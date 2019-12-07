«У нас центров много»: муфтии поспорили о столице российского ислама
Уфа, Казань, Дербент или Москва. Как мусульманские лидеры не согласились с главой Башкирии Радием Хабировым
На V заседании группы стратегического видения «Россия — исламский мир» глава Башкирии Радий Хабиров назвал Уфу «официальным центром российского ислама». Подобные фразы из уст башкирских чиновников и религиозных деятелей звучали уже неоднократно. В то же время спецпредставитель РФ при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов не разделяет мнение руководителя Башкортостана, в Татарстане российским центром ислама тоже считают не Уфу, а Казань и Болгар, в Дагестане и Чечне — свое мнение. Как выяснил корреспондент «Реального времени» в кулуарах форума, российские муфтии также не согласны с позицией Хабирова.
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Талгат Таджуддин верховный муфтий, председатель ЦДУМ России
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У нас центров много. Как говорит пророк Мухаммад, вся Земля — это Божий храм, мечеть, кроме туалетов, бань и кладбищ. Поэтому везде центр — где есть правоверные, где человек признает Бога и живет по-божески. А основной центр, куда мы обращаемся во время молитв, это священная Мекка. А первой киблой (направлением для намаза, — прим. ред.) был Иерусалим.
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Камиль Самигуллин муфтий Татарстана, председатель ДУМ РТ
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Нужно оценивать не по тому, кто что говорит, а по делам. Даже если Болгар и Дербент — это исторические центры, то большая активность идет в Казани. Понятно, что когда-то духовное управление было в Уфе (Оренбургское магометанское духовное собрание, — прим. ред.). Но вы смотрите на дела, и дела скажут сами на себя. Вы посмотрите, как развивается в этом направлении Казань, и можете сами дать оценку.
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Рушан Аббясов муфтий Московской области, первый заместитель председателя Совета муфтиев России
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Этот интересный вопрос следует рассматривать с нескольких сторон. Если брать исторический аспект, то захоронения сподвижников пророка Мухаммада находятся в Дербенте. Нужно понимать, что наши мусульмане жили на разных территориях — в Башкортостане, Татарстане, Москве. Тот же Касимов — почти в 300 км от Москвы, там находится Ханская мечеть XV века. У нас ислам многонационален. И есть национальные республики. В Татарстане живет лишь половина татар, примерно так же в Башкирии. После того как мы приобрели религиозную свободу, каждое духовное управление начало развиваться по-своему. Москва является столицей нашей Родины — там находится и политическое руководство нашей страны, располагаются посольства и т.д. В 2015 году недалеко от Кремля мы смогли открыть московскую красавицу-мечеть, которая стала символом ислама. Поэтому трудно ответить, где же все-таки центр российского ислама. Чтобы никого не обижать — ни кавказцев, ни башкир, ни татар, ни москвичей, скажу так: мы являемся той уникальной страной, где мусульмане проживают на всей ее территории с представителями других культур. У нас нет конфликтов на религиозной почве.
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Айнур Биргалин муфтий Башкортостана, председатель ДУМ РБ
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Исторический центр ислама — это Уфа. Научный центр — это Татарстан: там два института, одна академия. В соседней республике (в Татарстане, — прим. ред.) действительно сильный научный богословский подход. Да, центр Оренбургского магометанского собрания был в Уфе. Но сколько времени прошло с того периода? На одном названии двухвековой давности козырять, наверное, удобно, но по факту не так. Для того чтобы стать центром ислама, нужны большие усилия, старания, вливать немалые средства, строить университеты, институты, организованно вести образовательную деятельность. Но пока что Уфу лишь можно назвать культурно-историческим центром ислама, но не научно-образовательным.
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Ильдар Аляутдинов муфтий Москвы, председатель ДУМ Москвы
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Я как москвич, муфтий Москвы, могу сказать, что центр российского ислама находится в Москве (смеется). Где мы, там и центр, где идет какая-то активность, где предпринимаются действия, идут мероприятия. И если каждый регион претендует быть центром, это очень хороший показатель. Каждый понимает, насколько исламский ресурс велик, огромен. И каждый хочет быть первым — это прекрасно. В Коране сказано: «Соревнуйтесь между собой в благом». Как раз это и есть некое соперничество между собой в благом. Самое главное, чтобы это соперничество было взаимодополняющим, которое помогает достигать высоких целей, задач, которые мы ставим перед собой или стоят перед нами. Мероприятий, посвященных исламскому миру, довольно-таки много, там произносится немало красивых значимых слов, многое обозначается. Но порой все это остается на уровне слов, докладов. А в жизни реализуется далеко не все. Мы должны понимать, к чему мы призываем, к этому должно быть готово общество. Вместе сообща мы могли бы реализовывать, и результаты проектов мы могли уже увидеть сегодня. Что касается проектов, обозначаемых сегодня, проходят десятилетия, как они обсуждаются, но ни к какому результаты мы так и не пришли.
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комментарии
Особенно понравились слова пророка Мухаммеда из Корана - «Соревнуйтесь между собой в благом».
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/159683-gde-centr-rossiyskogo-islama
Первой монотеистической религией на территории современной РФ был Иудаизм, затем Ислам, затем Христианство - две последние стали Мировыми религиями, распространенными среди всех народов Земного Шара (если допустил неточность пусть историки и богословы меня поправят).
Соревноваться в благом это, наверное, одна из высших Целей Человеческой Жизни - вне зависимости от религиозной, конфессиональной и национальной принадлежности.
Братья-мусульмане по всей огромной РФ выполняют пожелания пророка Мухаммеда - соревнуются в благом.
К этому соревнованию надо присоединятся и всем остальным религиям, которые соревнуются в благих делах внутри конфессий - будем соревноваться в благих делах вместе.
Соревнование в спорте это отлично - но соревнование в благих делах ещё лучше.
Православный русский.