Приходу казанской мечети «Дин Ислам» предоставили участок для религиозных обрядов по ул. Чишмяле

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Приходу мечети «Дин Ислам» мухтасибата Советского района Казани предоставили разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Чишмяле — осуществление религиозных обрядов в зоне многоэтажной жилой застройки. Решение закреплено постановлением исполкома города.

Речь идет о земельном участке с с кадастровым номером 16:50:150105:81. Его площадь составила 813 квадратных метров.

Решение принято на основе рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке при руководителе исполкома Казани. Его подготовили на основании заключения о результатах общественных обсуждений.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В июле в Казани приходу мечети «Иске-Таш» предоставили разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Меховщиков — религиозное управление и образование в зоне смешанной жилой и общественной застройки. Его площадь составляет 2 152 квадратных метра.



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Татьяна Демина