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С доставкой: на «Ак Барс Арене» стартовал «ифтар столетия»

15:09, 24.04.2020
С доставкой: на «Ак Барс Арене» стартовал «ифтар столетия»
Фото: Максим Платонов

Республиканский ифтар — 2020 проходит в необычном формате. Поскольку правила режима повышенной готовности, введенного в Татарстане и ряде регионов России, не позволяют собираться группам людей, ифтар пройдет «с доставкой на дом» и продлится в течение всего Рамазана. Каждый день волонтеры будут формировать по 1000 ланч-боксов с едой на футбольном стадионе и в «Туган авылым» и передавать в благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ, имамам казанских мечетей и мухтасибам районов Татарстана. Те сами будут распределять продукты по адресам. Сегодня, в первый день священного месяца Рамазан, на футбольном стадионе для верующих были собраны первые ланч-боксы ифтара. В церемонии открытия VIII республиканского ифтара принял участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. За отправкой ланч-боксов наблюдали корреспонденты «Реального времени».

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Видео Камиля Исмаилова, фото Максима Платонова
Общество Татарстан
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