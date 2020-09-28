Как ислам относится к карантинным мерам в период COVID-19

Фото: Олег Тихонов

В Минздраве РФ говорят о росте заболевшим коронавирусом на фоне распространения прочих респираторных заболеваний в сезон. В то время как часть общественности ожидает очередного введения карантинных мер, колумнист «Реального времени» Карим Гайнуллин вспоминает, с какими ограничениями встретилась мировая исламская община.

Как вообще ислам смотрит на ограничения в случае эпидемии

На самом деле исламская община встретилась с эпидемиями в самые первые века своего существования. В пророческие времена на Ближнем Востоке как раз проходила эпидемия чумы, заметно ослабившая две крупные империи — Византийскую и Сасанидскую. Ряд исследователей называют этот фактор в числе причин успеха исламского халифата в деле покорения новых земель.

Исламское предание (сунна) рассказывает, как сам пророк Мухаммад запрещал посещать земли, пораженные чумой и покидать свое селение в случае заражения. Можно сказать, что это одно из ранних упоминаний карантинной системы как таковой. В этом же предании утверждается, что зараженный, умерший от болезни, но соблюдающий все необходимые меры, чтобы не заразить окружающих, падет смертью мученика.

«И если любой раб (Аллаха), который находится в какой-либо местности, [где разразилась чума], не уйдет оттуда, оставаясь там, проявляя терпение и надеясь на награду Аллаха, зная, что его не постигнет ничто, кроме предопределенного Аллахом, то он получит такую же награду, как и павший за веру [мученик]». (Сахих аль-Бухари)

В пророческие времена на Ближнем Востоке как раз проходила эпидемия чумы, заметно ослабившая две крупные империи — Византийскую и Сасанидскую. Фото wikipedia.org

Первый же случай прямой встречи ранней исламской общины с чумой связан с походом праведного халифа Умара в область Сарг. Конечно, в то время не было перчаточно-масочного режима. Но было понимание того, что чрезвычайная ситуация требует некоторых ограничений.

Пятничная молитва раздора

Одной из обязанностей мусульман является совершение пятничного богослужения. Этому намазу посвящена целая сура (глава) из Священного Корана — Пятница. Во время карантина же мусульмане были вынуждены оставить публичные богослужения.

В ответ на это Духовное управление России в Москве выпустило правовое заключение (фетва), предлагавшее совершать пятничное богослужение онлайн. При этом в обычной ситуации пятничная молитва как бы совершается вместо обязательной полуденной молитвы — в данном же случае муфтият подчеркнул, что после совершения джума-намаза онлайн нужно будет совершить полуденный намаз. Получается, что такой пятничный намаз будет являться дополнительным.

С другой стороны, Духовное управление мусульман Татарстана издало фетву о запретности проводить пятничную молитву онлайн. Они указали, что в ханафитском мазхабе, который распространен среди мусульман России, существует ряд условий, препятствующих проведению онлайн-богослужения. Вместо этого, ДУМ РТ заявило, что достаточным будет просто прочитать полуденный намаз дома.

Духовное управление мусульман Татарстана издало фетву о запретности проводить пятничную молитву онлайн. Фото tatarstan.ru

Подобное разногласие наблюдалось и в арабоязычной среде. Так, катарский богослов Исан Талима предложил совершать жомга-намазы онлайн. Большое количество ученых написали этому опровержение, указав, что коллективное богослужение имеет ряд условий, различающихся зависимо от правовой школы.

Дом фетв Иордании выпустил заключение, призвавшее мусульман воздержаться от посещения богослужения. С другой стороны, на низовом уровне были зафиксированы случаи игнорирования карантинных мер. Ряд проповедников выступили резко против ограничений.

В месяц Рамадан подобное ограничение коснулось праздничного намазов и вечерних таравих-намазов.

Карантинный хадж

В этом году произошли трудности и с одним из столпов Ислама — хаджем в месяц Рамадан. Очевидно, что многотысячное скопление людей создало бы неконтролируемое распространение инфекции. Потому в этом году Саудовская Аравия ввела ограничения на совершение обязательного и малого (умра) паломничеств, ограничив их малым количеством мусульман внутри самого Королевства.

Один из самых авторитетных в среде мусульман институтов, аль-Азхар, поддержал введенные меры. С другой стороны, богослов Али аль-Кардаги, ученик знаменитого шейха Юсуфа Кардави, назвал ограничение хаджа противоречащим религии. Он указал, что хадж ограничивался только в то время, когда Мекку захватывала секта карматов. С другой стороны, в то время не было возможности совершения паломничества таким количеством людей, как сегодня.

В этом году произошли трудности и с одним из столпов Ислама — хаджем в месяц Рамадан. Фото bbc.com

Похоронные трудности

Самым тревожным для некоторых мусульман стала потеря близких в период эпидемии. Похоронный обряд в Исламе предполагает особую форму омытия тела покойного, захоронения и прочтения за ним коллективной похоронной молитвы (джаназа). Обеспокоенность же вызвал контакт с телом пораженного заболеванием и риск заражения. Некоторые люди хотели пролоббировать альтернативные методы захоронения: кремация, захоронение в цинковых гробах или ограничение обрядовой стороны, что было резко встречено мусульманами. Дом фтев Иордании, катарские религиозные организации, аль-Азхар почти единогласно указали, что при возможности следует соблюдать всю обрядовую сторону. Пусть джаназа-намаз читается малым количеством людей и при соблюдении дистанции, но форма обряда не должна быть изменена.

Как итог, в целом исламские институты и мусульмане спокойно отреагировали на вводимые карантинные меры. С другой стороны, есть ряд принципиальных для мусульман вопросов, в которых трудно принять какие-то ограничения. Ряд исследований замечает, что Новая Эра будет эрой эпидемий, и богословам еще предстоит осмыслять исламское право через призму эпидемиологической ситуации. Благо, исламские источники позволяют это.