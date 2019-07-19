«Дешевых путевок в хадж не бывает»: как не стать обманутым паломником

В 2019 году из Татарстана отправятся в Мекку 1800 человек

В этом году Саудовская Аравия увеличила квоту на российских паломников, отправляющихся в хадж. И дополнительные 5 тысяч путевок распределили между собой туроператоры, работающие под эгидой духовных управлений мусульман. Однако из года в год верующие, заплатив немалые деньги, в итоге не достигают священных мест. Как не попасть в сети мошенников, сколько стоит один тур в Мекку и кому посчастливилось отправиться в королевство бесплатно, узнал корреспондент «Реального времени».

Как дагестанцы забрали половину квот

В 2019 году из России отправятся в хадж 25,5 тысячи паломников. Как рассказал первый заместитель председателя Совета муфтия в России Рушан Аббясов во время телемоста Москва — Казань — Симферополь, изначально Саудовская Аравия выдала нашей стране 20,5 тысячи квот. Но после обращения уполномоченного по делам хаджа, вице-спикера Совета Федерации Ильяса Умаханова Эр-Рияд выделил еще 5 тысяч мест.

Больше всего квот забрал себе Дагестан — 10 тысяч. К слову, Умаханов является сенатором от этой северокавказской республики. В целом, по словам Рушана хазрата, кавказские регионы проявляют максимальную активность в вопросе паломничества.

Москве досталось 2 тысячи путевок. Заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов добавил, что через ДУМ Крыма и Симферополя отправятся порядка 800 паломников. Причем жителям полуострова, который находится под санкциями, приходится оформлять визы в КСА через Краснодар и Ростов-на-Дону.

Духовному управлению мусульман Республики Татарстан через его туроператора «ДУМ РТ Хадж» выделили 1 800 мест.

— Эта квота полностью освоена, — подчеркнул руководитель «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов.

170 тысяч рублей — и ты в Мекке

Вахитов также сообщил, что татарстанские паломники приобрели путевки по четырем программам: «Стандарт — включено», «Суперэконом из Казани», «Суперэконом из Москвы», «Стандарт минимум из Москвы». Все они включают в себя питание, проживание, трансферы и перелеты, юридическое и медицинское сопровождение. Самый дешевый тур обойдется в 170 тысяч рублей. Самый дорогой — 260 тысяч рублей.

Есть и те, кто поедет в Мекку бесплатно. Заветные путевки получили три победителя республиканских конкурсов: чтецов Корана, турнира по борьбе корэш на кубок муфтия Татарстана и III Всероссийских соревнований по джиу-джитсу имени Ш. Марджани.

Первые группы паломников из Казани (196 человек) отправятся 24 июля через Москву. Также Ранис хазрат сообщил, что для паломников были разработаны удобные иллюстрированные путеводители, мини-словари для построения простого диалога на арабском языке. Их сопровождают руководители групп и 20 врачей.

В святые места отправляются и стар, и млад. Самому возрастному татарстанскому паломнику — 86 лет, самому юному — 13. При этом Вахитов отметил, что совершать паломничество должен половозрелый человек. Если кто-то в детском возрасте посетил Мекку, с него обязанность совершить хадж не снимается.

— Поездка в Мекку и Медину — это не туристическое путешествие. Чтобы Аллах принял хадж, мусульманин должен добросовестно исполнять обряды, проявлять терпение, контролировать свои эмоции, — сделал наставление советник муфтия Татарстана по работе с мухтасибатами Равиль Зуферов.

Как не попасть в лапы мошенников

Корреспондент «Реального времени», присутствовавший в студии во время телемоста, напомнил о таком явлении, как обманутые паломники. Ежегодно сотни верующих не могут выехать в далекое королевство из-за недобросовестных турфирм. Компании собирают немалые деньги с граждан, а потом выясняется, что их лишили аккредитации и квоты им не положены.

О тяготах мусульман из Башкортостана не раз рассказывало и наше издание. Прошлым летом около 100 жителей Башкирии, обратившихся за путевками в челнинскую турфирму «Хадж-фонд», не смогли выехать в паломничество. После публикации в «Реальном времени» в структурах Совета муфтиев России согласились выручить уфимских паломников. Попадают впросак и верующие из Татарстана. Который год страдают и клиенты компании «Урал сервис».

Наш корреспондент задал вопрос: что делают духовные управления, чтоб уберечь мусульман от таких проблем? В ответ Рушан Аббясов посоветовал приобретать путевки только у официальных хадж-операторов. Их список имеется на сайте «Хадж-миссии». На сегодняшний день насчитывается девять аккредитованных компаний, практически каждая из них привязана к определенному муфтияту. Кроме того, клиент должен требовать, чтоб с ним был заключен договор, а при оплате ему выдавали квитанцию.

— Дешевых путевок в хадж не бывает, — заметил зампредседателя СМР. — Если вам предлагают дешевую путевку, без договора и с оплатой наличными на месте на руки, знайте — перед вами мошенники.

Напомним, в Госдуме выступили с инициативой запретить российским турфирмам организовывать паломнические поездки. Предполагается переложить право осуществлять подобные поездки на религиозные организации, как на возмездной, так и безвозмездной основе. Тогда в Совете муфтиев России и других мусульманских организациях поддержали решение депутатов. С пониманием отнеслись к этой идее и в туротрасли.

Хадж — одна из обязанностей мусульманина. Он заключается в посещении Мекки в определенное время (в месяц Зуль-хидж) и выполнении там необходимых обрядов (обход Каабы, стояние на горе Арафат и другие).