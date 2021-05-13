Только молитвы: как в Татарстане отпразднуют Ураза-байрам

Все массовые мероприятия вне мечетей отменены

Фото: Максим Платонов

Сегодня мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан — Ураза-байрам. В отличие от прошлого пандемийного года нынешний праздник в Татарстане проходит в более привычном формате, но в атмосфере переживаемого горя из-за трагедии в казанской школе. По этой причине ДУМ РТ отменило «Рамазан Фест» и отказалось от других праздничных мероприятий — день пройдет в молитвах. С раннего утра во всех мечетях республики начнут читать проповеди и гает-намазы. Основной площадкой проведения Ураза-байрама станет Галеевская мечеть. В 5.30 там начнут читать Коран, а в шесть утра муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прочитает праздничную проповедь, гает-намаз назначен на 06.30. Подробнее — в материале «Реального времени».





«В этом году мы встречаем Ураза-байрам с горечью»



Общественный транспорт, на котором можно доехать до мечетей Казани, начнет работать уже в 4.30. Проповеди и гает-намазы (праздничные молитвы) прочтут, разумеется, во всех храмах (в сельских районах начало в 4.30).



В очередной раз главные события празднования Ураза-байрама в Казани развернутся в Галеевской мечети, где в 5.30 начнут читать аяты из Корана, а в 6.00 муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин начнет праздничную проповедь, которая в 6.30 перейдет в гает-намаз. За событием можно будет наблюдать на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», а также в интернете — на сайте ДУМ РТ, Youtube-канале «Хузур ТВ» и телеканале «Хузур ТВ». Повтор трансляции покажут на «ТНВ-Татарстан» в 10.00. Здесь же ждут и президента Татарстана.

В связи с трагическими событиями, произошедшими в казанской школе №175, массовые праздники на Ураза-байрам отменены. Фото: Максим Платонов

На Ураза-байрам принято ходить в гости к родным, посещать кладбища. Уже несколько лет, однако, проходят и масштабные праздники. Один из них — детский праздник в казанской мечети «Гаиля». Планировалось, что дети смогут попрыгать на батутах, поиграть на других аттракционах, поучаствовать в соревнованиях. Кроме того, после полудня в парке имени Горького должен был состояться уже третий массовый «Рамазан Фест». Три площадки хотели посвятить связи времен — прошлому, настоящему, будущему, на каждой планировались игры и мастер-классы из разных времен, а также выступления артистов и почетных гостей.

Однако в связи с трагическими событиями, произошедшими в казанской школе №175, все эти планы отменены. Массовое празднование Ураза-байрама в этом году в Татарстане ограничится гает-намазом.

Еще 11 мая после полуденного намаза в сотне с лишним мечетях республики верующие прочитали аяты Корана, молясь за упокой душ погибших и скорейшее исцеление раненых. В тот же день муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский владыка Кирилл посетили школу и выразили свои соболезнования семьям погибших и раненых, молились и в православных храмах.

В день трагедии в «Казань ЭКСПО» девятый республиканский ифтар также прошел в траурном формате. Фото: Максим Платонов

Среди пострадавших детей оказался и сын имам-хатыйба упомянутой мечети «Гаиля» Рустема хазрата Хайруллина. Как он рассказал, мечеть расположена рядом с 175-й школой, так что ее прихожане сразу услышали выстрелы и поспешили на помощь. Старший сын имама нашел раненого младшего и увез на скорой в больницу, где его прооперировали.

В социальных аккаунтах мечети написано следующее: «В этом году мы встречаем Ураза-байрам с горечью. Пусть Аллах направит погибших в рай. Пусть скорее выздоровеют те, кто лежит в больнице. Запланированный на 13 мая праздник, конечно же, отменен. Гает-намазы начнутся в 6.30. До этого с 5.30 будем читать Коран, молясь за погибших, прося выздоровления раненых».

В день трагедии в «Казань Экспо» девятый республиканский ифтар также прошел в траурном формате: собравшиеся, в количестве более 3 500 человек, вознесли молитву о жертвах трагедии, причем вел ее Хайруллин. Позже первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов выступил с проповедью, осуждающей преступление. На информационные материалы были нанесены траурные черные ленты. Ифтар посетил и президент Татарстана Рустам Минниханов, который объявил минуту молчания.

В Москве праздничная молитва в Соборной мечети пройдет по сценарию прошлого года — без прихожан, в онлайн-формате. Фото: Дмитрий Щипанов

В Москве байрам в онлайн-формате

В Москве праздничная молитва в Соборной мечети пройдет по сценарию прошлого года — без прихожан, в онлайн-формате, при участии только представителей духовенства из трех московских мечетей. Духовное управление подавало запрос на проведение массового мероприятия численностью до 100 тысяч человек, но правительство города ответило председателю Равилю Гайнутдину напоминанием, что в столице действует запрет на массовые собрания. Между тем в конце апреля глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявил, что прогнозировал участие не менее 250 тысяч человек.

— В связи с угрозами массового заражения верующих во время праздничной молитвы и привлечения молящихся к административной ответственности в Духовном управлении мусульман РФ принято тяжелое, но обоснованное решение о проведении праздничной молитвы в честь Ид уль-Фитр — Ураза-байрам исключительно с участием духовенства и сотрудников,— сообщил на сайте ДУМ РФ.

...

В Татарстане в этом отношении празднование пройдет в более привычном режиме.



— В этом году, слава Аллаху, хотя бы проводим не онлайн. Если Аллах даст такую возможность, в будущем проведем этот день празднично, — отметил в разговоре с «Реальным временем» имам-хатыб казанской мечети «Ярдэм» Ильдар Баязитов. — В целом у нас все пройдет традиционно. Обязательно скажем во время проповеди о трагедии в школе. Вероятно, когда пандемия успокоится, когда станет спокойнее, иншалла, сделаем и праздник.

«Иншалла, пусть Ураза-байрам принесет нашей стране и народу спокойствие», — такими словами поздравляют прихожан «Ярдэм» в социальных сетях.

Ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин на вопрос корреспондента, какие выводы можно сделать из двухлетнего странного опыта празднования Ураза-байрама, не знает, что ответить. Понимает это и автор.

— Мы все очень подавлены, — резюмирует профессор.

