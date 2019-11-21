«Мы стали слишком светскими»: почему изучение религии столь же важно, как знание Конституции?

В Казани искали выход из идеологического противостояния традиционного ислама и интернет-вербовщиков

Фото: Ринат Назметдинов

Как соотносятся светское и религиозное? Подразумевает ли слово «секулярный» значение «атеистический»? Как уберечь молодежь от сомнительных интернет-проповедников? На эти и другие вопросы попытались ответить участники конференции «Коранический взгляд на идеологическое противостояние: традиционный ислам и псевдорелигиозные группы», которая прошла в накануне в Казани. На форуме побывал корреспондент «Реального времени».

Когда замы вместо основных спикеров

В Казани накануне на площадке отеля «Корстон» прошла V Общероссийская научная конференция «Коранический взгляд на идеологическое противостояние: традиционный ислам и псевдорелигиозные группы». На этот раз темой саммита стало «Место религии в светском обществе». Организаторами выступили Центр исследований Священного Корана и Пречистой Сунны Республики Татарстан, Духовное управление мусульман РТ. Форум проводился в рамках реализации плана мероприятий Группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

В работе саммита принимали участие религиозные и светские специалисты из Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Москвы, Севастополя и других уголков России. Однако немало руководителей учреждений и ведомств, изначально заявленных в программе, по разным причинам не приехали, а вместо себя отправили своих заместителей. Так, ДУМ РТ представлял первый заместитель муфтия Рустам Валиуллин, хотя планировался муфтий Камиль Самигуллин. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе муфтията, глава ДУМ РТ в этот день был в Бишкеке.

По словам директора Центра исследований Священного Корана и Пречистой Сунны РТ Фарида Салмана, светским является общество, где религия отделена от государственной власти и которое регулируется на основе гражданских, а не религиозных норм

Вместо ректора Болгарской исламской академии Данияра Абдрахманова был проректор БИА Алексей Петров. За отсутствующего ректора Российского исламского института Рафика Мухаметшина отдувался проректор Рафис Закиров. Не было и начальника управления по взаимодействию с религиозными объединениями департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Марата Хисамиева. От республиканской власти выступал главный советник отдела государственно-конфессиональных отношений департамента Альберт Дирзизов.

Конференция посвящена роли, месту и позициям религии в современном светском обществе. По словам директора Центра исследований Священного Корана и Пречистой Сунны РТ Фарида Салмана, светским является общество, в котором религия отделена от государственной власти и которое регулируется на основе гражданских, а не религиозных норм. В свою очередь, решения государственных органов не имеют религиозного обоснования. Светское общество новейшей эпохи отличается от того, каким оно было в еще недавнем прошлом.

Казанское книгопечатание — исламскому миру

Встреча началась, как полагается, с чтения Корана. Единственный, кто уделил внимание татарскому языку — государственному в Татарстане, был Рустам Валиуллин. Он начал речь с приветствия и благих пожеланий на языке Тукая, а потом перешел на русский — понятный всем собравшимся.

— Наше общество прошло непростой путь — через трудности, — рассказал Рустам хазрат. — Мы в свое время стали слишком светскими: думали, что сможем существовать без религии. Но практика жизни показала необходимость духовного начала, которое поддерживало человечество. Нам жизненно необходимо сохранить те духовные ценности, которые передали наши предки.

«Мы в свое время стали слишком светскими: думали, что сможем существовать без религии. Но практика жизни показала необходимость духовного начала», — рассказал Рустам хазрат

По его словам, российские граждане на протяжении десятилетий жили без духовной подпитки. И за последние 30 лет татарам пришлось пройти через ошибки, чтоб в итоге понять мудрость предков. Более того, зарубежные специалисты нередко обращаются к работам татарских богословов, которые были опубликованы до революции. ДУМ РТ через «братские» сайты размещает книги мусульманских улемов, написанные арабской графикой. Однако многие специалисты не понимают старотатарского и вынуждены обращаться в духовное управление и к казанским филологам с просьбой перевести отдельные страницы из дореволюционных трактатов. С арабоязычными источниками, написанными в России, таких проблем у иностранцев не возникает.

— 75% книг, которые были напечатаны в Казани, были написаны на арабском языке. Остальные 25% — делили между собой остальные языки. Это невозможно скрыть, это факт, о котором нужно говорить, помнить, — подчеркнул он.

Фарид Салман добавил, что Казань по-прежнему остается для исламского мира одним из центров книгопечатания, и особо отметил работу издательского дома «Хузур».

Как идет вербовка в террористы?

Отдельное внимание спикеры уделили «шейху Гуглу» и «Фейсбук хазрату» — интернет-проповедникам и вербовщикам через всемирную паутину.

— Мы не против исламоведения, но для современной молодежи это не ислам, — заявил главный редактор портала Islam.ru Магомед Магомедов. — Исламоведение — это для ученых. Может быть, оно важно в системе исламского образования. Но не должно быть подмены.

Отдельное внимание спикеры уделили «шейху Гуглу» и «Фейсбук хазрату» — интернет-проповедникам и вербовщикам через всемирную паутину

Журналист, выходец из Дагестана, напомнил, что немало его земляков, не найдя у себя на родине богословов, брались за оружие и уходили воевать. Горская молодежь не знает труды дагестанских ученых.

Магомедов считает, что многие парни не готовы идти в мечеть. И ответы на свои вопросы они находят в интернете. Сейчас люди уже меньше читают книги: все довольствуются гаджетами, чем вполне успешно пользуются вербовщики. Главред исламского ресурса даже привел статистику: 86% новобранцев ИГИЛ (организация запрещена в РФ) попали туда через глобальную сеть. Не видя в лицо своих вербовщиков, молодые люди им поверили и последовали за экстремистскими призывами.

— Сегодня знание о религии (не обязательно соблюдение) столь же важно, как и знание Конституции, — продолжил он. — Нам нужно использовать все площадки (в том числе и СМИ) для духовно-нравственного воспитания. Надо не только вживую работать с населением, но и через интернет.

При этом он с горечью заметил, что бороться с группами и аккаунтами в соцсетях, через которые идет вербовка, весьма трудно — как с гидрой. Когда блокируется в «ВК» один паблик, вместо него появляются два-три новых. А в «Инстаграме», по его мнению, заблокировать аккаунт с экстремистским контентом еще сложнее.

1 / 27 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов