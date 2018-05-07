Госзакупки: Мэрии Казани нужен очерендой транспортный план, а КХТИ ищет SMMщика

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

1. Леса и спорт — самые выгодные вложения недели

«Татлизинг», один из крупнейших подрядчиков Татарстана в 2017 году, собирается построить в районах Татарстана около ста универсальных спортивных площадок за 268 млн рублей. Такая информация появилась на портале госзакупок 27 апреля. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 3 мая, тогда же подведут итоги.

В списке — 97 универсальных спортивных площадок в районах Татарстана от 900 тысяч рублей до 10 миллионов (в случае площадки в Набережных Челнах на Московском проспекте). Отдельно указаны спортивная площадка в Березняке Кукморского района, в поселке Норма Балтасинского района, а также площадка для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол на территории казанского лицея 131. Все работы должны быть выполнены до 30 августа 2018 года.

Тем временем, Министерство сельского хозяйства и продовольствия обнародовало другой тендер, связанный с инфраструктурой. Он касается создания противоэрозионных защитных лесных насаждений за 86 млн рублей. Информация об этой закупке появилась 28 апреля, заявки на участие в ней принимаются до 14 мая. Аукцион состоится 17 мая.

Работы должны быть проведены в 36 районах в течение 28 календарных дней. Подрядчик должен будет вспахать старопахотные земли с одновременным боронованием на глубину не менее 30 см. Затем должны быть посажены саженцы высотой более 11 сантиметров — как хвойных, так и мягколиственных пород. Всего работы будут проведены на площади в 1 361 га, больше всего в Мамадышском районе — 159 га.

Работы по созданию противоэрозионных защитных лесных насаждений должны быть проведены в 36 районах. Фото Дмитрия Резнова

2. «Бегишево» ждет реконструкция

Челнинский аэропорт «Бегишево», похоже, ожидает реконструкция. В марте о появлении нового терминала для обслуживания международных рейсов объявил глава КАМАЗа Сергей Когогин, а Росавиация на неделе объявила, что потратит сумму в 35 млн рублей на проектную документацию для второй очереди реконструкции аэропортового комплекса. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 24 мая, а 30 мая их рассмотрят.

Согласно документации, должны быть спроектированы патрульная дорога, контрольно-пропускные пункты, периметровое ограждение и оснащение периметра аэропорта техническими средствам охраны — в том числе, система телевизионного наблюдения и система контроля и управления доступом.

3. В аэропорт Казани приедет рентген

А вот казанский аэропорт реставрироваться в ближайшее время, похоже, не будет — зато купит рентгенотелевизионную досмотровую установку за 5,9 млн рублей. Об этом стало известно 27 апреля, заявки будут приниматься до 8 мая, а рассматриваться — 10 мая.

Согласно техническому заданию, прибор должен обеспечить досмотр объектов размерами до 90 на 76 сантиметров. В составе должен быть монитор диагональю в 21,5 дюйм. Рентегновская доза при досмотре составит 0,08 mrem.

Лифты будут отремонтированы на обоих казанских вокзалах — «Казань-1» и «Казань-2». Фото Романа Хасаева

4. Асфан Галявов купит трамвайные рельсы, а РЖД починит лифты

Казанский МУП «Метроэлектротранс», продолжающий покупки новых трамваев, собирается закупить трамвайные рельсы на общую сумму в 15,3 млн рублей. Информация об этом была обнародована на портале госзакупок 3 мая. Заявки принимаются до 21 мая, а аукцион состоится 24 мая.

Как указывается в техническом задании, трамвайные рельсы отличаются от железнодорожных химическим составом и структурой стали, а также наличием термообработки. Вследствие этого трамвайные рельсы имеют большие прочность при статическом изгибе, твердость, износостойкость рельса и временное сопротивление разрыву. Такие качества необходимы, потому что трамвайные рельсы эксплуатируются интенсивнее и испытывают большие поперечные нагрузки. Всего «Метроэлектротрансу» понадобится около 236 тонн рельс — общая длина их неизвестна. Рельсы должны быть поставлены в течение 14 дней с даты получения заявки.

А вот другая структура, также связанная с рельсами, — «Российские железные дороги» — готовится заплатить 1,1 млн рублей за ремонт лифтов на вокзалах Казани. Об этом стало известно 28 апреля, заявки будут приниматься до 5 июня.

Из документации можно узнать, что лифты будут отремонтированы на обоих казанских вокзалах — «Казань-1» и «Казань-2», известном также как станция «Восстание Пассажирская». Работы должны быть выполнены в срок до 25 декабря 2018 года.

Недавно мэрия Казани отказалась от разработанной за 24 млн рублей новой транспортной схемы. Фото kzn.ru

5. Мэрии Казани нужен новый план — транспортный

Комитет по транспорту Казани не устает заботиться об инфраструктуре и совершать попытки улучшить жизнь горожан. На этот раз ведомство собирается заплатить 12 млн рублей за разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и актуализацию комплексной схемы организации дорожного движения в городе на период до далекого 2033 года. Тендер был объявлен 3 мая, заявки принимаются до 23 мая, а оцениваться заявки будут 9 июня.

Исполнитель должен будет проанализировать существующие условия развития транспортного комплекса, разработать транспортную модель и принципиальные варианты проектирования, план мероприятий по развитию транспортной системы Казани с указанием сроков реализации, объемов финансирования. Наконец, на заключительном этапе подрядчик должен будет оценить ожидаемые эффекты от внедрения, высказать предложения по институциональным преобразованиям и совершенствованию нормативно-правового обеспечения. Удивительно, но такая масштабная работа должны быть проведена уже в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта. Напомним, недавно мэрия Казани отказалась от разработанной за 24 млн рублей новой транспортной схемы.

6. «Татхимфармпрепараты» собрались в Узбекистан?

Государственная фармацевтическая компания «Татхимфармпрепараты» собирается заплатить 2,2 млн рублей за услуги по регистрации лекарственных средств. О закупке, которая будет осуществлена в формате «у единственного поставщика», стало известно 27 апреля. Им стала компания Dori Darmon Invest, зарегистрированная в Ташкенте.

Из технической документации можно узнать, что сумма договора составляет 35 тысяч долларов США — точнее, ее эквивалент в рублях. Лекарственные средства заказчика должны быть зарегистрированы в ГУП «Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан. Договор заключен сроком до конца 2020 года.

Вуз собирается заплатит сумму в 450 тысяч за рекламную кампанию в социальных медиа. Фото Максима Платонова

7. КНИТУ прорекламирует себя волжанам и жителям Средней Азии

Еще одну закупку у единственного поставщика объявил на неделе Казанский национальный исследовательский технологический университет (КХТИ), занимающий второе место по доходам среди университетов Казани. Вуз собирается заплатит сумму в 450 тысяч за рекламную кампанию в социальных медиа казанскому ООО «Компания развития общественных связей и стратегий», зарегистрированному на улице Меридианная. Учредителем и директором компании является Алексей Зотин (также является учредителем ООО «Видео-лето» и ООО «Два товарища»).

Рекламная кампания должна вестись в соцсетях «Вконтакте» и Instagram, а также на федеральном портале «Российское образование» для целевой аудитории 16-17 лет. 60% рекламного трафика должно привлекаться из Приволжского федерального округа, 40% — из стран Средней Азии. В рамках рекламной кампании должно быть минимум 1,5 миллиона показов рекламного сообщения в течение 45 дней.