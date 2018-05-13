Алтайские каникулы: курорты «Белокурихи», принцесса Укока и родина Шукшина

Приключения татарстанцев в гостеприимном краю тюркских предков

Фото: Василя Ширшова

Как добраться из Татарстана на Алтай, где отдохнуть, поправить здоровье и набраться незабываемых впечатлений. Корреспондент «Реального времени», повывавший в составе группы туроператоров и журналистов в инфотуре по региону Южной Сибири, делится впечатлениями о захватывающих дух природных красотах края, популярных туристических маршрутах и образе жизни тюркских собратьев татар.

Исәнме, Алтай!

Сегодня татарстанцам добираться на Алтай одно удовольствие. С марта запущен прямой авиарейс Казань — Барнаул, летишь на комфортабельном лайнере 3 с половиной часа и вот ты в краю заснеженных вершин, душистых хвойных лесов и горных рек. Полет в обе стороны — 11 тысяч рублей.



Сразу по прилету наш путь лежит в Белокуриху — город-курорт у отрогов Чергинского хребта, который славится своим целебным воздухом и радоносодержащими источниками. После дождя горные вершины окутывает белый туман, горы словно курят, отсюда и название. Живописный городок в окружении лесистых предгорий пересекает одноименная шумная речка Белокуриха, по обоим берегам которой растянулись местные здравницы, отели, рестораны и магазины.



Нас приглашают в «Эдем» — уютный, небольшой санаторий всего на 37 номеров. Полвека назад здесь отдыхали партийные руководители страны и известные артисты. Но с советским прошлым здравницу связывает лишь история и обширная территория. Здание неоднократно перестраивалось — сегодня это современный комплекс, расположенный в центе города рядом с подъемниками к горнолыжной трассе. Номерной фонд всех категорий: от одноместного стандарта до четырехкомнатных апартаментов в двух уровнях. Профиль «Эдема» — заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, функциональные расстройства, болезни сердца и сосудов, в штате трудятся четыре кандидата медицинских наук. Из приятных бонусов: сауна с купелью, бассейн, два тренажерных зала (один с инструктором), конференц-зал, бесплатные гаражи для посетителей на автомобилях.



— Весь курорт бальнеологический, поэтому основной лечебный фактор — это вода и, как ни странно для Сибири, климат. У нас азотные кремнистые термальные воды, то есть в них много газа азота, кремниевой кислоты и различных микроэлементов. Наш второй бренд — грязевое направление, рядом озеро Горькое, чьи грязи мы используем. И третий бренд — продукты пантового мараловодства, о которых сейчас много говорят. Даже когда президент здесь был в 2002 году, он тоже принимал пантовые ванны, — рассказывает главврач заведения Николай Редкин.

Сразу по прилету наш путь лежит в Белокуриху — город-курорт у отрогов Чергинского хребта

Возвратность туристов в санатории составляет 57 процентов. Лечебная часть путевки — 1 300 рублей с человека, в нее входит шесть оздоровительных процедур.



Следующий санаторий — «Жемчужина Белокурихи» на 40 номеров из двух корпусов. В первом, 7-этажном — сама лечебная база, ресторан и номера для проживания, во втором, 3-этажном — «Гостевой дом» в стиле русского терема.

Санаторий оборудован пандусами и подъемниками, есть номера для людей с ограниченными возможностями. Еще один номер для проживания с животными.

Стандартный двухместный обойдется в 4 500 рублей, лечение — еще 1 400 с человека. В санатории есть невролог, кардиолог, гинеколог, ЛОР, педиатр, но своей фишкой здесь считают ортопедию — закупили топограф, чтобы проверять рельеф спины гостя по прибытию и после лечения. В гостевом доме работают и по линии делового туризма, есть конференц-зал на 100 мест и ресторан, где шеф-повар готовит фирменные блюда по старинным русским рецептам. Скоро здесь откроется единственное в Сибири летнее кафе на американский манер с коптильней.



В курорт Белокуриху превратил Ефим Славский, министр среднего машиностроения в СССР, заложив в 1967 году первый «тысячник» — ведомственный санаторий «Алтай», и пообещав построить ещё несколько на 5 тысяч мест. В городе Славскому установлен памятник, а его первая здравница носит название «Алтай West» и успешно работает по сей день.



Сейчас Белокуриха — единственный за Уралом центр восстановительной медицины федерального значения, признанный новатор в курортологии, где действуют 38 санаториев, пансионатов, гостиниц и отелей. Численность населения города на начало года составила 15 181 человек.



В старинном доме купцов Андреевых скоро откроется стилизованный ресторан



«Белокуриха-2 и -3»

Курорт у подножия горы Церковка может принять до 5 тысяч человек единовременно. Но поток гостей постоянно растет. Поэтому в 13 км отсюда строят еще один туристический кластер «Белокуриха-2». Первый в новейшей истории России проект, когда с нуля закладывают город здравниц. Строят на деньги инвесторов и в рамках федеральных целевых программ. Бюджетные деньги идут на создание инфраструктуры. Так, в горах была построена самая уникальная в стране дорога — из 12 серпантинных колец на протяжении 8 км. На вершине перевала — арт-объекты: пятиметровый стул с мыслителем и телега с карандашами. Чуть подальше сама туристическая зона: уже готовый гостиничный комплекс на стадии подключения к сетям и музейный комплекс «Андреевская слобода». На территории последней — старинный 200-летний дом купцов Андреевых, который перевезли сюда по бревнышку и заново собрали, скоро здесь откроется стилизованный ресторан. По соседству реконструированные деревянные строения начала XIX века: «домик знахарки» с целебными алтайскими травами, музей хлеба, кузница, амбар и кафе.



«Белокуриха-2» расположена на высоте 600—800 метров над уровнем моря в окружении покрытых лесом гор Синюха (1 379 м), Теплуха (826 м), Сухая Грива (1 030 м) и Черная Грива (1 138 м). Поблизости месторождение минеральных радоносодержащих и питьевых вод, так что есть все условия для создания еще одного бальнеоклиматического курорта.



— «Белокуриха-2» — это развитие самой «Белокурихи». Еще в советские годы в маленький городок на 15 тысяч населения приезжало 80 тысяч гостей, а сейчас их поток перевалил за 240 тысяч ежегодно. Поэтому «Белокурихе» в какой-то момент стало тесно в своих рамках, строиться здесь негде — ущелье узкое. Тогда и решено было развивать курорт, тем более рядом новые источники минеральных вод. В 2011 году мы вступили в ФЦП «Развитие внутреннего туризма», и бюджет — федеральный и краевой — нас поддержал, — рассказывает Олег Акимов, заместитель гендиректора по стратегическому развитию АО «Курорт Белокуриха».



В кластер вошли 40 объектов туристической и спортивной зон, способных принять 3 тысячи человек. Большая территория — десятки гектаров — отводится под парк «Предгорье Алтая». Построены две горно-лыжные трассы (одну уже открыли), биатлонный комплекс с хорошей трассой и стадионом, где уже проводили соревнования. Пять лет назад за «Белокуриху-2» Алтайский край получил награду, как за лучший проект лечебного курорта на международном научном конгрессе и 66-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной федерации водолечения и климатолечения.



Но и второго места отдыха в горах региону показалось мало — еще в нескольких километрах растет «Белокуриха-3» — третий объект большого кластера, где на 110 гектарах будут развивать уже чисто туристическую отрасль без лечебной составляющей.

Строят на деньги инвесторов и в рамках федеральных целевых программ



Секреты алтайского сыроварения и чаепития

Кто не попробовал местных продуктов — все равно что не бывал на Алтае. Поэтому следом из курортной зоны едем на частную сыроварню в усадьбу «ТриА» в селе Солоновка. Хозяйство ведет семья Кокориных: Александр, Алла и их дочь Алена, потому и «три А». Гостям здесь готовы предложить все прелести сельского туризма: пожить в уединении с природой, попробовать себя в роли фермера, покормить домашних коз и отведать вкусные, натуральные продукты.



Главная гордость хозяев — более 20 сортов сыра собственного производства из козьего и коровьего молока. Александр демонстрирует большой котел на 500 литров для сыроварения и рассказывает, как выпускает до 50 кг продукта в день.



— Мы являемся членами международной ассоциации крестьянского гостеприимства, и это позволило нам проехать по таким же представителям ассоциации, только за границей: в Австрии, во Франции. Многому научились у производителей на маленьких сыроварнях, а не на каких-то институтских или заводских, потому что там все по-простому. Французы работают из сырого молока, никто не пастеризует, и они выпускают какие-то свои аутентичные сыры в полном смысле этого слова, потому в другом регионе сыры будут совсем другими, — поясняет фермер.



Сыр из молока одной и той же козы или коровы, но приготовленный в разное время года, будет сильно отличаться по вкусу, в зависимости от кормов, которыми питалось животное — раскрывает секреты сыроварения Кокорин-старший: «Очень важно и само качество молока, для нас это прямо проблема. Поэтому и держим свое стадо коз. А коровье покупаем и сразу тренируем фермеров: нельзя стародойное или молозивное молоко, нельзя антибиотики, силос или сенаж. Корова должна кушать только сено и витамины. Иначе не получится сыр».



Вторым пунктом программы стал дендропарк или долина семейного отдыха «Алтайское холмогорье», где представлена большая коллекция экзотических трав, лиственных и хвойных кустарников, растений для создания лечебной косметики и БАДов. Здесь производят порядка 250 экстрактов, в основном из алтайских трав и ягод. «Вы будете смеяться, самый топовый продукт у нас — корень лопуха», — признался представитель компании и рассказал, как местные жители повырубали сады и теперь выращивают сорняки, потому что корень лопуха в силу своих целебных свойств ценится в 10 раз дороже яблони.



Дендрарий в 2006 году основали профессоры из Томска Сергей Боев и Валентина Буркова, собрав сотни видов лекарственных трав, кустарников и деревьев из разных уголков России и других стран. В составе парка также два пруда с родниковой водой, питомник декоративных и плодовых растений, торговый павильон оздоровительной продукции из алтайского растительного сырья, дом чайной культуры «Чайная обитель», кафе и ремесленные мастерские. Здесь же проводят музыкальные фестивали и народные праздники.

В дендропарке «Алтайское холмогорье» представлена большая коллекция экзотических трав, лиственных и хвойных кустарников, растений для создания лечебной косметики и БАДов



«Цветение маральника» и сиреневый туман

Кстати о праздниках. Наш приезд совпал с одним из них. Каждую весну в последнее воскресенье апреля на Алтае отмечают, как нам показалось, один из самых любимых местными жителями и гостями края праздников — «Цветение маральника» или марал-чечек, как говорят алтайцы. Свое название он получил в честь красивого растения, которое распускается розово-лиловыми цветами и окрашивает горы в нежную сиреневую дымку. Сами же маралы — подвид благородного оленя — цветком вовсе не интересуются.



День цветения рододендрона Ледебура или алтайской сакуры, как еще называют кустарник, знаменует собой и открытие туристического сезона. Праздновать особую дату собрались на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» — в крупнейшем краевом центре туризма, где есть теплое искусственное озеро для купания и рыбалки, рестораны, туркомплексы, горнолыжные спуски, парк экстремальных развлечений, художественная галерея, памятник Рериху, пещеры, например, Тавдинские. Это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения. Протяженность местных скал — около 5 км.



Зона названа в честь реки Катунь, на берегу которой она расположена. «Бирюзовая» — тоже не выдумка, в такой цвет река окрашивается в августе, в чем легко убедиться, загуглив название, и это будет не фотошоп. В программе праздника — спортивные соревнования, ярмарки изделий ремесленников и продукции местных производителей, мастер-классы, игры и выставки. Работает сразу несколько музыкальных сцен, словом, народные гуляния вышли на славу и даже небольшой дождь никому не испортил настроения.

Каждую весну в последнее воскресенье апреля на Алтае отмечают «Цветение маральника»



Принцесса Укока и богатства Республики Алтай

«Исәнмесез!» — именно такими словами встретили гостей из Татарстана в Национальном музее Республики Алтай им. Анохина. И это неудивительно, алтайцы — тюркоязычный коренной народ, включающий в себя этнические группы: телеуты, теленгиты, кумандинцы и тубалары. Некоторые слова звучат так же, как и в татарском языке или очень похоже. Например, «байрам» (праздник) или «ойын» (уены — тат., игра — рус.). Один из стендов так и гласит: татары в числе многих других народов, даже японцев и корейцев с недавних пор, относятся к алтайской семье языков.

Музей хранит богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, но главное достояние — уникальный экспонат — принцесса Укока — мумия молодой женщины возрастом примерно 25 лет, найденная в ходе археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха в 1993 году. Принцессой ее прозвали журналисты, на самом деле молодая женщина таковой не была, но происходила из рода знатных особ, о чем свидетельствует способ захоронения в кургане. Кроме того, есть версия, что при жизни она была шаманом. Коренные алтайцы глубоко почитают Ак-Кадын, как ее еще называют, очень ревностно относятся к ее перемещению и даже связывали с этим природные катаклизмы. На всеобщее обозрение в музее выставили реконструкцию могилы и копию Принцессы, саму же мумию хранят при особом температурном режиме в закрытом саркофаге и показывают посетителям только раз в месяц.



Республику Алтай с Алтайским краем делит река Катунь. Столица Горно-Алтайск, численность населения региона — порядка 206 тысяч человек по данным переписи за 2010 год. Два государственных языка: алтайский и русский. С 1990 года регион образован в республику. По словам местных жителей, алтайцы пользуются особыми преференциями. Им разрешено то, что запрещено другим, например, охота. Даже если охотник ушел в заповедник, на это закрывают глаза — вот такие обычаи.

Принцесса Укока — мумия молодой женщины возрастом примерно 25 лет, найденная в ходе археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха в 1993 году



В гостях у Славы Медовухи и сон на пчелах

В алтайских горах есть пасека Вячеслава Колесникова или Славы Медовухи, как он сам себя называет. Народная тропа сюда никогда не зарастает, потому что это пасечник с большой буквы — говорят о нем уже другие. Некоторые видят в нем даже большее — мыслителя со своей философией и особым взглядом на мир. Его душевное обаяние и впрямь настолько завораживает, что с первых минут знакомства ясно — это дело для Славы даже не бизнес, а образ жизни. О меде он знает все, и как им лечиться — тоже. Даже пчелы у него правильные — незлобливые, к большому числу гостей привыкшие. За время нашей экскурсии никого из множества людей, свободно разгуливающих между ульями, даже без масок, не укусили.



Хозяин ведет нас к деревянным домикам, раскиданным по всей парсеке, и предлагает прилечь на необычные лавки внутри. Если присмотреться — это те же ульи. Замираешь и слышишь под собой убаюкивающее гудение многотысячной армии, вдыхаешь полную грудь умопомрачительного медового аромата и уносишься мыслями далеко-далеко. Ради этого сна на пчелах к Славе и едут со всех концов страны. Везут детей-аутистов, больных ДЦП, и на всех эта практика оказывает самое благотворное влияние.



Потому стены магазина пасечника занимают обширные записи от благодарных посетителей. Есть среди них и автографы вип-гостей — от федеральных чиновников высокого ранга и до голливудских звезд. Но сам Слава звездной болезнью не страдает и всех своих гостей встречает с одинаково большим радушием, внимательно вглядываясь в каждого.

В алтайских горах есть пасека Вячеслава Колесникова или Славы Медовухи, как он сам себя называет



Родина Шукшина на древнетюркском могильнике

Еще один пункт в нашей программе — это родина писателя и кинорежиссера Василия Шукшина в селе Сростки Бийского района Алтайского края. Деревня стоит у подножия горы Пикет, с вершины которой словно всматривается в даль бронзовая фигура их знаменитого земляка. Необычный 8-метровый памятник Василию Макаровичу установили через 30 лет после его смерти в 2004 году. Говорят, гора была его любимым местом, и односельчане часто видели его здесь сидящим в раздумьях. Поначалу были споры, где установить скульптуру, но ее автор — Вячеслав Клыков — настоял на этом месте. Гора Пикет знаменита еще и тем, что здесь нашли древнетюркский могильник, правда, раскопки уже несколько лет не ведутся.



В самой деревне нам показывают школу, где учился, а потом и работал Вася Попов. Да-да, по учебным журналам писатель проходит по материнской фамилии. Причина в отце, которого в 1933 году в числе других 80 жителей села незаслуженно арестовали по сфабрикованному так называемому Сростскинскому делу и расстреляли. Макару Леонтьевичу был всего 21 год. В 1956 году всех осужденных посмертно реабилитировали. Матери Василия Макаровича выплатили компенсацию, которой хватило на покупку швейной машинки. А сам писатель долгие годы был вынужден скрывать правду об отце. При поступлении в вуз в графе «родители» называл имя отчима. Сегодня школа — это музей, где всем показывают класс и предпоследнюю парту с откинутым верхом, за которой сидел Василий, его письма матери и друзьям, фотографии тех лет, личные вещи.



В сквере напротив школы деревянные изваяния — знаменитые персонажи шукшинских рассказов: «Чудик», «Срезал» и другие. Чуть подальше дом отчима, где писатель провел детские годы. Позднее, будучи уже прославленным режиссером, Шукшин купит матери в этой же деревне большой добротный дом и поможет его обустроить.

1 / 147 Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова