Первая группа паломников из Татарстана отправилась в хадж

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Первая группа из 48 татарстанских паломников отправилась в хадж. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

Паломников сопровождают 20 врачей разных специальностей, в том числе кардиолог, травматолог и инфекционист. Перед хаджем они сделали прививки от менингита, дифтерии и коронавируса.

Также сегодня в хадж направились паломники из Москвы. Из российской столицы вылетели две группы по 49 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В общей сложности из Татарстана в 2023 году в хадж отправятся 1,8 тысячи паломников. Последняя группа направится в Мекку 22 июня. Возвращаться в республику они начнут 5 июля.

Напомним, Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о проведении сезона хаджа 2023 года в начале января. Квота для российских мусульман составила 25 тысяч мест.



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Татьяна Демина