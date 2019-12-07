«У нас центров много»: муфтии поспорили о столице российского ислама

Я как москвич, муфтий Москвы, могу сказать, что центр российского ислама находится в Москве (смеется). Где мы, там и центр, где идет какая-то активность, где предпринимаются действия, идут мероприятия. И если каждый регион претендует быть центром, это очень хороший показатель. Каждый понимает, насколько исламский ресурс велик, огромен. И каждый хочет быть первым — это прекрасно. В Коране сказано: «Соревнуйтесь между собой в благом». Как раз это и есть некое соперничество между собой в благом. Самое главное, чтобы это соперничество было взаимодополняющим, которое помогает достигать высоких целей, задач, которые мы ставим перед собой или стоят перед нами. Мероприятий, посвященных исламскому миру, довольно-таки много, там произносится немало красивых значимых слов, многое обозначается. Но порой все это остается на уровне слов, докладов. А в жизни реализуется далеко не все. Мы должны понимать, к чему мы призываем, к этому должно быть готово общество. Вместе сообща мы могли бы реализовывать, и результаты проектов мы могли уже увидеть сегодня. Что касается проектов, обозначаемых сегодня, проходят десятилетия, как они обсуждаются, но ни к какому результаты мы так и не пришли.