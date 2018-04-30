Активисты из Башкирии решили добиваться закрытия телеканала ТНТ после шутки про Салавата Юлаева

Активисты из Башкирии создали в соцсети «ВКонтакте» группу за закрытие телеканала ТНТ. Они выступают против телеканала из убеждения, что он растлевает молодежь.

В записях паблика проекты телеканала названы диверсией против российского народа.

Пока в группе менее 700 участников.

Напомним, что башкирская общественность остро отреагировала на шутку одного из резидентов канала — комика Руслана Белого. При работе над сольным проектом участник Comedy Club снял свое выступление в Уфе, где назвал Славата Юлаева разбойником.

Это высказывание вызвало резкий протест у башкир, для которых соратник Емельяна Пугачева является национальным героем.

Члены бойцовского клуба «Тархан» догнали комика в Ульяновске и потребовали от него публичных извинений. Однако ни сам артист, ни канал так и не извинились перед башкирским народом.