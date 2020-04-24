С доставкой: на «Ак Барс Арене» стартовал «ифтар столетия»

Республиканский ифтар — 2020 проходит в необычном формате. Поскольку правила режима повышенной готовности, введенного в Татарстане и ряде регионов России, не позволяют собираться группам людей, ифтар пройдет «с доставкой на дом» и продлится в течение всего Рамазана. Каждый день волонтеры будут формировать по 1000 ланч-боксов с едой на футбольном стадионе и в «Туган авылым» и передавать в благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ, имамам казанских мечетей и мухтасибам районов Татарстана. Те сами будут распределять продукты по адресам. Сегодня, в первый день священного месяца Рамазан, на футбольном стадионе для верующих были собраны первые ланч-боксы ифтара. В церемонии открытия VIII республиканского ифтара принял участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. За отправкой ланч-боксов наблюдали корреспонденты «Реального времени».

