«Буквы своеобразные. Они зашли в сердце каждого татарина, узбека, жителя Средней Азии»

ДУМ РТ представил шрифт на основе первого, самого популярного издания Корана 1803 года

Свободное распространение информации — такой повесткой завершился этап очередного проекта Духовного управления мусульман РТ. Вчера они получили электронные исходники издания Корана на основе специально разработанного компьютерного шрифта «Казан басма». Самое известное издание Корана в России начала XVIII века теперь будут печатать не с фотокопий, а с заново вычитанного оригинала. Первый тираж приурочен к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Насколько значимо это событие, причем здесь Муса Бигиев, журналистам рассказал на пресс-конференции муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.



«Эта работа должна была начаться на много-много лет раньше»

Встреча началась с того, что разработчик, заместитель декана факультета «Илахият (шариат)» университета Мармара, доктор Мухаммад Абай вручил Самигуллину флешку в стилизованном под Коран футляре. После муфтий подробно, с восторгом начал объяснять, в чем дело, сначала указав, что «эта работа должна была начаться на много-много лет раньше».

Изначально священная книга мусульман была рукописной. Первые печатные издания делались в Европе немусульманами, что приводило к появлению ошибок. В 1803 году в Азиатской типографии Казанской гимназии был напечатан первый Коран, уже подготовленный последователями ислама.

— Наш народ этим и прославился, что, как писали в старых книгах, «Коран был нисполслан в Хиджазе, прочитан в Каире, написан в Стамбуле, а напечатан в Казани», — подчеркнул муфтий.

Казанский Коран издавался много раз. 7 января 1909 года в доме Апанаевых собралось около 300 ученых. Причиной стала публикация богослова Мусы Бигиева, который заявил, что нашел недочеты в казанском издании и потребовал, чтобы они соответствовали ар-Расм аль-Усмани — то есть орфографии, принятой при третьем халифе, сподвижнике пророка, Усмане. Очевидец пишет, что один из мулл называл Бигиева безбожником, а тот коллег — невеждами с Сенного базара.

Встречу после пришлось повторить. Созданная комиссия нашла 57 мест с ошибками.

— А потом случились известные события в России, и работа остановилась, — посетовал Самигуллин. Эти споры были описаны, после того как муфтият узнал о них, было решено правки внести — в новом виде «Казанский Коран» выходит с 2016 года. Его также публиковали в Узбекистане, Стамбуле и даже в Беларуси.

Муфтий с улыбкой продемонстрировал популярность, показав видео, где казанское издание читает глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Он сам читает, мы его не заставляли. По шрифту понятно, что это казанское издание. По бороде понятно, кто читает, — отметил он.

Проблема было в том, что издание при этом, по сути, издавалось факсимильно — книгу сканировали, обрабатывали в фоторедакторе. В прошлом году, на Мавлид, празднование дня рождения пророка Мухаммеда, в муфтият приехал доктор Абай — и началась работа.

Муфтий с улыбкой продемонстрировал популярность, показав видео, где казанское издание читает глава Чечни Рамзан Кадыров

Как пояснил турецкий гость, он с детства увлекается компьютерами — и в какой-то момент решил совместить с это с наукой толкования Корана. В результате в Стамбуле вышел Коран с новым красивым шрифтом. А уже муфтий Татарстана через турецкий муфтият вышел на Абая с предложением. До этого подобную же работу пытались делать местные богословы — но процесс не пошел.

— Предложение меня воодушевило, потому в что в исламской науке у Казани есть свое, особенное место, — отметил доктор, указав, что в Стамбуле печатный Коран появился только в 1872-1873 году. Причем, если другие печатные версии Книги в страну не допускались, то для казанского издания делалось исключения.



«Теперь мы можем печатать даже метровые буквы!»

В Турции каждую букву «Казан басмасы» отсканировали, обработали — и получили шрифт, который теперь сможет применить любой желающий. Очевидно, он станем официальным шрифтом ДУМ РТ.

— Теперь мы можем печатать даже метровые буквы! — сказал муфтий. — Кому-то шрифт может не нравится, мол, не соответствует надписи от руки. Но помните, что это были свинцовые литеры, таш басма. Буквы своеобразные. Они зашли в сердце каждого татарина, узбека, жителя Средней Азии.

В Турции каждую букву «Казан басмасы» отсканировали, обработали — и получили шрифт, который теперь сможет применить любой желающий

С этим шрифтом к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией будет подготовлено новое издание Казанского Корана.

— У Марокко — очень запутанный шрифт. Но они его любят, он им родной. В Иран шрифтом насталиг пишут все официальные надписи. Этот шрифт теперь. есть у нас, как в старых казанские книгах, — сказал муфтий, объяснив, как готовилось издание.

Во-первых, весь текст переверстан под современные форматы. Это около 600 страниц, на каждой странице — 15 строчек. В конце каждой страницы аят должен завершаться.

— Чтобы было удобно заучивать Коран, — пояснил Самигуллин. — Когда мы читаем Таравих во время уразы, мы понимаем — 20 страниц, 20 ракаатов (порядок слов и действий, составляющих мусульманскую молитву — прим. ред.). Нам нужно подогнать Казан басма под современный формат, чтобы наша молодежь захотела его читать.

Книгу с новым-старым шрифтом вычитали один раз, нашли опечатки, которые в Турции исправили. Распечатали 10 экземпляров — еще раз проверили. А потом еще и в третий раз. Так прошел год.

— Когда ты смотришь на это — ты видишь Коран, который читал в детстве, — углубился в воспоминания муфтий. — Мы использовали обложку 1989 года. Она, такая, как в детстве. У нас была учительница, Раиса ханум. Мы купили книгу «Мугаллим сани» за пять рублей, прочитали. Я мечтал о том, что у меня был свой Коран. 100 рублей он стоил. А мне 11 лет. Я взял его в рассрочку. А потом видел в Казани на рынке, что он 10 рублей стоит.

Кроме того, отметил Хамидуллин, теперь можно издать многие книги, которые хранятся в электронной библиотеке «Дарул Кутуб»

Сам шрифт выложат в свободный доступ — на доработку, переработку и просто использование.

— Мы столкнулись с проблемой, что сохранившийся у нас Коран — это фотографии, — повторил заместитель муфтия РТ, генеральный директор издательского дома «Хузур» ДУМ РТ Ришат Хамидуллин. — Какие-то аяты взять оттуда было тяжело. Мы их обрабатывали в фоторедакторе. Если брали большие аяты, то еще больше удлиняло нашу работу. Нам давно нужен компьютерный шрифт. К нам обращаются и другие типографии, нет ли у нас шрифта? Средняя Азия, Кавказ, Россия.

Кроме того, отметил Хамидуллин, теперь можно издать многие книги, которые хранятся в электронной библиотеке «Дарул Кутуб». А также, к примеру, сделать Коран в большем формате — для пожилого населения.