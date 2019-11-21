Новости общества

11:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Мы стали слишком светскими»: почему изучение религии столь же важно, как знание Конституции?

07:00, 21.11.2019 4

В Казани искали выход из идеологического противостояния традиционного ислама и интернет-вербовщиков

«Мы стали слишком светскими»: почему изучение религии столь же важно, как знание Конституции? Фото: Ринат Назметдинов

Как соотносятся светское и религиозное? Подразумевает ли слово «секулярный» значение «атеистический»? Как уберечь молодежь от сомнительных интернет-проповедников? На эти и другие вопросы попытались ответить участники конференции «Коранический взгляд на идеологическое противостояние: традиционный ислам и псевдорелигиозные группы», которая прошла в накануне в Казани. На форуме побывал корреспондент «Реального времени».

Когда замы вместо основных спикеров

В Казани накануне на площадке отеля «Корстон» прошла V Общероссийская научная конференция «Коранический взгляд на идеологическое противостояние: традиционный ислам и псевдорелигиозные группы». На этот раз темой саммита стало «Место религии в светском обществе». Организаторами выступили Центр исследований Священного Корана и Пречистой Сунны Республики Татарстан, Духовное управление мусульман РТ. Форум проводился в рамках реализации плана мероприятий Группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

В работе саммита принимали участие религиозные и светские специалисты из Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Москвы, Севастополя и других уголков России. Однако немало руководителей учреждений и ведомств, изначально заявленных в программе, по разным причинам не приехали, а вместо себя отправили своих заместителей. Так, ДУМ РТ представлял первый заместитель муфтия Рустам Валиуллин, хотя планировался муфтий Камиль Самигуллин. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе муфтията, глава ДУМ РТ в этот день был в Бишкеке.

По словам директора Центра исследований Священного Корана и Пречистой Сунны РТ Фарида Салмана, светским является общество, где религия отделена от государственной власти и которое регулируется на основе гражданских, а не религиозных норм

Вместо ректора Болгарской исламской академии Данияра Абдрахманова был проректор БИА Алексей Петров. За отсутствующего ректора Российского исламского института Рафика Мухаметшина отдувался проректор Рафис Закиров. Не было и начальника управления по взаимодействию с религиозными объединениями департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Марата Хисамиева. От республиканской власти выступал главный советник отдела государственно-конфессиональных отношений департамента Альберт Дирзизов.

Конференция посвящена роли, месту и позициям религии в современном светском обществе. По словам директора Центра исследований Священного Корана и Пречистой Сунны РТ Фарида Салмана, светским является общество, в котором религия отделена от государственной власти и которое регулируется на основе гражданских, а не религиозных норм. В свою очередь, решения государственных органов не имеют религиозного обоснования. Светское общество новейшей эпохи отличается от того, каким оно было в еще недавнем прошлом.

Казанское книгопечатание — исламскому миру

Встреча началась, как полагается, с чтения Корана. Единственный, кто уделил внимание татарскому языку — государственному в Татарстане, был Рустам Валиуллин. Он начал речь с приветствия и благих пожеланий на языке Тукая, а потом перешел на русский — понятный всем собравшимся.

— Наше общество прошло непростой путь — через трудности, — рассказал Рустам хазрат. — Мы в свое время стали слишком светскими: думали, что сможем существовать без религии. Но практика жизни показала необходимость духовного начала, которое поддерживало человечество. Нам жизненно необходимо сохранить те духовные ценности, которые передали наши предки.

«Мы в свое время стали слишком светскими: думали, что сможем существовать без религии. Но практика жизни показала необходимость духовного начала», — рассказал Рустам хазрат

По его словам, российские граждане на протяжении десятилетий жили без духовной подпитки. И за последние 30 лет татарам пришлось пройти через ошибки, чтоб в итоге понять мудрость предков. Более того, зарубежные специалисты нередко обращаются к работам татарских богословов, которые были опубликованы до революции. ДУМ РТ через «братские» сайты размещает книги мусульманских улемов, написанные арабской графикой. Однако многие специалисты не понимают старотатарского и вынуждены обращаться в духовное управление и к казанским филологам с просьбой перевести отдельные страницы из дореволюционных трактатов. С арабоязычными источниками, написанными в России, таких проблем у иностранцев не возникает.

— 75% книг, которые были напечатаны в Казани, были написаны на арабском языке. Остальные 25% — делили между собой остальные языки. Это невозможно скрыть, это факт, о котором нужно говорить, помнить, — подчеркнул он.

Фарид Салман добавил, что Казань по-прежнему остается для исламского мира одним из центров книгопечатания, и особо отметил работу издательского дома «Хузур».

Как идет вербовка в террористы?

Отдельное внимание спикеры уделили «шейху Гуглу» и «Фейсбук хазрату» — интернет-проповедникам и вербовщикам через всемирную паутину.

— Мы не против исламоведения, но для современной молодежи это не ислам, — заявил главный редактор портала Islam.ru Магомед Магомедов. — Исламоведение — это для ученых. Может быть, оно важно в системе исламского образования. Но не должно быть подмены.

Отдельное внимание спикеры уделили «шейху Гуглу» и «Фейсбук хазрату» — интернет-проповедникам и вербовщикам через всемирную паутину

Журналист, выходец из Дагестана, напомнил, что немало его земляков, не найдя у себя на родине богословов, брались за оружие и уходили воевать. Горская молодежь не знает труды дагестанских ученых.

Магомедов считает, что многие парни не готовы идти в мечеть. И ответы на свои вопросы они находят в интернете. Сейчас люди уже меньше читают книги: все довольствуются гаджетами, чем вполне успешно пользуются вербовщики. Главред исламского ресурса даже привел статистику: 86% новобранцев ИГИЛ (организация запрещена в РФ) попали туда через глобальную сеть. Не видя в лицо своих вербовщиков, молодые люди им поверили и последовали за экстремистскими призывами.

— Сегодня знание о религии (не обязательно соблюдение) столь же важно, как и знание Конституции, — продолжил он. — Нам нужно использовать все площадки (в том числе и СМИ) для духовно-нравственного воспитания. Надо не только вживую работать с населением, но и через интернет.

При этом он с горечью заметил, что бороться с группами и аккаунтами в соцсетях, через которые идет вербовка, весьма трудно — как с гидрой. Когда блокируется в «ВК» один паблик, вместо него появляются два-три новых. А в «Инстаграме», по его мнению, заблокировать аккаунт с экстремистским контентом еще сложнее.

1/27
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Тимур Рахматуллин, фото Рината Назметдинова
Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:56
    Что за такой центр Корана и сунны у Салмана?
    Ответить
  • Анонимно 09:00
    Салман все ищет секты? Мусульманский Дворкин
    Ответить
  • Анонимно 09:18
    Деньги на ветер. Лучше помогли бы нуждающимся
    Ответить
  • Анонимно 11:22
    Вы освещаете и салмановские мероприятия?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Галявичем Альбертом Сарваровичем, главным внештатным кардиологом ПФО

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

11:53 МСК Все новости
Новости раздела