В Чечне неизвестные совершили несколько нападений на полицейских

Двое неизвестных пытались проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинскому району Чеченской Республики и ранили сотрудников полиции. Об этом сообщили в региональном МВД.



«Сегодня около 10 часов двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД России по Шалинскому району Чеченской Республики и нанесли ранения двум сотрудникам полиции, находившимся на службе. Ответным огнем нападавшие были уничтожены. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа», — рассказали в МВД.



Кроме того, в Грозном неизвестный бросил взрывное устройство в сторону поста ГИБДД, сообщают очевидцы. Оно не взорвалось. После этого боевик начал сбивать полицейских на машине. В результате пострадали трое сотрудников. Нападавший был застрелен.



Телеграм-канал Mash пишет о четырех нападениях на полицейских в республике. По его данным, в Грозном в перестрелке на пересечении улиц Первомайской и Исаева погиб полицеский.



Ранее сообщалось, что в Грозном убили четверых боевиков, пытавшихся захватить прихожан в православной церкви Архангела Михаила. В результате нападения погибли двое сотрудников полиции и один гражданский.