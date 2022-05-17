В Новом Юдино спустя почти 30 лет узаконили самовольную постройку — мечеть «Рамис»

Федералы отняли у муниципальных чиновников право на снос религиозных самостроев в 2016 году, но в исполкоме Казани не торопятся сдавать позиции

Мэрия Казани продолжает «ломать зубы» об объекты, разрешения на строительство которых было выдано при прежнем главе города. Вопреки противодействию городских чиновников, еще одна религиозная община Казани в Арбитражном суде Татарстана сумела отстоять свой храм. Приход мечети «Рамис» в Новом Юдино выиграл дело по признанию за ним права собственности на «самовольную постройку» культового сооружения. Напомним, право сносить религиозные самострои у муниципальных властей отняли федеральным законом еще 6 лет назад. В 2020 году Духовное управление мусульман республики провело ревизию, выяснив, что половина мечетей в Татарстане (как и многих церквей) построена без разрешительной документации, как правило, на пожертвования, то есть существуют вне закона. В ДУМ РТ дали отмашку имам-хатыбам решать этот вопрос самостоятельно, и это привело к валу судебных исков в арбитраже. Священнослужители массово пытаются узаконить православные и мусульманские храмы. И чаще всего успешно.

Землю мечети отвели еще при прежнем казанском мэре Камиле Исхакове



Приход мечети «Рамис» мухтасибата Кировского и Московского районов Казани обратился в Арбитражный суд РТ, потребовав от исполкома города признать за ним право собственности на храм. Мечеть на ул. Ново-Юдинской, дом 140 считали самовольной постройкой. Третьими лицами привлекли Комитет земельных и имущественных отношений Казани и Управление Росреестра.

Исполком Казани требовал в удовлетворении иска отказать. Производство по делу начали еще в прошлом году, но приостанавливали на время проведения судебной экспертизы компанией ООО «Арт-Проект».

Как выяснилось в суде, история мечети началась почти четверть века назад, когда еще прежний мэр Казани Камиль Исхаков 20 сентября 1999 года отвел ей в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок площадью 0,109 га, на котором ныне «Рамис» и находится. Позднее, уже осенью 2002 года, для строительства мечети в аренду сроком на 49 лет отвели два земельных участка площадью 0,058 га (где мечеть сегодня и стоит) и 0,051 га в аренду сроком на 5 лет для проведения благоустройства. 2 августа 1999 фасад строящегося здания согласовали с главным архитектором Казани; 31 декабря 2000 года Управление государственного архитектурно-строительного контроля Казани выдало разрешение за №21 на строительство здания мечети. Сам участок, согласно данным Росреестра, был отнесен к категории земель населенных пунктов с видом разрешенного использования под мечеть. К июлю 2020 года здание мечети «Рамис» площадью 193 кв. м имело износ в 15%.

Фото: tatarstan.arbitr.ru

Эксперт: «Техническое состояние и несущая способность здания мечети соответствуют требованиям»

В мечети признают, что на пожертвования прихожан здание было построено без получения разрешительной документации. Чтобы урегулировать этот вопрос, приход мечети «Рамис» обратился в Управление градостроительных разрешений Казани в августе прошлого года, но там отказали в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Суд, ссылаясь на постановление Пленума Верховного суда РФ, отметил для начала, что отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку. Но при этом необходимо установить, принимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, «надлежащие меры к ее легализации, в частности к получению разрешения на строительство и акта ввода объекта в эксплуатацию». И, в конечном счете, правомерно ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разрешения.

Ключевым вопросом тут является факт бессрочного постоянного пользования земельным участком, в таком случае самовольную постройку можно легализовать, так как у владельца отсутствуют лишь разрешение на строительство и доказательство того, что сама постройка не угрожает интересам, жизни и здоровью граждан. Для этого и понадобилась судебная экспертиза.

Зеленодольское ООО «Арт-Проект» заключило: «Техническое состояние и несущая способность здания мечети соответствуют требованиям строительных, градостроительных («в части использования земельного участка, расположенного в зоне Ж1-72 в соответствии с видами его разрешенного использования») и противопожарных норм и правил. Сохранение здания мечети не несет угрозу жизни и здоровью граждан». Суд решил, что спорный объект тем самым соответствует установленным законом требованиям, не создает угрозы жизни и здоровью граждан, сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

Фото: yandex.ru

Вето на право сносить религиозные самострои

Несмотря на то, что исполком в своем отказе узаконить постройку мечети «Рамис» ссылался в том числе и на Гражданский кодекс, согласно пункта 4 статьи 222 которого органы местного самоуправления (в нашем случае исполком Казани) вправе самостоятельно принять решение о сносе самовольной постройки, Арбитражный суд РТ и здесь отказал, сославшись на федеральный закон №76-ФЗ от 30.03.2016 года. Этот ФЗ предусматривает, что положения вышеупомянутого пункта статьи 222 ГК не распространяются на самовольные постройки, «относящиеся в соответствии с федеральным законом к имуществу религиозного назначения, а также предназначенные для обслуживания имущества религиозного назначения и образующие с ним единый монастырский, храмовый или иной культовый комплекс».

В итоге суд признал за местной мусульманской религиозной организацией — приходом мечети «Рамис» мухтасибата Кировского и Московского районов г. Казани ДУМ РТ — право собственности на здание мечети.

Это уже не первый случай судебного узаконивания религиозных самостроев в Татарстане, так как очень многие из них строились без разрешений на строительство и других документов в течение нескольких лет, в зависимости от поступления пожертвований. В Казани до сих пор пытаются узаконить мечеть «Зайнулла» в Царицыно, которую начали возводить в 2010 году, а также двухэтажное здание и пристрой мечети «Ислам» в Дербышках.

Арбитражный суд РТ буквально завален исками религиозных организаций с просьбой признать право собственности на многие самовольно построенные культовые сооружения. По словам экспертов, многие храмы возводились таким образом потому, что у строивших их людей зачастую не было ни физической возможности сделать проект и согласовать его, ни образования соответствующего, чтобы строить по тем требованиям, которые предъявляются к промышленным зданиям: «Люди в религиозных общинах очень далеки от этого. Ну просто не могли ни предусмотреть стабильность финансирования, ни позволить себе инженеров и других специалистов». Речь идет в основном о небольших, малоэтажных культовых зданиях, которые строили в городе в 90-е или начале нулевых. Некоторые объекты возводили на месте утраченных, сгоревших или разрушенных храмов — в так называемых намоленных местах. Но пока эти храмы не легализованы, к ним не могут ни воду подвести, ни электричество.

Фото: Яндекс.Карты

Недавно выиграл суд с казанскими чиновниками и приход мечети «Шамиль» в поселке Борисково Приволжского района Казани — за ним признали право собственности на землю и само культовое сооружение. Этот храм был построен более 20 лет назад — в 2001 году. Однако все это время как объект недвижимого имущества не был зарегистрирован.

Вал исков обусловлен тем, что в 2020 году по благословению муфтия Татарстана собрали всех хазратов посмотреть документы. Тогда выяснилось, что по Татарстану около 50% мечетей не были оформлены по закону. Тогда муфтият и руководство республики и «озадачили» имам-хатыбов таких мечетей решить вопрос с узакониванием построек.