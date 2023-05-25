В Татарстане разработали онлайн-карту халяльного питания

В Комитете по стандарту халяль ДУМ Татарстана разработали мобильное приложение «ProHalal». Это информационный справочник мест халяльного общественного питания, халяльных и харамных ингредиентов и пищевых добавок.

Как отметили в ДУМ, он поможет мусульманам ориентироваться среди множества халяльных кафе и ресторанах в Татарстане и самостоятельно определять дозволенность того или иного продукта по его составу.

Ресурс уже заработал в тестовом режиме. Татарстанцы могут направить свои идеи и предложения по улучшению его качества.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На сегодняшний день мобильное приложение доступно только для смартфонов на Android. Версия для iPhone также разрабатывается.

На январь 2023 года в Татарстане насчитывалось более 100 производителей продукции «халяль», в том числе 20 экспортно ориентированных компаний. Как отмечал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, емкость мирового рынка «халяль» в прошлом году составила $7 трлн.



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Айрат Назипов