Расширяя возможности для хаджа: татарстанским паломникам не придется ездить за визами в Москву
Что принесет саудовское генконсульство Татарстану?
В Казани откроется генеральное консульство Королевства Саудовская Аравия. Сначала эту новость сообщили саудовские чиновники, затем эту информацию подтвердили «Реальному времени» и в казанском Кремле. Вместе с тем уже пошли разговоры о том, что в регион может проникнуть ваххабитская (и салафитская) идеология. Однако эксперты опровергают эти опасения.
«Идут переговоры по линии МИД»
На днях стало известно, что Саудовская Аравия откроет генеральное консульство в Казани.
Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в представительстве МИД РФ в Казани. Однако о сроках и месте размещения арабов пока неизвестно.
— Сейчас идут переговоры на уровне Министерства иностранных дел, чтоб были соблюдены все формальности. Мы в этом случае занимаемся хозяйственно-бытовыми нюансами по подбору помещений, чтоб генконсульство рассмотрело в качестве своего офиса. Пока конкретных площадок нет, — рассказала нашему корреспонденту представитель казанского Кремля Лилия Галимова.
Ранее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халид аль-Фалих отметил, что Саудовская Аравия прилагает все усилия и представляет все меры по облегчению визового режима для российских граждан-мусульман, которые совершают хадж. И для этого в столице Татарстана руководство КСА решило открыть свое представительство.
Отметим, на сегодняшний день в Казани работают 6 зарубежных дипломатических представительств — Турции, Ирана, Китая, Венгрии, Казахстана, Белоруссии. Теперь на очереди Саудовская Аравия. Кроме того, в столице Татарстана работают почетные консулы Франции, Испании, Македонии, Намибии и Белоруссии.
«Сейчас мы вынуждены ездить за визами в Москву»
С энтузиазмом эту идею восприняли и в Духовном управлении мусульман РТ. Как объяснил «Реальному времени» заместитель председателя ДУМ РТ, имам-хатыб мечети «Кул-Шариф» Ильфар Хасанов, открытие генконсульства будет не только способствовать развитию межгосударственных отношений и межкультурному сотрудничеству, но и станет хорошим подспорьем для мусульман Татарстана и соседних регионов.
— Если это произойдет, тогда расширятся возможности для совершения хаджа и умры (малое паломничество в Мекку). И это важно не только для нашей республики. В соседних регионах (Башкирия, Чувашия, Марий Эл) проживают наши единоверцы. Сейчас мы вынуждены ездить [за визами] в посольство Саудовской Аравии в Москве, — рассказал Ильфар хазрат.
Так, аккредитованный туроператор «ДУМ РТ Хадж», как и другие хадж-компании, вынужден из года в год отправлять документы в Москву. В будущем визы паломников можно будет получить «не выходя из дома».
На сегодняшний день ДУМ РТ взаимодействует с королевством только в области паломничества. Что касается образования, ДУМ РТ не планирует работать с саудовцами в этом направлении, поскольку «у нас свой ханафитский мазхаб, у них — ханбалитский» и богословские школы отличаются. Кроме того, в Татарстане имеются свои высшие духовно-образовательное учреждения — Болгарская исламская академия, исламский институт, медресе.
«У нас сложился такой стереотип, что Саудовская Аравия — это государство ваххабитов»
При этом Хасанов не видит опасности распространения ваххабизма через будущее консульство монархии.
— Они сами утверждают, что отказались от этой идеологии [ваххабизма] и стремятся к срединному пути. Они поняли, что эти идеи ненормальные и утопичные. Более того, у них есть посольство в Москве, и оттуда они ничего не распространяют, — подчеркивает заммуфтия.
Его слова подтверждает и Резеда Сафиуллина. Она обратила внимание на тренд «деваххабизации» саудовцев.
— У нас сложился такой стереотип, что Саудовская Аравия — это государство ваххабитов. В стане ваххабитов тоже много разных направлений — умеренные, радикальные. И у них в стране картина весьма пестрая, есть и суфийские шейхи. И джихадистские идеи в королевстве осуждаются.
Она подчеркнула, что мусульмане Татарстана не могут не взаимодействовать с КСА, поскольку именно в эту страну совершается хадж, там находятся исламские святыни — Кааба, Мечеть пророка Мухаммада, могилы сподвижников и т. п.
— В Татарстане с разными исламскими течениями строго. Авторитетных имамов с салафитскими взглядами у нас убрали с постов. Теперь в целом хазраты ведут себя осторожно, — сообщила Сафиуллина.
Миллиардные инвестиции
Следует отметить, что первая ласточка прилетела неделю назад, когда министр энергетики РФ Александр Новак допустил возможность открыть на территории обеих стран торговые представительства. И свое заявление Халид аль-Фалих сделал после решения России и КСА упростить визовый режим для представителей бизнеса обеих стран.
Как объяснил Александр Новак, стороны договорились совершенствовать нормативно-правовую базу, которая бы «снимала ограничения передвижения наших участников коммерческих взаимоотношений, по визовому режиму». По его словам, необходимо снимать с граждан обоих государств административные барьеры.
Более того, стало известно, что Эр-Рияд планирует вложить в экономику России миллиарды долларов, а в ответ Москва сделает аналогичные инвестиции. Речь идет об участии в совместных программах в сфере ТЭК. Одним из обсуждаемых проектов в области нефтехимии между Россией и Саудовской Аравией является возможное СП СИБУРа и Saudi Aramco.
В 2018 году ближневосточная монархия вложила в российские проекты более 2 млрд рублей.
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