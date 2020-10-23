Камиль Самигуллин: «Некомпетентность в вопросах веры может иметь сокрушительные последствия»

Фото: Ринат Назметдинов

Почему КФУ не торопится вступить в НОТА?

В Казани прошел симпозиум «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России». Мероприятие состоялось в рамках аналогичной по теме IV Всероссийской научной конференции, которая должна обозначить задачи и решения вопроса. В следующие дни форум продолжится в Санкт-Петербурге и Москве. Его организатором выступают Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА), Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, Духовное управление мусульман Татарстана и Казанская епархия РПЦ.

Модератор казанского симпозиума, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин сообщил, что в НОТА состоит 61 вуз страны — светские и религиозные.

Как рассказал корреспонденту «Реального времени» председатель научного совета НОТА, глава экспертного совета ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ Дмитрий Шмонин, КФУ в эту ассоциацию еще не вступил и, вероятно, в ближайшее время не собирается этого делать.

— Мы не ставим задачи расширять бесконечно наши ряды, — сказал он. — Это сообщество единомышленников, в котором понимают задачи теологии во всех направлениях. Сейчас еще пять-шесть вузов готовы вступить в ассоциацию. К сожалению, Казанский федеральный университет не вступил. В Татарстане только религиозные учебные заведения являются членами ассоциации (Российский исламский институт и Болгарская исламская академия, — прим. ред.). Но это должен быть интерес со стороны вуза.

Как рассказал Дмитрий Шмонин, КФУ в эту ассоциацию еще не вступил и, вероятно, в ближайшее время не собирается этого делать

Шмонин добавил, что от КФУ такой инициативы не заметил. Однако НОТА активно взаимодействует со старейшим вузом Казани, проводя совместные мероприятия.

В свою очередь президент НОТА, председатель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), приветствуя участников форума, сообщил, что теологическое пространство не может быть внеконфессиональным и надконфессиональным. Теология всегда связана с конкретной религией. Он высоко оценил роль Казани в выстраивании диалога между духовенством и властью. К слову, владыка выходил на связь через ZOOM, сидя на заднем кожаном сидении автомобиля. Как сообщил Мухаметшин, митрополит находится сейчас в Сирии.

«Некомпетентность в вопросах веры может иметь сокрушительные последствия»

Председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин отметил, что в Татарстане мусульманское теологическое образование представлено и светской, и религиозной формами обучения. Система образования развивается, опираясь на богатый исторический опыт и реалии современной жизни.

— Вопрос развития качественной современной системы теологического образования — это вопрос, который должен ставиться на государственном уровне, — подчеркнул Камиль хазрат. — Сохранение гражданского согласия и межрелигиозного мира в обществе зависит также и от уровня развития системы богословского образования. Некомпетентность в вопросах веры может иметь сокрушительные последствия, вплоть до дестабилизации общества. Если, к примеру, некомпетентный врач допустит ошибку в лечении пациента, то он нанесет вред его здоровью в этой, земной жизни; а неграмотные религиозные деятели способны навредить человеку так, что он будет платить за свои заблуждения в мире вечном!

Курсы при мечетях, медресе, вузы и Болгарская исламская академия позволяют получить знания об исламе, начиная с основ и до докторского уровня

Он сообщил, что в Татарстане сегодня сформирована многоуровневая система мусульманского образования. Курсы при мечетях, медресе, вузы и Болгарская исламская академия позволяют получить знания об исламе, начиная с основ и до докторского уровня, воспитать «доморощенных специалистов» и даже направлять их в другие регионы и страны.

— Это является чрезвычайно важным фактором, учитывая, что в мире сегодня религия беззастенчиво используется в злонамеренных целях и для провокаций, несущих за собой катастрофы и человеческие трагедии. Нет сомнений в том, что сохранить единство гражданского общества и самой мусульманской уммы, мир и согласие в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране возможно, развивая качественное теологическое и богословское образование, опираясь на духовные традиции предков и возрождая собственное богословское наследие.

Вспоминая «дикий случай» в пригороде Парижа

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан на этот раз не стал употреблять любимое им слово «соработничество», однако в очередной раз назвал Татарстан «лабораторией межконфессионального мира и согласия». Кроме того, в ходе выступления он прокомментировал резонансное убийство учителя во Франции.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан в очередной раз назвал Татарстан «лабораторией межконфессионального мира и согласия»

Напомним, на прошлой неделе в городе Конфлан-Сент-Онорин (в 27 км от Парижа) обезглавили преподавателя истории в местном колледже. На уроке по свободе слова преподаватель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным французской прессы, предполагаемый преступник — 18-летний уроженец Москвы (изначально сообщалось, что он из Чечни). Французские прокуроры считают нападение террористическим актом.

— Невозможно одними силовыми, доктриальными и иными методами решить эту проблему, — отметил владыка. — Мы видели последний дикий случай во Франции — убийство учителя. Где корни этого экстремизма? В голове этого подростка? Или у учителя, который жестоко провоцировал юные умы, выставляя на уроках карикатурно высшие ценности. К чему это приводило? К просвещению? Или возбуждению ненависти, злобы и обиды? Это тоже наша с вами забота.

Напоследок он, как обычно, выразил глубокую благодарность руководству республики за взвешенную политику в отношениях с религией.

Симпозиум продолжил свою работу в РИИ и Казанской православной духовной семинарии.

1 / 23 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Тимур Рахматуллин, фото Рината Назметдинова