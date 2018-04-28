За первый месяц загрузка рейса Казань — Барнаул составила 37%

Фото: Алтайтурцентр

Сегодня в Алтайском крае в рамках делового форума Visit Altai местные туроператоры встретились с коллегами из Татарстана. Участники презентовали свои компании, экскурсионные программы и договорились развивать межрегиональное сотрудничество.



— Очень плодотворная работа! Прозвучали презентации операторов и Алтайского края, и Татарстана. Мы поняли, что наши регионы очень хорошо дополняют друг друга в плане потрясающего культурно-исторического наследия Татарстана, природы и возможностей оздоровления Алтайского края. Мы здесь не конкуренты, а именно партнеры, — отметила Елена Евсюкова, замначальника Управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.

По ее словам, открытие в марте прямого авиарейса между Казанью и Барнаулом стало серьезным шагом на пути сближения двух регионов, поездки стали намного доступнее: «В свое время Татарстан для Алтая был сказкой, о нем что-то слышали, что он где-то очень далеко, как и для Татарстана Алтай. А сейчас 3,5 часа на очень комфортабельном лайнере с очень удобным графиком полетов: два раза в неделю, я думаю, это будет способствовать установлению серьезного туристического потока между регионами».

У гостей Алтая пользуются популярностью горный, водный, экологический, событийный, семейный и другие виды туризма. Меккой горнолыжного курорта слывет город Белокуриха, который уже не вмещает всех желающих отдохнуть здесь, поэтому неподалеку строят новый проект — Белокуриха-2.

Всего в регионе порядка 700 средств размещения, среди которых особое место занимают учреждения санаторно-курортного лечения. В местных здравницах ежегодно отдыхают свыше 200 тысяч человек. В целом же Алтайский край в прошлом году посетило более 2 млн человек, и турпоток ежегодно растет на 5%.

— На сегодняшний день, даже по предварительным итогам полетов за март, загрузка рейсов составила порядка 37%, что, я думаю, уже серьезный показатель для рейса, который месяц как существует. Благодаря усилиям правительства Алтайского края и Татарстана рейс субсидирован и действовать будет до конца года. При этом график полетов на летний период установлен два раза в неделю, а далее — один раз в неделю. Самолет будет летать, и стоимость билетов туда и обратно не превысит сумму в 11 тысяч рублей, — подчеркнула Елена Евсюкова.

Туризм — одна из приоритетных отраслей в Алтайском крае, его доля в валовом региональном продукте составляет 7% и продолжает расти. Раньше подсчетом туристов из Татарстана здесь не занимались из-за сложной логистической схемы, но с появлением прямого авиасообщения вести статистику стало проще, и точное число гостей из нашей республики на Алтае обещают назвать под конец года.



Напомним, 12 апреля во время своего визита в Казань Елена Евсюкова стала гостем студии газеты «Реальное время» и в режиме онлайн-конференции рассказала о развитии туризма в Алтайском крае.