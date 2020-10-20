Казанская мечеть «Нурулла»: «угол неверных», сопротивление мулл и попов

Мусульманский храм «Коммерции советников» в Старо-Татарской слободе столицы РТ. Часть 1

«Реальное время» продолжает рассказывать о знаковых мусульманских храмах столицы Татарстана. Одной из популярных мечетей в центре Казани остается «Нурулла», известная как «Сенная», «Базарная», «Юнусовская», «Седьмая соборная». О непростой борьбе за строительство «дома Аллаха» в «уголке неверных» повествуют историки Радик Салихов и Рамиль Хайрутдинов в книге «Исторические мечети Казани», отрывки из которой приводит наша интернет-газета.

Мечеть «Коммерции советников» («Сенная», «Юнусовская», «7-я соборная», ул. Московская, 74/15)

Квартал Старотатарской слободы, ограниченный улицами Столбова, Парижской Коммуны, Московской и Г. Камала, еще в ханские времена являлся составной частью города. Здесь располагалось одно из мусульманских кладбищ, на котором, вероятно, находили свой последний приют жители так называемой Кураишевой слободы. Как отмечал Ш. Марджани, кладбище существовало какое-то время и после падения Казанского ханства. Затем с возникновением Старотатарской слободы на этой территории появились первые жилые дома, а с XVIII века началось формирование Сенного базара — крупного татарского торгового центра, на котором осуществляли коммерческие сделки и сбывали различные товары, как жители города, так и крестьяне Казанской губернии.

В начале XIX века разбогатевшие мусульманские купцы стали прилагать усилия по созданию особого базарного прихода и строительству мечети. В 1816 году вдова купца Ю.Б. Китаева — Габида Даутовна Китаева (ум. 1821), владевшая на площади домом и 8 лавками, — обратилась в губернское правление с просьбой о постройке на ее счет мечети. Местом для нее она обозначила: «…в старотатарской слободе в отдаленности от церквей среди татарских домов близ Сенного базара против дома и лавок казанских купцов Юнусовых пустопорожнее…». Однако, из-за противодействия некоторых представителей православной церкви, купчиха так и не смогла начать задуманное строительство.

С возникновением Старотатарской слободы на этой территории появились первые жилые дома, а с XVIII века началось формирование Сенного базара. Фото oldsamara.samgtu.ru

То, что не удалось семье Китаевых, позднее, сумели с успехом осуществить «коммерции советники» братья Юнусовы. Мы уже отмечали выдающуюся роль этих предпринимателей в финансировании нужд 1-й соборной мечети. Несмотря на несколько противоречивый характер их общественной и благотворительной деятельности, следует все же еще раз отметить неоценимый вклад этой династии в дело укрепления ислама на казанской земле.

Инициатором строительства новой базарной мечети выступил глава рода купец первой гильдии Губайдулла Мухаметрахимович Юнусов (1776 — 1849). Он владел в районе Сенной площади, на которой и размещался восточный рынок, значительным количеством земли и несколькими десятками торговых лавок.

Для крупного общественного деятеля, каковым являлся Г. М-Р. Юнусов, было крайне важно объединить приезжающих торговцев-мусульман в единую корпорацию, способную регулировать не только межличностные, межгрупповые, но и, безусловно, деловые отношения.

С другой стороны, будучи верующим мусульманином и обладая внушительными финансовыми возможностями, купец не мог оставаться равнодушным к тому, что сотни правоверных, не имея рядом мечети, не слыша азана, за трудной работой, пропускали обязательные намазы и тем самым совершали большой грех. Недаром, добропорядочные жители Старотатарской слободы называли в то время Сенную площадь «углом неверных», то есть местом, где торговали мусульмане, пренебрегавшие предписаниями Священного Корана.

Юнусовы. Фото info-islam.ru

Внук Г.М-Р. Юнусова Габделькарим зафиксировал интересные семейные предания по поводу строительства Сенной мечети. В своих дневниках он писал: «Отец мой рассказывал о нем. Вышел как-то Габидулла на базар. Время намаза. Видит: народ поглощен торговлей, разговорами, на молитву не обращают внимания. «Как мне уговорить этих горожан читать молитвы?» — забеспокоился Габидулла. После этого он купил участок для базарной мечети.

— Если каждый сдержит свое слово быть правоверным, построю мечеть на этой площади, — поклялся он». По всей видимости, авторитета купца все же хватило на то, чтобы каждый предприниматель обязался посещать будущий храм. Несмотря на кончину Г. М-Р. Юнусова, его начинание в 1844-1846 годах завершили сыновья Исхак и Ибрагим, которые сумели преодолеть не только сопротивление местного архиерея, но и влиятельного духовенства Пятой соборной мечети, к которой формально относился богатый приход Сенного базара.

Так, 18 августа 1844 года довернный казанского 1-й гильдии купца Ибрагима Губайдулловича Юнусова казанский мещанин Муса Субаев обратился в губернскую админстрацию со следующим ходатайством: «Доверитель мой Почетный гражданин Ибрагим Юнусов предполагая вновь воздвигнуть городе Казани во 2 части по Поперечно-Сенной улице минарет и внутри двора мечеть и перестроить состоящие на том месте лавки, пожертвованные в пользу детских приютов чрез архитектора Ломан, составил в 4-х экземплярах план и фасады, которые при сем представляя Всеподданейше прошу, Дабы повелено было доверителю моему Юнусову ныне же приступить по представляемому фасаду к устройству лавок…». Департамент искусственных дел Главного управления путей сообщения и публичных зданий в отношении от 28 февраля 1845 года сообщил о Высочайшем утверждении, представленных плана и фасадов.

Юнусовы, объяснив необходимость храма для учрежденного ими в 1844 году первого в истории мусульманского детского приюта, получили твердую поддержку в столице. Фото pastvu.com

Сам процесс строительства, по свидетельству Г-К.И. Юнусова шел очень непросто. Он, в частности, писал: «Принялись братья за строительство мечети, заготовив для этого необходимые материалы и первоначально обеспечили рытье котлована под фундамент. Однако, к великому сожалению, показалась вода. Сколь не копали, вода все не исчезала. Наконец архитектор дал указание: «Нужно поставить плот по всей длине траншеи». Так и сделали. А на плот поставили гранитные камни. Отец рассказывал (И.М-Р. Юнусов — прим. авт.): «Сколько денег ухлопали на фундамент! На гранит клали кирпич, и фундамент поднялся от земли на два аршина».

Преодолев, при помощи талантливого архитектора А.К. Ломана технические трудности, братья переломили сопротивление православных священников и конкурентов-имамов из соседней махалли, которые на время смогли приостановить возведение мечети. Однако Юнусовы, объяснив необходимость храма для учрежденного ими в 1844 году первого в истории мусульманского детского приюта, получили твердую поддержку в столице. Таким образом, строительство благополучно завершилось в 1845-1846 годах.

При помощи братьев в махалле появился мектеб, где преподавали имамы мечети — высокообразованные и уважаемые священнослужители.

Продолжение следует