Алтай для Татарстана: спецзаказ «ТАНЕКО», масла для «Бахетле» и «пожарка» на «Казань Арену»
Как два региона договорились наращивать товарооборот и дружить компаниями
Татарстан и Алтайский край вышли на новый уровень экономического сотрудничества. После подписанного осенью соглашения и двусторонних визитов бизнесмены двух субъектов страны активно налаживают деловые связи и работают над совместными проектами. Создано 15 рабочих групп по перспективным направлениям взаимодействия. А с запуском прямого авиарейса между Казанью и Барнаулом партнерство двух регионов получило новый импульс развития. Подробнее — в материале «Реального времени
Специально для второй очереди «ТАНЕКО»
В рамках визита в Алтайский край представители татарстанских предприятий побывали на ЗАО «Редукционно-охладительные установки» («РОУ»). Высокотехнологичное барнаульское предприятие специализируется на проектировании и производстве изделий для теплоэнергетики, металлургии, нефтехимии и других промышленных сфер. В нашей республике с их деятельностью уже знакомы.
— У нас был опыт работы в 2017 году с «Татэнерго», и мы успешно прошли аудит с их стороны. Надеемся, что в этом и последующих годах будем поставлять им нашу продукцию. Коллектив у нас молодой, незакостенелый — мы постоянно движемся вперед. У конкурентов изделия, спроектированные в 50—60-х годах, мы же используем новые марки стали, наплавки и конструктив трубопроводной арматуры. Наши разработки уже прошли необходимую сертификацию и опытную эксплуатацию на разных предприятиях, — рассказывает Константин Мамаев, технический директор «РОУ».
На производстве трудятся 450 рабочих. Один из основных потребителей — «Мосэнерго», барнаульцы отправляют ему большие партии энергетической арматуры. Также активно работают с рынками Казахстана и Белоруссии. В общей сложности местные изделия экспортируются в 20 с лишним стран ближнего и дальнего зарубежья.
— Крупные поставки у нас были в Иран и Ирак до всех трагических военных событий — на станции «Россия», «Басра», а также в Восточную Европу, страны Прибалтики, Юго-Восточной Азии. В Иране сейчас ожидается строительство четырех энергоблоков — ТЭЦ «Хормозган». Наше предприятие единственное из российских прошло аттестацию для поставок энергетической арматуры на данные объекты, — отметил исполнительный директор Валерий Сенькин.
Поставляли продукцию и для Нижнекамской, Казанской, других ТЭЦ и предприятий, входящих в энергосистему РТ, но «не так много», отмечают на предприятии и планируют развивать деловые контакты с нашей республикой: «Мы хотели бы с помощью наших коллег и вашей помощью развивать сотрудничество, увеличивать объемы поставок. Мы рады были бы приглашать своих коллег из Татарстана, потенциальных заказчиков к нам на предприятие для проведения аудита, знакомства с производством, обсуждения технических моментов».
«РОУ» входит в состав экспертных групп по импортозамещению при Минпромторге РФ, выпуская изделия, которые в России больше нигде не производят, только в Европе. Основной объем идет на энергетические объекты, но есть возможность модернизировать продукцию для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. В частности, татарстанцы и алтайцы ведут переговоры о сотрудничестве по поставкам оборудования для нужд строительства второй очереди «ТАНЕКО». Создана межведомственная рабочая группа между правительством Татарстана, «Татнефтью» и барнаульским предприятием.
— Такие варианты прорабатываются в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между правительством Алтайского края и Татарстаном и в рамках отдельного соглашения между правительством края и «Татнефтью», — сообщил Никита Неупокоев, заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности Минэкономики региона.
— Номенклатура более 2000 наименований, часть оборудования уже поставлялась и поставляется в «Татнефть». А сейчас мы говорим о новых изделиях, которые только предстоит спроектировать под цели «Татнефти». Каждый год мы что-то новое изобретаем, — подчеркнул гендиректор ЗАО «РОУ» Евгений Нагорнев.
В 2017 году на предприятии ввели пятый производственный комплекс, который специализируется на литьевом производстве и лабораторном контроле. Рост объемов производства литья за год здесь составил 200%.
Кроме того, наряду с бизнесом «РОУ» занимается и социально-ориентированной деятельностью, за 4 года был реализован крупный проект — строительство ледового дворца для развития хоккея в регионе.
Биофармкластер «АлтайБио»
Бийск — второй по величине в Алтайском крае город, наукоград. С середины прошлого столетия центр развития промышленности региона, где треть населения занята в сферах пищевой, перерабатывающей, биофармацевтической, химической и других видов промышленности. На территории два региональных кластера: Алтайский биофармацевтический кластер и кластер полимерных композиционных материалов.
— Большое внимание со стороны города уделяется именно развитию инновационного производства и выпуска товаров этих предприятий с высокой добавленной стоимостью. Если в целом говорить, то рынок Татарстана является одним из важнейших рынков для наших предприятий. Сегодня уже завязаны очень тесные деловые контакты с поставкой продукции наших предприятий в РТ по разным экономическим направлениям: и по биофармацевтическому, и по композитным материалам, и по продуктам спецназначения, — сообщил Евгений Пазников, начальник управления стратегического развития и экономики администрации Бийска.
Биофармацевтический кластер «АлтайБио» был создан в 2008 году решением губернатора края. Объединяет в себе 36 организаций, суммарный объем продукции которых составляет более 25 млрд рублей. Кластер — один из объектов инновационной инфраструктуры в наукограде и регионе, включает как производственные, так и научные предприятия, а также учреждения образования.
— В Татарстане активно сотрудничаем с «Татхимфармпрепаратами» и аптечными сетями. Дело в том, что наш кластер занимает лидирующее положение в России по выпуску биологически активных добавок (БАД), здесь у нас доля рынка порядка 15%, то есть это лидерство с большим отрывом. Кроме того, в Сибирском федеральном округе мы также одни из лидеров по выпуску лекарственных препаратов, — сообщил Дмитрий Белоусов, исполнительный директор НП «Алтайский биофармацевтический кластер».
Одно из предприятий «АлтайБио» — фабрика «Две линии», которая производит лечебную косметику на основе растительного и животного сырья. Позиционирует себя как компания, которая разрабатывает «средства от природы с научным подходом».
— Сырье мы берем в экологически чистом районе Горного Алтая. Разрабатываем уникальные рецептуры средств по уходу за лицом, телом, волосами, полостью рта и т. д. В ассортименте более 150 наименований продукции. Визитная карточка — косметика на основе пантогематогена, природный комплекс БАДов, полученных из молодых рогов алтайского марала, пантов, — рассказала главный технолог фабрики Елена Медведева.
На предприятии также выпускают травяные чаи на основе трав Алтая, знаменитых своими целебными свойствами, и каши быстрого приготовления из кедровой, тыквенной муки. Фабрика базируется на трех производственных площадках таких направлений, как косметическое, пищевое и бытовая химия.
Кроме лекарств и БАДов кластер производит медицинскую технику для санаториев и здравниц, в том числе татарстанских. После создания «АлтайБио» объемы выпущенной продукции выросли в пять раз. С Татарстаном эти предприятия готовы сотрудничать, например, в рамках контрактного производства.
— Конечно, можем. Предприятия кластера располагают свободными производственными мощностями. Готовы выпускать любой продукт, допустим, для ваших торговых сетей. Компания «Две линии» тоже работает в рамках контрактного производства, можем также работать и для Татарстана, — добавил Белоусов.
Еще один резидент «АлтайБио» — ООО «Специалист», выпускающее продукцию функционального питания на основе природных ингредиентов, в основном алтайских. Предприятие специализируется на переработке горно-алтайского кедрового ореха, из которого выпускает «таежный эликсир» — масло холодного отжима. В линейке масел — 10 наименований из различного сырья, начиная от подсолнечника и льна и заканчивая черным тмином, кунжутом, тыквенными семечками.
— Реализуем продукцию в основном через торговые сети, с аптеками тоже давно работаем. Регионально представлены по всей России, в том числе в Татарстане в двух крупных городах: Казани и Набережных Челнах у нас порядка 15 клиентов, и рынок растет. В общей сложности с вашей республикой работаем больше 10 лет, здесь развита в основном продажа масел. Хотя у нас есть еще каши, напитки, мука и другие продукты, — отметил заместитель директора по коммерческим вопросам компании Кирилл Бахтин.
«Специалист» сотрудничает и с татарстанскими торговыми сетями, в частности, с «Бахетле». Наряду с основным производством компания разрабатывает новые продукты оздоровительного и пищевого направления, например БАДы на основе кедрового масла, внедряет серию салатных масел и кедровый хлеб.
Бийский производитель позаботился о пожарной безопасности казанских ТЦ, новостроек и стадиона
Активно используется в Татарстане продукция еще одной алтайской компании — ЗАО ПО «Спецавтоматика». Это единственное в России предприятие, которое выпускает наиболее полный спектр оборудования для автоматических систем пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации, всего более 1000 наименований. Многие разработки защищены патентами и не имеют аналогов в мире.
В нашей республике пожарная автоматика из Бийска установлена на стадионе «Казань Арена», строящемся выставочном центре «ЭКСПО», в ТЦ «Парк Хаус», «Южный», ТРК «Радужный», ЖК «Садовое кольцо», «Проспект Победы», «Барселона», «Столичный» и др.
Современное предприятие выросло на базе экспериментального завода и производственного объединения, работает 45 лет. В свое время имело более 20 филиалов по всей России: от Алтайского края до Камчатки.
— Постепенно от сферы монтажа и технического обслуживания наше предприятие вышло на разработку и выпуск продукции, проектирование пожарных систем и продажи как отельных элементов оборудования для автоматических систем пожаротушения, так и комплексных решений «под ключ». В Татарстане у нас есть свои представительства, и это позволяет нам активно работать с вашим регионом. Мы и проектные работы выполняем, и поставки делаем. Недавно общались с представителями «Татнефти», много вопросов в стадии проработки, — сообщил Владимир Виноградский, главный инженер предприятия.
Предприятие работает во многих регионах России и в странах ближнего зарубежья. Реализовало такие крупные проекты, как аэропорты «Рощино» (Тюмень), «Ноглики» (Сахалинская область), в Сочи, объекты РЖД, ОАО «Тольяттиазот» и другие.
С Татарстаном у Алтайского края давние тесные связи. И в части культурного сотрудничества — здесь большая татарская диаспора, и в области природоохранной деятельности — на Алтае заботятся о наших снежных барсах. Исторически сложилось, что два региона дружат, параллельно развивая торгово-экономическое сотрудничество.
— Полгода назад к нам в край приехала делегация из Татарстана во главе с президентом Рустамом Миннихановым и с участием руководителей ключевых предприятий: Наиль Маганов из «Татнефти», Альберт Шигабутдинов из ТАИФа, Ильшат Фардиев из «Сетевой компании» и другие. Договорились налаживать сотрудничество. После этого первой к нам приехала большая делегация «Татнефти» во главе с заместителем гендиректора, посмотрели все наши производственные площадки. Потом был ответный визит, и теперь только по «Татнефти» отрабатываем 15 направлений сотрудничества, — сообщил Алексей Ерохин, заместитель министра экономического развития Алтайского края.
По его словам, уже есть реальные совместные проекты в области геологоразведки — производство мобильных буровых установок. Предприятие «Спецавтоматика» поставит пожарную автоматику на «ТАНЕКО». Сейчас идут переговоры о поставках уникальных изделий на тот же завод от компании «РОУ». Скоро в регион приедут представители крупнейших энергопредприятий, в частности, из компании «Россети», а также из РТ из «Сетевой компании». В Татарстан направят продукцию местного трансформаторного завода «Алтайкабель». Кроме того, регионы договорились о поставках алтайской сельхозтехники почти на 100 млн рублей и продолжают обсуждать новые перспективы сотрудничества
Справка
Первое соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между Татарстаном и Алтайским краем было подписано в июне 2005 года. Аналогичный документ в последующем подписывали еще дважды: в 2012 и в 2016 году. Последний — сроком действия до 2019 года. С тех пор стороны развивают сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, образования, здравоохранения, культуры и туризма.
В сентябре 2017 года в Алтайский край прибыла делегация РТ под руководством президента Рустама Минниханова. По итогам визита руководители двух регионов дали поручения органам исполнительной власти по реализации перспективных направлений взаимодействия, исполнение которых находится на их личном контроле.
По итогам 2016 года по объему товарооборота (свыше 2 млрд рублей) с Алтайским краем Татарстан занял 17-е место среди регионов России. Объем вывозимой продукции из края в РТ тогда составил 992 млн рублей. В общем объеме вывозимой алтайской продукции в республику доля продовольственных товаров — 70,6%. Татарстан в первой десятке субъектов России — основных потребителей алтайской муки. Объем ввозимой продукции из Татарстана в Алтайский край составил 1 095,4 млн рублей.
В 2017 году возросли объемы поставок в Татарстан мукомольно-крупяной продукции в широком ассортименте. Так, на 21% увеличились поставки ржаной муки, на 17,5% — крупы в ассортименте, на 24% — кормовых смесей. Также в 1,5 раза увеличились поставки гречихи для промышленной переработки, в 11,7 раза — шрота рапсового, в 1,5 раза — шрота соевого.
Алтайские предприятия активно сотрудничают с татарстанскими компаниями «Татнефть», «КАМАЗ», «Нижнекамскнефтехим», «Татэнерго», «Татхимфармпрепараты» и другими. Для изучения потенциала производственных площадок в Барнауле и Бийске в вопросах поставки высокотехнологичной продукции для нужд нефтедобывающей отрасли в октябре 2017 года в Алтайский край прибыла делегация «Татнефти». В декабре был 2017 года ответный визит делегации края в Татарстан, по итогам создали 15 рабочих групп по перспективным направлениям сотрудничества между предприятиями двух регионов.
В феврале 2018 года Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) посетил гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когонин, стороны договорились продолжать сотрудничество в рамках проекта по разработке нового рядного двигателя для перспективного магистрального тягача.
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