Альтернатива «интернет-шейхам»: для мусульман разработали онлайн-медресе на татарском

Пока на татарском. Будет и на русском

Новый проект Духовного управления мусульман Республики Татарстан «Онлайн-медресе» запущен на татарском языке. Но как заверил корреспондента «Реального времени» муфтий РТ Камиль Самигуллин, в планах — разработать аналогичный и для русскоязычной аудитории.

— К нам было очень много обращений из разных регионов. И в прошлом году, когда началась пандемия коронавируса, Камиль хазрат позвал меня к себе и сказал, что нужно создать онлайн-площадку на татарском языке. По поручению муфтия в течение девяти месяцев мы создали такую платформу и приложение к ней, — сообщил руководитель издательского дома «Хузур» ДУМ РТ Ришат Хамидуллин.

В муфтияте отмечают, что проект первого татарского онлайн-медресе является «единственной альтернативой лекциям неизвестных «шейхов» и сомнительным видеоресурсам». В качестве преподавателей онлайн-медресе привлечены имамы, получившие образование в высших религиозных учебных заведениях Татарстана, которые имеют свидетельства на право осуществления религиозной деятельности.

ДУМ РТ презентовало ноу-хау — его разработку приурочили к Году родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане в прошлом году. Онлайн-медресе работает на специальной образовательной платформе. Доступ к нему можно получить через бесплатное мобильное приложение «Татар мәдрәсәсе» (на базе iOS и Android), его можно скачать в Play Маrkеt и App Store.

Доступ онлайн-медресе можно получить через бесплатное мобильное приложение «Татар мәдрәсәсе» (на базе iOS и Android), его можно скачать в Play Маrkеt и App Store. Фото dumrt.ru

В основе — примечетские курсы

Уроки можно освоить с любого устройства, имеющего доступ к интернету, в форматах видео, текста и аудио. На образовательной платформе можно зарегистрироваться через социальные сети или по электронной почте.

Как рассказал заместитель председателя ДУМ РТ Рафик Мухаметшин, всего было записано 124 видеоурока по 15 минут по 7 дисциплинам: исламское право (фикх), хадисоведение, Коран и тафсир, уроки нравственности, арабский язык и таджвид, история жизненного пути пророка Мухаммада и история ислама у татар. За основу была взята программа примечетских курсов, разработанная и принятая ДУМ РТ.

Как рассказал заместитель председателя ДУМ РТ Рафик Мухаметшин, всего было записано 124 видеоурока по 15 минут по 7 дисциплинам. Фото tatar-inform.ru

После каждого урока пользователь проходит своеобразный тест из нескольких вопросов. Успешно справившиеся с заданием переходят к следующему уроку. По словам Ришата Хамидуллина, каждый человек после прохождения курса получает соответствующий сертификат.

В свою очередь Мухаметшин подчеркнул, что онлайн-медресе не заменит живое общение. Поэтому занятия по основам религии при мечетях Татарстана будут по-прежнему продолжаться. А для более глубокого изучения ислама необходимо поступать в медресе, работающие офлайн, Российский исламский институт или Болгарскую исламскую академию.

Тимур Рахматуллин