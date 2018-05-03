Алтай для Татарстана: спецзаказ «ТАНЕКО», масла для «Бахетле» и «пожарка» на «Казань Арену»

Как два региона договорились наращивать товарооборот и дружить компаниями

Фото: Василя Ширшова

Татарстан и Алтайский край вышли на новый уровень экономического сотрудничества. После подписанного осенью соглашения и двусторонних визитов бизнесмены двух субъектов страны активно налаживают деловые связи и работают над совместными проектами. Создано 15 рабочих групп по перспективным направлениям взаимодействия. А с запуском прямого авиарейса между Казанью и Барнаулом партнерство двух регионов получило новый импульс развития. Подробнее — в материале «Реального времени

Специально для второй очереди «ТАНЕКО»



В рамках визита в Алтайский край представители татарстанских предприятий побывали на ЗАО «Редукционно-охладительные установки» («РОУ»). Высокотехнологичное барнаульское предприятие специализируется на проектировании и производстве изделий для теплоэнергетики, металлургии, нефтехимии и других промышленных сфер. В нашей республике с их деятельностью уже знакомы.

— У нас был опыт работы в 2017 году с «Татэнерго», и мы успешно прошли аудит с их стороны. Надеемся, что в этом и последующих годах будем поставлять им нашу продукцию. Коллектив у нас молодой, незакостенелый — мы постоянно движемся вперед. У конкурентов изделия, спроектированные в 50—60-х годах, мы же используем новые марки стали, наплавки и конструктив трубопроводной арматуры. Наши разработки уже прошли необходимую сертификацию и опытную эксплуатацию на разных предприятиях, — рассказывает Константин Мамаев, технический директор «РОУ».

На производстве трудятся 450 рабочих. Один из основных потребителей — «Мосэнерго», барнаульцы отправляют ему большие партии энергетической арматуры. Также активно работают с рынками Казахстана и Белоруссии. В общей сложности местные изделия экспортируются в 20 с лишним стран ближнего и дальнего зарубежья.

— Крупные поставки у нас были в Иран и Ирак до всех трагических военных событий — на станции «Россия», «Басра», а также в Восточную Европу, страны Прибалтики, Юго-Восточной Азии. В Иране сейчас ожидается строительство четырех энергоблоков — ТЭЦ «Хормозган». Наше предприятие единственное из российских прошло аттестацию для поставок энергетической арматуры на данные объекты, — отметил исполнительный директор Валерий Сенькин.

«Сейчас мы говорим о новых изделиях, которые только предстоит спроектировать под цели «Татнефти». Каждый год мы что-то новое изобретаем», — подчеркнул гендиректор ЗАО «РОУ» Евгений Нагорнев. Фото armtorg.ru



Поставляли продукцию и для Нижнекамской, Казанской, других ТЭЦ и предприятий, входящих в энергосистему РТ, но «не так много», отмечают на предприятии и планируют развивать деловые контакты с нашей республикой: «Мы хотели бы с помощью наших коллег и вашей помощью развивать сотрудничество, увеличивать объемы поставок. Мы рады были бы приглашать своих коллег из Татарстана, потенциальных заказчиков к нам на предприятие для проведения аудита, знакомства с производством, обсуждения технических моментов».



«РОУ» входит в состав экспертных групп по импортозамещению при Минпромторге РФ, выпуская изделия, которые в России больше нигде не производят, только в Европе. Основной объем идет на энергетические объекты, но есть возможность модернизировать продукцию для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. В частности, татарстанцы и алтайцы ведут переговоры о сотрудничестве по поставкам оборудования для нужд строительства второй очереди «ТАНЕКО». Создана межведомственная рабочая группа между правительством Татарстана, «Татнефтью» и барнаульским предприятием.

— Такие варианты прорабатываются в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между правительством Алтайского края и Татарстаном и в рамках отдельного соглашения между правительством края и «Татнефтью», — сообщил Никита Неупокоев, заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности Минэкономики региона.

— Номенклатура более 2000 наименований, часть оборудования уже поставлялась и поставляется в «Татнефть». А сейчас мы говорим о новых изделиях, которые только предстоит спроектировать под цели «Татнефти». Каждый год мы что-то новое изобретаем, — подчеркнул гендиректор ЗАО «РОУ» Евгений Нагорнев.

В 2017 году на предприятии ввели пятый производственный комплекс, который специализируется на литьевом производстве и лабораторном контроле. Рост объемов производства литья за год здесь составил 200%.

Кроме того, наряду с бизнесом «РОУ» занимается и социально-ориентированной деятельностью, за 4 года был реализован крупный проект — строительство ледового дворца для развития хоккея в регионе.

Одно из предприятий «АлтайБио» — фабрика «Две линии», которая производит лечебную косметику на основе растительного и животного сырья. Фото Васили Ширшовой



Биофармкластер «АлтайБио»

Бийск — второй по величине в Алтайском крае город, наукоград. С середины прошлого столетия центр развития промышленности региона, где треть населения занята в сферах пищевой, перерабатывающей, биофармацевтической, химической и других видов промышленности. На территории два региональных кластера: Алтайский биофармацевтический кластер и кластер полимерных композиционных материалов.

— Большое внимание со стороны города уделяется именно развитию инновационного производства и выпуска товаров этих предприятий с высокой добавленной стоимостью. Если в целом говорить, то рынок Татарстана является одним из важнейших рынков для наших предприятий. Сегодня уже завязаны очень тесные деловые контакты с поставкой продукции наших предприятий в РТ по разным экономическим направлениям: и по биофармацевтическому, и по композитным материалам, и по продуктам спецназначения, — сообщил Евгений Пазников, начальник управления стратегического развития и экономики администрации Бийска.

Биофармацевтический кластер «АлтайБио» был создан в 2008 году решением губернатора края. Объединяет в себе 36 организаций, суммарный объем продукции которых составляет более 25 млрд рублей. Кластер — один из объектов инновационной инфраструктуры в наукограде и регионе, включает как производственные, так и научные предприятия, а также учреждения образования.

— В Татарстане активно сотрудничаем с «Татхимфармпрепаратами» и аптечными сетями. Дело в том, что наш кластер занимает лидирующее положение в России по выпуску биологически активных добавок (БАД), здесь у нас доля рынка порядка 15%, то есть это лидерство с большим отрывом. Кроме того, в Сибирском федеральном округе мы также одни из лидеров по выпуску лекарственных препаратов, — сообщил Дмитрий Белоусов, исполнительный директор НП «Алтайский биофармацевтический кластер».

Одно из предприятий «АлтайБио» — фабрика «Две линии», которая производит лечебную косметику на основе растительного и животного сырья. Позиционирует себя как компания, которая разрабатывает «средства от природы с научным подходом».

— Сырье мы берем в экологически чистом районе Горного Алтая. Разрабатываем уникальные рецептуры средств по уходу за лицом, телом, волосами, полостью рта и т. д. В ассортименте более 150 наименований продукции. Визитная карточка — косметика на основе пантогематогена, природный комплекс БАДов, полученных из молодых рогов алтайского марала, пантов, — рассказала главный технолог фабрики Елена Медведева.

«В Татарстане активно сотрудничаем с «Татхимфармпрепаратами» и аптечными сетями», — сообщил Дмитрий Белоусов. Фото biwork.ru



На предприятии также выпускают травяные чаи на основе трав Алтая, знаменитых своими целебными свойствами, и каши быстрого приготовления из кедровой, тыквенной муки. Фабрика базируется на трех производственных площадках таких направлений, как косметическое, пищевое и бытовая химия.

Кроме лекарств и БАДов кластер производит медицинскую технику для санаториев и здравниц, в том числе татарстанских. После создания «АлтайБио» объемы выпущенной продукции выросли в пять раз. С Татарстаном эти предприятия готовы сотрудничать, например, в рамках контрактного производства.

— Конечно, можем. Предприятия кластера располагают свободными производственными мощностями. Готовы выпускать любой продукт, допустим, для ваших торговых сетей. Компания «Две линии» тоже работает в рамках контрактного производства, можем также работать и для Татарстана, — добавил Белоусов.

Еще один резидент «АлтайБио» — ООО «Специалист», выпускающее продукцию функционального питания на основе природных ингредиентов, в основном алтайских. Предприятие специализируется на переработке горно-алтайского кедрового ореха, из которого выпускает «таежный эликсир» — масло холодного отжима. В линейке масел — 10 наименований из различного сырья, начиная от подсолнечника и льна и заканчивая черным тмином, кунжутом, тыквенными семечками.

— Реализуем продукцию в основном через торговые сети, с аптеками тоже давно работаем. Регионально представлены по всей России, в том числе в Татарстане в двух крупных городах: Казани и Набережных Челнах у нас порядка 15 клиентов, и рынок растет. В общей сложности с вашей республикой работаем больше 10 лет, здесь развита в основном продажа масел. Хотя у нас есть еще каши, напитки, мука и другие продукты, — отметил заместитель директора по коммерческим вопросам компании Кирилл Бахтин.

«Специалист» сотрудничает и с татарстанскими торговыми сетями, в частности, с «Бахетле». Наряду с основным производством компания разрабатывает новые продукты оздоровительного и пищевого направления, например БАДы на основе кедрового масла, внедряет серию салатных масел и кедровый хлеб.

Еще один резидент «АлтайБио» — ООО «Специалист», выпускающее продукцию функционального питания на основе природных ингредиентов, в основном алтайских. Фото Васили Ширшовой



Бийский производитель позаботился о пожарной безопасности казанских ТЦ, новостроек и стадиона

Активно используется в Татарстане продукция еще одной алтайской компании — ЗАО ПО «Спецавтоматика». Это единственное в России предприятие, которое выпускает наиболее полный спектр оборудования для автоматических систем пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации, всего более 1000 наименований. Многие разработки защищены патентами и не имеют аналогов в мире.

В нашей республике пожарная автоматика из Бийска установлена на стадионе «Казань Арена», строящемся выставочном центре «ЭКСПО», в ТЦ «Парк Хаус», «Южный», ТРК «Радужный», ЖК «Садовое кольцо», «Проспект Победы», «Барселона», «Столичный» и др.

Современное предприятие выросло на базе экспериментального завода и производственного объединения, работает 45 лет. В свое время имело более 20 филиалов по всей России: от Алтайского края до Камчатки.

— Постепенно от сферы монтажа и технического обслуживания наше предприятие вышло на разработку и выпуск продукции, проектирование пожарных систем и продажи как отельных элементов оборудования для автоматических систем пожаротушения, так и комплексных решений «под ключ». В Татарстане у нас есть свои представительства, и это позволяет нам активно работать с вашим регионом. Мы и проектные работы выполняем, и поставки делаем. Недавно общались с представителями «Татнефти», много вопросов в стадии проработки, — сообщил Владимир Виноградский, главный инженер предприятия.

Предприятие работает во многих регионах России и в странах ближнего зарубежья. Реализовало такие крупные проекты, как аэропорты «Рощино» (Тюмень), «Ноглики» (Сахалинская область), в Сочи, объекты РЖД, ОАО «Тольяттиазот» и другие.

Активно используется в Татарстане продукция еще одной алтайской компании — ЗАО ПО «Спецавтоматика». Фото Васили Ширшовой



С Татарстаном у Алтайского края давние тесные связи. И в части культурного сотрудничества — здесь большая татарская диаспора, и в области природоохранной деятельности — на Алтае заботятся о наших снежных барсах. Исторически сложилось, что два региона дружат, параллельно развивая торгово-экономическое сотрудничество.



— Полгода назад к нам в край приехала делегация из Татарстана во главе с президентом Рустамом Миннихановым и с участием руководителей ключевых предприятий: Наиль Маганов из «Татнефти», Альберт Шигабутдинов из ТАИФа, Ильшат Фардиев из «Сетевой компании» и другие. Договорились налаживать сотрудничество. После этого первой к нам приехала большая делегация «Татнефти» во главе с заместителем гендиректора, посмотрели все наши производственные площадки. Потом был ответный визит, и теперь только по «Татнефти» отрабатываем 15 направлений сотрудничества, — сообщил Алексей Ерохин, заместитель министра экономического развития Алтайского края.



По его словам, уже есть реальные совместные проекты в области геологоразведки — производство мобильных буровых установок. Предприятие «Спецавтоматика» поставит пожарную автоматику на «ТАНЕКО». Сейчас идут переговоры о поставках уникальных изделий на тот же завод от компании «РОУ». Скоро в регион приедут представители крупнейших энергопредприятий, в частности, из компании «Россети», а также из РТ из «Сетевой компании». В Татарстан направят продукцию местного трансформаторного завода «Алтайкабель». Кроме того, регионы договорились о поставках алтайской сельхозтехники почти на 100 млн рублей и продолжают обсуждать новые перспективы сотрудничества

Василя Ширшова