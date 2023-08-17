Приходу казанской мечети «Дин Ислам» предоставили участок для религиозных обрядов по ул. Чишмяле
Приходу мечети «Дин Ислам» мухтасибата Советского района Казани предоставили разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Чишмяле — осуществление религиозных обрядов в зоне многоэтажной жилой застройки. Решение закреплено постановлением исполкома города.
Речь идет о земельном участке с с кадастровым номером 16:50:150105:81. Его площадь составила 813 квадратных метров.
Решение принято на основе рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке при руководителе исполкома Казани. Его подготовили на основании заключения о результатах общественных обсуждений.
В июле в Казани приходу мечети «Иске-Таш» предоставили разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Меховщиков — религиозное управление и образование в зоне смешанной жилой и общественной застройки. Его площадь составляет 2 152 квадратных метра.
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