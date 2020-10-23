Камиль Самигуллин: «Некомпетентность в вопросах веры может иметь сокрушительные последствия»
Почему КФУ не торопится вступить в НОТА?
В Казани прошел симпозиум «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России». Мероприятие состоялось в рамках аналогичной по теме IV Всероссийской научной конференции, которая должна обозначить задачи и решения вопроса. В следующие дни форум продолжится в Санкт-Петербурге и Москве. Его организатором выступают Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА), Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, Духовное управление мусульман Татарстана и Казанская епархия РПЦ.
Модератор казанского симпозиума, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин сообщил, что в НОТА состоит 61 вуз страны — светские и религиозные.
Как рассказал корреспонденту «Реального времени» председатель научного совета НОТА, глава экспертного совета ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ Дмитрий Шмонин, КФУ в эту ассоциацию еще не вступил и, вероятно, в ближайшее время не собирается этого делать.
— Мы не ставим задачи расширять бесконечно наши ряды, — сказал он. — Это сообщество единомышленников, в котором понимают задачи теологии во всех направлениях. Сейчас еще пять-шесть вузов готовы вступить в ассоциацию. К сожалению, Казанский федеральный университет не вступил. В Татарстане только религиозные учебные заведения являются членами ассоциации (Российский исламский институт и Болгарская исламская академия, — прим. ред.). Но это должен быть интерес со стороны вуза.
Шмонин добавил, что от КФУ такой инициативы не заметил. Однако НОТА активно взаимодействует со старейшим вузом Казани, проводя совместные мероприятия.
В свою очередь президент НОТА, председатель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), приветствуя участников форума, сообщил, что теологическое пространство не может быть внеконфессиональным и надконфессиональным. Теология всегда связана с конкретной религией. Он высоко оценил роль Казани в выстраивании диалога между духовенством и властью. К слову, владыка выходил на связь через ZOOM, сидя на заднем кожаном сидении автомобиля. Как сообщил Мухаметшин, митрополит находится сейчас в Сирии.
«Некомпетентность в вопросах веры может иметь сокрушительные последствия»
Председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин отметил, что в Татарстане мусульманское теологическое образование представлено и светской, и религиозной формами обучения. Система образования развивается, опираясь на богатый исторический опыт и реалии современной жизни.
— Вопрос развития качественной современной системы теологического образования — это вопрос, который должен ставиться на государственном уровне, — подчеркнул Камиль хазрат. — Сохранение гражданского согласия и межрелигиозного мира в обществе зависит также и от уровня развития системы богословского образования. Некомпетентность в вопросах веры может иметь сокрушительные последствия, вплоть до дестабилизации общества. Если, к примеру, некомпетентный врач допустит ошибку в лечении пациента, то он нанесет вред его здоровью в этой, земной жизни; а неграмотные религиозные деятели способны навредить человеку так, что он будет платить за свои заблуждения в мире вечном!
Он сообщил, что в Татарстане сегодня сформирована многоуровневая система мусульманского образования. Курсы при мечетях, медресе, вузы и Болгарская исламская академия позволяют получить знания об исламе, начиная с основ и до докторского уровня, воспитать «доморощенных специалистов» и даже направлять их в другие регионы и страны.
— Это является чрезвычайно важным фактором, учитывая, что в мире сегодня религия беззастенчиво используется в злонамеренных целях и для провокаций, несущих за собой катастрофы и человеческие трагедии. Нет сомнений в том, что сохранить единство гражданского общества и самой мусульманской уммы, мир и согласие в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране возможно, развивая качественное теологическое и богословское образование, опираясь на духовные традиции предков и возрождая собственное богословское наследие.
Вспоминая «дикий случай» в пригороде Парижа
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан на этот раз не стал употреблять любимое им слово «соработничество», однако в очередной раз назвал Татарстан «лабораторией межконфессионального мира и согласия». Кроме того, в ходе выступления он прокомментировал резонансное убийство учителя во Франции.
Напомним, на прошлой неделе в городе Конфлан-Сент-Онорин (в 27 км от Парижа) обезглавили преподавателя истории в местном колледже. На уроке по свободе слова преподаватель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным французской прессы, предполагаемый преступник — 18-летний уроженец Москвы (изначально сообщалось, что он из Чечни). Французские прокуроры считают нападение террористическим актом.
— Невозможно одними силовыми, доктриальными и иными методами решить эту проблему, — отметил владыка. — Мы видели последний дикий случай во Франции — убийство учителя. Где корни этого экстремизма? В голове этого подростка? Или у учителя, который жестоко провоцировал юные умы, выставляя на уроках карикатурно высшие ценности. К чему это приводило? К просвещению? Или возбуждению ненависти, злобы и обиды? Это тоже наша с вами забота.
Напоследок он, как обычно, выразил глубокую благодарность руководству республики за взвешенную политику в отношениях с религией.
Симпозиум продолжил свою работу в РИИ и Казанской православной духовной семинарии.
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