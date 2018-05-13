Алтайские каникулы: курорты «Белокурихи», принцесса Укока и родина Шукшина
Приключения татарстанцев в гостеприимном краю тюркских предков
Как добраться из Татарстана на Алтай, где отдохнуть, поправить здоровье и набраться незабываемых впечатлений. Корреспондент «Реального времени», повывавший в составе группы туроператоров и журналистов в инфотуре по региону Южной Сибири, делится впечатлениями о захватывающих дух природных красотах края, популярных туристических маршрутах и образе жизни тюркских собратьев татар.
Исәнме, Алтай!
Сегодня татарстанцам добираться на Алтай одно удовольствие. С марта запущен прямой авиарейс Казань — Барнаул, летишь на комфортабельном лайнере 3 с половиной часа и вот ты в краю заснеженных вершин, душистых хвойных лесов и горных рек. Полет в обе стороны — 11 тысяч рублей.
Сразу по прилету наш путь лежит в Белокуриху — город-курорт у отрогов Чергинского хребта, который славится своим целебным воздухом и радоносодержащими источниками. После дождя горные вершины окутывает белый туман, горы словно курят, отсюда и название. Живописный городок в окружении лесистых предгорий пересекает одноименная шумная речка Белокуриха, по обоим берегам которой растянулись местные здравницы, отели, рестораны и магазины.
Нас приглашают в «Эдем» — уютный, небольшой санаторий всего на 37 номеров. Полвека назад здесь отдыхали партийные руководители страны и известные артисты. Но с советским прошлым здравницу связывает лишь история и обширная территория. Здание неоднократно перестраивалось — сегодня это современный комплекс, расположенный в центе города рядом с подъемниками к горнолыжной трассе. Номерной фонд всех категорий: от одноместного стандарта до четырехкомнатных апартаментов в двух уровнях. Профиль «Эдема» — заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, функциональные расстройства, болезни сердца и сосудов, в штате трудятся четыре кандидата медицинских наук. Из приятных бонусов: сауна с купелью, бассейн, два тренажерных зала (один с инструктором), конференц-зал, бесплатные гаражи для посетителей на автомобилях.
— Весь курорт бальнеологический, поэтому основной лечебный фактор — это вода и, как ни странно для Сибири, климат. У нас азотные кремнистые термальные воды, то есть в них много газа азота, кремниевой кислоты и различных микроэлементов. Наш второй бренд — грязевое направление, рядом озеро Горькое, чьи грязи мы используем. И третий бренд — продукты пантового мараловодства, о которых сейчас много говорят. Даже когда президент здесь был в 2002 году, он тоже принимал пантовые ванны, — рассказывает главврач заведения Николай Редкин.
Возвратность туристов в санатории составляет 57 процентов. Лечебная часть путевки — 1 300 рублей с человека, в нее входит шесть оздоровительных процедур.
Следующий санаторий — «Жемчужина Белокурихи» на 40 номеров из двух корпусов. В первом, 7-этажном — сама лечебная база, ресторан и номера для проживания, во втором, 3-этажном — «Гостевой дом» в стиле русского терема.
Санаторий оборудован пандусами и подъемниками, есть номера для людей с ограниченными возможностями. Еще один номер для проживания с животными.
Стандартный двухместный обойдется в 4 500 рублей, лечение — еще 1 400 с человека. В санатории есть невролог, кардиолог, гинеколог, ЛОР, педиатр, но своей фишкой здесь считают ортопедию — закупили топограф, чтобы проверять рельеф спины гостя по прибытию и после лечения. В гостевом доме работают и по линии делового туризма, есть конференц-зал на 100 мест и ресторан, где шеф-повар готовит фирменные блюда по старинным русским рецептам. Скоро здесь откроется единственное в Сибири летнее кафе на американский манер с коптильней.
В курорт Белокуриху превратил Ефим Славский, министр среднего машиностроения в СССР, заложив в 1967 году первый «тысячник» — ведомственный санаторий «Алтай», и пообещав построить ещё несколько на 5 тысяч мест. В городе Славскому установлен памятник, а его первая здравница носит название «Алтай West» и успешно работает по сей день.
Сейчас Белокуриха — единственный за Уралом центр восстановительной медицины федерального значения, признанный новатор в курортологии, где действуют 38 санаториев, пансионатов, гостиниц и отелей. Численность населения города на начало года составила 15 181 человек.
«Белокуриха-2 и -3»
Курорт у подножия горы Церковка может принять до 5 тысяч человек единовременно. Но поток гостей постоянно растет. Поэтому в 13 км отсюда строят еще один туристический кластер «Белокуриха-2». Первый в новейшей истории России проект, когда с нуля закладывают город здравниц. Строят на деньги инвесторов и в рамках федеральных целевых программ. Бюджетные деньги идут на создание инфраструктуры. Так, в горах была построена самая уникальная в стране дорога — из 12 серпантинных колец на протяжении 8 км. На вершине перевала — арт-объекты: пятиметровый стул с мыслителем и телега с карандашами. Чуть подальше сама туристическая зона: уже готовый гостиничный комплекс на стадии подключения к сетям и музейный комплекс «Андреевская слобода». На территории последней — старинный 200-летний дом купцов Андреевых, который перевезли сюда по бревнышку и заново собрали, скоро здесь откроется стилизованный ресторан. По соседству реконструированные деревянные строения начала XIX века: «домик знахарки» с целебными алтайскими травами, музей хлеба, кузница, амбар и кафе.
«Белокуриха-2» расположена на высоте 600—800 метров над уровнем моря в окружении покрытых лесом гор Синюха (1 379 м), Теплуха (826 м), Сухая Грива (1 030 м) и Черная Грива (1 138 м). Поблизости месторождение минеральных радоносодержащих и питьевых вод, так что есть все условия для создания еще одного бальнеоклиматического курорта.
— «Белокуриха-2» — это развитие самой «Белокурихи». Еще в советские годы в маленький городок на 15 тысяч населения приезжало 80 тысяч гостей, а сейчас их поток перевалил за 240 тысяч ежегодно. Поэтому «Белокурихе» в какой-то момент стало тесно в своих рамках, строиться здесь негде — ущелье узкое. Тогда и решено было развивать курорт, тем более рядом новые источники минеральных вод. В 2011 году мы вступили в ФЦП «Развитие внутреннего туризма», и бюджет — федеральный и краевой — нас поддержал, — рассказывает Олег Акимов, заместитель гендиректора по стратегическому развитию АО «Курорт Белокуриха».
В кластер вошли 40 объектов туристической и спортивной зон, способных принять 3 тысячи человек. Большая территория — десятки гектаров — отводится под парк «Предгорье Алтая». Построены две горно-лыжные трассы (одну уже открыли), биатлонный комплекс с хорошей трассой и стадионом, где уже проводили соревнования. Пять лет назад за «Белокуриху-2» Алтайский край получил награду, как за лучший проект лечебного курорта на международном научном конгрессе и 66-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной федерации водолечения и климатолечения.
Но и второго места отдыха в горах региону показалось мало — еще в нескольких километрах растет «Белокуриха-3» — третий объект большого кластера, где на 110 гектарах будут развивать уже чисто туристическую отрасль без лечебной составляющей.
Секреты алтайского сыроварения и чаепития
Кто не попробовал местных продуктов — все равно что не бывал на Алтае. Поэтому следом из курортной зоны едем на частную сыроварню в усадьбу «ТриА» в селе Солоновка. Хозяйство ведет семья Кокориных: Александр, Алла и их дочь Алена, потому и «три А». Гостям здесь готовы предложить все прелести сельского туризма: пожить в уединении с природой, попробовать себя в роли фермера, покормить домашних коз и отведать вкусные, натуральные продукты.
Главная гордость хозяев — более 20 сортов сыра собственного производства из козьего и коровьего молока. Александр демонстрирует большой котел на 500 литров для сыроварения и рассказывает, как выпускает до 50 кг продукта в день.
— Мы являемся членами международной ассоциации крестьянского гостеприимства, и это позволило нам проехать по таким же представителям ассоциации, только за границей: в Австрии, во Франции. Многому научились у производителей на маленьких сыроварнях, а не на каких-то институтских или заводских, потому что там все по-простому. Французы работают из сырого молока, никто не пастеризует, и они выпускают какие-то свои аутентичные сыры в полном смысле этого слова, потому в другом регионе сыры будут совсем другими, — поясняет фермер.
Сыр из молока одной и той же козы или коровы, но приготовленный в разное время года, будет сильно отличаться по вкусу, в зависимости от кормов, которыми питалось животное — раскрывает секреты сыроварения Кокорин-старший: «Очень важно и само качество молока, для нас это прямо проблема. Поэтому и держим свое стадо коз. А коровье покупаем и сразу тренируем фермеров: нельзя стародойное или молозивное молоко, нельзя антибиотики, силос или сенаж. Корова должна кушать только сено и витамины. Иначе не получится сыр».
Вторым пунктом программы стал дендропарк или долина семейного отдыха «Алтайское холмогорье», где представлена большая коллекция экзотических трав, лиственных и хвойных кустарников, растений для создания лечебной косметики и БАДов. Здесь производят порядка 250 экстрактов, в основном из алтайских трав и ягод. «Вы будете смеяться, самый топовый продукт у нас — корень лопуха», — признался представитель компании и рассказал, как местные жители повырубали сады и теперь выращивают сорняки, потому что корень лопуха в силу своих целебных свойств ценится в 10 раз дороже яблони.
Дендрарий в 2006 году основали профессоры из Томска Сергей Боев и Валентина Буркова, собрав сотни видов лекарственных трав, кустарников и деревьев из разных уголков России и других стран. В составе парка также два пруда с родниковой водой, питомник декоративных и плодовых растений, торговый павильон оздоровительной продукции из алтайского растительного сырья, дом чайной культуры «Чайная обитель», кафе и ремесленные мастерские. Здесь же проводят музыкальные фестивали и народные праздники.
«Цветение маральника» и сиреневый туман
Кстати о праздниках. Наш приезд совпал с одним из них. Каждую весну в последнее воскресенье апреля на Алтае отмечают, как нам показалось, один из самых любимых местными жителями и гостями края праздников — «Цветение маральника» или марал-чечек, как говорят алтайцы. Свое название он получил в честь красивого растения, которое распускается розово-лиловыми цветами и окрашивает горы в нежную сиреневую дымку. Сами же маралы — подвид благородного оленя — цветком вовсе не интересуются.
День цветения рододендрона Ледебура или алтайской сакуры, как еще называют кустарник, знаменует собой и открытие туристического сезона. Праздновать особую дату собрались на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» — в крупнейшем краевом центре туризма, где есть теплое искусственное озеро для купания и рыбалки, рестораны, туркомплексы, горнолыжные спуски, парк экстремальных развлечений, художественная галерея, памятник Рериху, пещеры, например, Тавдинские. Это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения. Протяженность местных скал — около 5 км.
Зона названа в честь реки Катунь, на берегу которой она расположена. «Бирюзовая» — тоже не выдумка, в такой цвет река окрашивается в августе, в чем легко убедиться, загуглив название, и это будет не фотошоп. В программе праздника — спортивные соревнования, ярмарки изделий ремесленников и продукции местных производителей, мастер-классы, игры и выставки. Работает сразу несколько музыкальных сцен, словом, народные гуляния вышли на славу и даже небольшой дождь никому не испортил настроения.
Принцесса Укока и богатства Республики Алтай
«Исәнмесез!» — именно такими словами встретили гостей из Татарстана в Национальном музее Республики Алтай им. Анохина. И это неудивительно, алтайцы — тюркоязычный коренной народ, включающий в себя этнические группы: телеуты, теленгиты, кумандинцы и тубалары. Некоторые слова звучат так же, как и в татарском языке или очень похоже. Например, «байрам» (праздник) или «ойын» (уены — тат., игра — рус.). Один из стендов так и гласит: татары в числе многих других народов, даже японцев и корейцев с недавних пор, относятся к алтайской семье языков.
Музей хранит богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, но главное достояние — уникальный экспонат — принцесса Укока — мумия молодой женщины возрастом примерно 25 лет, найденная в ходе археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха в 1993 году. Принцессой ее прозвали журналисты, на самом деле молодая женщина таковой не была, но происходила из рода знатных особ, о чем свидетельствует способ захоронения в кургане. Кроме того, есть версия, что при жизни она была шаманом. Коренные алтайцы глубоко почитают Ак-Кадын, как ее еще называют, очень ревностно относятся к ее перемещению и даже связывали с этим природные катаклизмы. На всеобщее обозрение в музее выставили реконструкцию могилы и копию Принцессы, саму же мумию хранят при особом температурном режиме в закрытом саркофаге и показывают посетителям только раз в месяц.
Республику Алтай с Алтайским краем делит река Катунь. Столица Горно-Алтайск, численность населения региона — порядка 206 тысяч человек по данным переписи за 2010 год. Два государственных языка: алтайский и русский. С 1990 года регион образован в республику. По словам местных жителей, алтайцы пользуются особыми преференциями. Им разрешено то, что запрещено другим, например, охота. Даже если охотник ушел в заповедник, на это закрывают глаза — вот такие обычаи.
В гостях у Славы Медовухи и сон на пчелах
В алтайских горах есть пасека Вячеслава Колесникова или Славы Медовухи, как он сам себя называет. Народная тропа сюда никогда не зарастает, потому что это пасечник с большой буквы — говорят о нем уже другие. Некоторые видят в нем даже большее — мыслителя со своей философией и особым взглядом на мир. Его душевное обаяние и впрямь настолько завораживает, что с первых минут знакомства ясно — это дело для Славы даже не бизнес, а образ жизни. О меде он знает все, и как им лечиться — тоже. Даже пчелы у него правильные — незлобливые, к большому числу гостей привыкшие. За время нашей экскурсии никого из множества людей, свободно разгуливающих между ульями, даже без масок, не укусили.
Хозяин ведет нас к деревянным домикам, раскиданным по всей парсеке, и предлагает прилечь на необычные лавки внутри. Если присмотреться — это те же ульи. Замираешь и слышишь под собой убаюкивающее гудение многотысячной армии, вдыхаешь полную грудь умопомрачительного медового аромата и уносишься мыслями далеко-далеко. Ради этого сна на пчелах к Славе и едут со всех концов страны. Везут детей-аутистов, больных ДЦП, и на всех эта практика оказывает самое благотворное влияние.
Потому стены магазина пасечника занимают обширные записи от благодарных посетителей. Есть среди них и автографы вип-гостей — от федеральных чиновников высокого ранга и до голливудских звезд. Но сам Слава звездной болезнью не страдает и всех своих гостей встречает с одинаково большим радушием, внимательно вглядываясь в каждого.
Родина Шукшина на древнетюркском могильнике
Еще один пункт в нашей программе — это родина писателя и кинорежиссера Василия Шукшина в селе Сростки Бийского района Алтайского края. Деревня стоит у подножия горы Пикет, с вершины которой словно всматривается в даль бронзовая фигура их знаменитого земляка. Необычный 8-метровый памятник Василию Макаровичу установили через 30 лет после его смерти в 2004 году. Говорят, гора была его любимым местом, и односельчане часто видели его здесь сидящим в раздумьях. Поначалу были споры, где установить скульптуру, но ее автор — Вячеслав Клыков — настоял на этом месте. Гора Пикет знаменита еще и тем, что здесь нашли древнетюркский могильник, правда, раскопки уже несколько лет не ведутся.
В самой деревне нам показывают школу, где учился, а потом и работал Вася Попов. Да-да, по учебным журналам писатель проходит по материнской фамилии. Причина в отце, которого в 1933 году в числе других 80 жителей села незаслуженно арестовали по сфабрикованному так называемому Сростскинскому делу и расстреляли. Макару Леонтьевичу был всего 21 год. В 1956 году всех осужденных посмертно реабилитировали. Матери Василия Макаровича выплатили компенсацию, которой хватило на покупку швейной машинки. А сам писатель долгие годы был вынужден скрывать правду об отце. При поступлении в вуз в графе «родители» называл имя отчима. Сегодня школа — это музей, где всем показывают класс и предпоследнюю парту с откинутым верхом, за которой сидел Василий, его письма матери и друзьям, фотографии тех лет, личные вещи.
В сквере напротив школы деревянные изваяния — знаменитые персонажи шукшинских рассказов: «Чудик», «Срезал» и другие. Чуть подальше дом отчима, где писатель провел детские годы. Позднее, будучи уже прославленным режиссером, Шукшин купит матери в этой же деревне большой добротный дом и поможет его обустроить.
комментарии
И интересные .
Во всех планах и разрезах.