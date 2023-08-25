В РКБ Татарстана открыли вторую молельную комнату

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Республиканской клинической больнице в Казани торжественно открыли вторую молельную комнату. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.



Помещение площадью 15 квадратных метров находится в правом крыле корпуса В на третьем этаже. Комната рассчитана на 7-8 человек. В ней есть специальные коврики для намаза. Для удобства пациентов через одну дверь расположена специальная уборная комната с кумганом.

— Молельной комнатой могут пользоваться не только пациенты, но и сотрудники. В дальнейшем это даст возможность каждому человеку чувствовать себя комфортно и повысит качество медицинской помощи, — сказал главврач РКБ Рафаэль Шавалиев.

Президент Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов рассказал о планах открывать молельные комнаты не только в больницах, но и в торговых центрах, а также других общественных местах.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Молельную комнату открыли при поддержке благотворительного фонда Ассоциации предпринимателей-мусульман России. Об обустройстве такого помещения просили сами пациенты РКБ.

Год назад в Центре детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ открыли молельную комнату. Она появилась по просьбе родителей детей, проходящих лечение в медучреждении.

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Айрат Назипов