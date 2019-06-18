Расширяя возможности для хаджа: татарстанским паломникам не придется ездить за визами в Москву

Что принесет саудовское генконсульство Татарстану?

В Казани откроется генеральное консульство Королевства Саудовская Аравия. Сначала эту новость сообщили саудовские чиновники, затем эту информацию подтвердили «Реальному времени» и в казанском Кремле. Вместе с тем уже пошли разговоры о том, что в регион может проникнуть ваххабитская (и салафитская) идеология. Однако эксперты опровергают эти опасения.

«Идут переговоры по линии МИД»

На днях стало известно, что Саудовская Аравия откроет генеральное консульство в Казани.

Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в представительстве МИД РФ в Казани. Однако о сроках и месте размещения арабов пока неизвестно.

— Сейчас идут переговоры на уровне Министерства иностранных дел, чтоб были соблюдены все формальности. Мы в этом случае занимаемся хозяйственно-бытовыми нюансами по подбору помещений, чтоб генконсульство рассмотрело в качестве своего офиса. Пока конкретных площадок нет, — рассказала нашему корреспонденту представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Ранее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халид аль-Фалих отметил, что Саудовская Аравия прилагает все усилия и представляет все меры по облегчению визового режима для российских граждан-мусульман, которые совершают хадж. И для этого в столице Татарстана руководство КСА решило открыть свое представительство.

Отметим, на сегодняшний день в Казани работают 6 зарубежных дипломатических представительств — Турции, Ирана, Китая, Венгрии, Казахстана, Белоруссии. Теперь на очереди Саудовская Аравия. Кроме того, в столице Татарстана работают почетные консулы Франции, Испании, Македонии, Намибии и Белоруссии.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халид аль-Фалих отметил, что Саудовская Аравия прилагает все усилия и представляет все меры по облегчению визового режима для российских граждан-мусульман, которые совершают хадж. Фото vestifinance.ru

«Сейчас мы вынуждены ездить за визами в Москву»

С энтузиазмом эту идею восприняли и в Духовном управлении мусульман РТ. Как объяснил «Реальному времени» заместитель председателя ДУМ РТ, имам-хатыб мечети «Кул-Шариф» Ильфар Хасанов, открытие генконсульства будет не только способствовать развитию межгосударственных отношений и межкультурному сотрудничеству, но и станет хорошим подспорьем для мусульман Татарстана и соседних регионов.

— Если это произойдет, тогда расширятся возможности для совершения хаджа и умры (малое паломничество в Мекку). И это важно не только для нашей республики. В соседних регионах (Башкирия, Чувашия, Марий Эл) проживают наши единоверцы. Сейчас мы вынуждены ездить [за визами] в посольство Саудовской Аравии в Москве, — рассказал Ильфар хазрат.

Так, аккредитованный туроператор «ДУМ РТ Хадж», как и другие хадж-компании, вынужден из года в год отправлять документы в Москву. В будущем визы паломников можно будет получить «не выходя из дома».

На сегодняшний день ДУМ РТ взаимодействует с королевством только в области паломничества. Что касается образования, ДУМ РТ не планирует работать с саудовцами в этом направлении, поскольку «у нас свой ханафитский мазхаб, у них — ханбалитский» и богословские школы отличаются. Кроме того, в Татарстане имеются свои высшие духовно-образовательное учреждения — Болгарская исламская академия, исламский институт, медресе.

В свою очередь исламовед Резеда Сафиуллина добавила, что контакты с саудовцами возможны в научной сфере — на уровне конференций. Также она сообщила, что в Татарстане работают более сотни выпускников саудовских вузов, которые являются «интеллектуальным потенциалом для уммы республики». И с их стороны, по ее словам, не было замечено сомнительных высказываний.

«У нас сложился такой стереотип, что Саудовская Аравия — это государство ваххабитов»



При этом Хасанов не видит опасности распространения ваххабизма через будущее консульство монархии.

— Они сами утверждают, что отказались от этой идеологии [ваххабизма] и стремятся к срединному пути. Они поняли, что эти идеи ненормальные и утопичные. Более того, у них есть посольство в Москве, и оттуда они ничего не распространяют, — подчеркивает заммуфтия.

Его слова подтверждает и Резеда Сафиуллина. Она обратила внимание на тренд «деваххабизации» саудовцев.

— У нас сложился такой стереотип, что Саудовская Аравия — это государство ваххабитов. В стане ваххабитов тоже много разных направлений — умеренные, радикальные. И у них в стране картина весьма пестрая, есть и суфийские шейхи. И джихадистские идеи в королевстве осуждаются.

Она подчеркнула, что мусульмане Татарстана не могут не взаимодействовать с КСА, поскольку именно в эту страну совершается хадж, там находятся исламские святыни — Кааба, Мечеть пророка Мухаммада, могилы сподвижников и т. п.

— В Татарстане с разными исламскими течениями строго. Авторитетных имамов с салафитскими взглядами у нас убрали с постов. Теперь в целом хазраты ведут себя осторожно, — сообщила Сафиуллина.

Неделю назад министр энергетики РФ Александр Новак допустил возможность открыть на территории обеих стран торговые представительства. Фото government.ru

Миллиардные инвестиции

Следует отметить, что первая ласточка прилетела неделю назад, когда министр энергетики РФ Александр Новак допустил возможность открыть на территории обеих стран торговые представительства. И свое заявление Халид аль-Фалих сделал после решения России и КСА упростить визовый режим для представителей бизнеса обеих стран.

Как объяснил Александр Новак, стороны договорились совершенствовать нормативно-правовую базу, которая бы «снимала ограничения передвижения наших участников коммерческих взаимоотношений, по визовому режиму». По его словам, необходимо снимать с граждан обоих государств административные барьеры.

Более того, стало известно, что Эр-Рияд планирует вложить в экономику России миллиарды долларов, а в ответ Москва сделает аналогичные инвестиции. Речь идет об участии в совместных программах в сфере ТЭК. Одним из обсуждаемых проектов в области нефтехимии между Россией и Саудовской Аравией является возможное СП СИБУРа и Saudi Aramco.

В 2018 году ближневосточная монархия вложила в российские проекты более 2 млрд рублей.