров в законе» завершилась избранием нового главы и держателя общака. Им стал Олег Шишканов (Шишкан).

Потребность в переизбрании лидера возникла после ареста Захария Калашова (Шакро Молодого). Он был приговорен к 9 годам и 10 месяцам тюрьмы. Отмечается, что прошло достаточно времени, чтобы рассмотреть вопрос о необходимости нового держателя главного общака страны, передает Росбалт.

На встрече криминальные авторитеты также обсудили активность в Турции Надира Салифова (Лоту Гули), пожизненный запрет на въезд в РФ Тариелу Ониани (Таро) и другое.

Ранее главный редактор крупнейшего российского портала о криминальном мире страны — «Прайм Крайм» — Виктория Гефтер прогнозировала возвращение к власти клана Василия Христофорова (Васи Воскреса) и Ко — тех, кто был рядом с Хасаном и хорошо зарекомендовал себя на управленческом поприще перед силовыми структурами власти.