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В Новом Юдино спустя почти 30 лет узаконили самовольную постройку — мечеть «Рамис»

11:20, 17.05.2022 3

Федералы отняли у муниципальных чиновников право на снос религиозных самостроев в 2016 году, но в исполкоме Казани не торопятся сдавать позиции

В Новом Юдино спустя почти 30 лет узаконили самовольную постройку — мечеть «Рамис»
Фото: wikimapia.org

Мэрия Казани продолжает «ломать зубы» об объекты, разрешения на строительство которых было выдано при прежнем главе города. Вопреки противодействию городских чиновников, еще одна религиозная община Казани в Арбитражном суде Татарстана сумела отстоять свой храм. Приход мечети «Рамис» в Новом Юдино выиграл дело по признанию за ним права собственности на «самовольную постройку» культового сооружения. Напомним, право сносить религиозные самострои у муниципальных властей отняли федеральным законом еще 6 лет назад. В 2020 году Духовное управление мусульман республики провело ревизию, выяснив, что половина мечетей в Татарстане (как и многих церквей) построена без разрешительной документации, как правило, на пожертвования, то есть существуют вне закона. В ДУМ РТ дали отмашку имам-хатыбам решать этот вопрос самостоятельно, и это привело к валу судебных исков в арбитраже. Священнослужители массово пытаются узаконить православные и мусульманские храмы. И чаще всего успешно.

Землю мечети отвели еще при прежнем казанском мэре Камиле Исхакове

Приход мечети «Рамис» мухтасибата Кировского и Московского районов Казани обратился в Арбитражный суд РТ, потребовав от исполкома города признать за ним право собственности на храм. Мечеть на ул. Ново-Юдинской, дом 140 считали самовольной постройкой. Третьими лицами привлекли Комитет земельных и имущественных отношений Казани и Управление Росреестра.

Исполком Казани требовал в удовлетворении иска отказать. Производство по делу начали еще в прошлом году, но приостанавливали на время проведения судебной экспертизы компанией ООО «Арт-Проект».

Как выяснилось в суде, история мечети началась почти четверть века назад, когда еще прежний мэр Казани Камиль Исхаков 20 сентября 1999 года отвел ей в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок площадью 0,109 га, на котором ныне «Рамис» и находится. Позднее, уже осенью 2002 года, для строительства мечети в аренду сроком на 49 лет отвели два земельных участка площадью 0,058 га (где мечеть сегодня и стоит) и 0,051 га в аренду сроком на 5 лет для проведения благоустройства. 2 августа 1999 фасад строящегося здания согласовали с главным архитектором Казани; 31 декабря 2000 года Управление государственного архитектурно-строительного контроля Казани выдало разрешение за №21 на строительство здания мечети. Сам участок, согласно данным Росреестра, был отнесен к категории земель населенных пунктов с видом разрешенного использования под мечеть. К июлю 2020 года здание мечети «Рамис» площадью 193 кв. м имело износ в 15%.

Фото: tatarstan.arbitr.ru

Эксперт: «Техническое состояние и несущая способность здания мечети соответствуют требованиям»

В мечети признают, что на пожертвования прихожан здание было построено без получения разрешительной документации. Чтобы урегулировать этот вопрос, приход мечети «Рамис» обратился в Управление градостроительных разрешений Казани в августе прошлого года, но там отказали в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Суд, ссылаясь на постановление Пленума Верховного суда РФ, отметил для начала, что отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку. Но при этом необходимо установить, принимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, «надлежащие меры к ее легализации, в частности к получению разрешения на строительство и акта ввода объекта в эксплуатацию». И, в конечном счете, правомерно ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разрешения.

Ключевым вопросом тут является факт бессрочного постоянного пользования земельным участком, в таком случае самовольную постройку можно легализовать, так как у владельца отсутствуют лишь разрешение на строительство и доказательство того, что сама постройка не угрожает интересам, жизни и здоровью граждан. Для этого и понадобилась судебная экспертиза.

Зеленодольское ООО «Арт-Проект» заключило: «Техническое состояние и несущая способность здания мечети соответствуют требованиям строительных, градостроительных («в части использования земельного участка, расположенного в зоне Ж1-72 в соответствии с видами его разрешенного использования») и противопожарных норм и правил. Сохранение здания мечети не несет угрозу жизни и здоровью граждан». Суд решил, что спорный объект тем самым соответствует установленным законом требованиям, не создает угрозы жизни и здоровью граждан, сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

Фото: yandex.ru

Вето на право сносить религиозные самострои

Несмотря на то, что исполком в своем отказе узаконить постройку мечети «Рамис» ссылался в том числе и на Гражданский кодекс, согласно пункта 4 статьи 222 которого органы местного самоуправления (в нашем случае исполком Казани) вправе самостоятельно принять решение о сносе самовольной постройки, Арбитражный суд РТ и здесь отказал, сославшись на федеральный закон №76-ФЗ от 30.03.2016 года. Этот ФЗ предусматривает, что положения вышеупомянутого пункта статьи 222 ГК не распространяются на самовольные постройки, «относящиеся в соответствии с федеральным законом к имуществу религиозного назначения, а также предназначенные для обслуживания имущества религиозного назначения и образующие с ним единый монастырский, храмовый или иной культовый комплекс».

В итоге суд признал за местной мусульманской религиозной организацией — приходом мечети «Рамис» мухтасибата Кировского и Московского районов г. Казани ДУМ РТ — право собственности на здание мечети.

Это уже не первый случай судебного узаконивания религиозных самостроев в Татарстане, так как очень многие из них строились без разрешений на строительство и других документов в течение нескольких лет, в зависимости от поступления пожертвований. В Казани до сих пор пытаются узаконить мечеть «Зайнулла» в Царицыно, которую начали возводить в 2010 году, а также двухэтажное здание и пристрой мечети «Ислам» в Дербышках.

Арбитражный суд РТ буквально завален исками религиозных организаций с просьбой признать право собственности на многие самовольно построенные культовые сооружения. По словам экспертов, многие храмы возводились таким образом потому, что у строивших их людей зачастую не было ни физической возможности сделать проект и согласовать его, ни образования соответствующего, чтобы строить по тем требованиям, которые предъявляются к промышленным зданиям: «Люди в религиозных общинах очень далеки от этого. Ну просто не могли ни предусмотреть стабильность финансирования, ни позволить себе инженеров и других специалистов». Речь идет в основном о небольших, малоэтажных культовых зданиях, которые строили в городе в 90-е или начале нулевых. Некоторые объекты возводили на месте утраченных, сгоревших или разрушенных храмов — в так называемых намоленных местах. Но пока эти храмы не легализованы, к ним не могут ни воду подвести, ни электричество.

Фото: Яндекс.Карты

Недавно выиграл суд с казанскими чиновниками и приход мечети «Шамиль» в поселке Борисково Приволжского района Казани — за ним признали право собственности на землю и само культовое сооружение. Этот храм был построен более 20 лет назад — в 2001 году. Однако все это время как объект недвижимого имущества не был зарегистрирован.

Вал исков обусловлен тем, что в 2020 году по благословению муфтия Татарстана собрали всех хазратов посмотреть документы. Тогда выяснилось, что по Татарстану около 50% мечетей не были оформлены по закону. Тогда муфтият и руководство республики и «озадачили» имам-хатыбов таких мечетей решить вопрос с узакониванием построек.

Сергей Афанасьев
Общество Татарстан Духовное Управление Мусульман Республики Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11:29
    ну вот и ладненько
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  • Анонимно 11:34
    Правильное решение.
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  • Анонимно 13:16
    А что у мэрии Казани больше проблем нет? Все гколы отремонтировпны? Садики школы не нуждается в обновлении мебели итд? Занимались бы проблемами города.
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