Новые чешские «доминаторы» и битва «Ак Барса» и СКА за Наиля Якупова

Трансферный гид по командам КХЛ

Трансферный рынок КХЛ открылся 1 мая, и к настоящему времени многие команды уже успели обновить составы чуть ли не на половину. Причем пока все привычно — СКА продолжает собирать по всей России талантливых игроков, клубы-середняки укрепляются финнами, чехами и шведами, а у аутсайдеров тишина. Об основных трендах ТО в КХЛ, новых чешских «доминаторах» и потенциальном возвращении Наиля Якупова из-за океана — в материале «Реального времени».

Финский легион в КХЛ

Главный тренд первых дней трансферного рынка КХЛ — спрос на финских игроков. Не секрет, что команды в первую очередь работают по так называемому легионерскому звену, поэтому повышенный интерес клубов к иностранному представительству особых вопросов не вызывает. И то ли это просто совпадение, то ли успешный сезон «Йокерита» повлиял, но главной темой ТО стал именно финский легион лиги, пополнившийся несколькими игроками.

Особенно постарался «Нефтехимик», ухвативший себе целое звено финнов. Так, сезон в Нижнекамске начнут три нападающих из Суоми: Пуустинен, Няттинен и Руохомаа. Первые двое играли в одной команде и, выходя в связке, стали обладателями главного трофея Лиги чемпионов. Руохомаа, в свою очередь, стал третьим бомбардиром «Карпята», для которого КХЛ в это трансферное окно стало настоящим кошмаром. Оттуда же в «Сибирь» перебрался еще один финский форвард Юнттила, а также француз Бертран. За клуб из Новосибирска будет выступать и Пелтола из «Таппары», тоже натерпевшейся от российских менеджеров.

А вот единственный финский клуб в КХЛ «Йокерит» пополняется пока исключительно игроками молодежных и юношеских команд своей страны. За финнов заявлены защитники Рейни и Нурмиканта, а также нападающие Хальме и Монто. Впрочем, не обошлось и без отъездов финнов из КХЛ. Так, защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа, ставший в этом сезоне обладателем Кубка Гагарина, решил сменить обстановку и вернулся на родину. «Карпят» уже объявил о его переходе на своем официальном сайте, так что теперь «барсам» придется искать еще одного легионера на ставшее вакантным место.

Сезон в Нижнекамске начнут три нападающих из Суоми: Пуустинен, Няттинен и Руохомаа (на фото). Фото hcnh.ru

Вратари из Чехии

Чешский голкипер «Трактора» Павел Францоуз задал другой популярный тренд. Его игра на олимпиаде и в плей-офф Кубка Гагарина приятно удивила многих и позволила самому вратарю получить приглашение из НХЛ. Помимо этого, «челябинский Гашек» заставил менеджеров команд КХЛ пристальнее взглянуть на вратарский рынок Чехии, где, как оказалось, достаточно голкиперов приличного уровня.

В числе первых чешских киперов контракты на следующий сезон подписали Доминик Граховина и Либор Кашик. Доминик перешел в «Барыс» из финской «Таппары», где показывал достаточно неплохую статистику — 92,4% ОБ и 2,01 пропущенных шайб за игру. Кашик, в свою очередь, заинтересовал представителей хабаровского «Амура», которых, по всей видимости, прельстила его игра за чешский «Злин». Либор провел добротный сезон с показателями 92,2% ОБ и 2,47 шайб в среднем за матч. Судя по цифрам, оба вратаря вполне способны стать открытием КХЛ, но как сложится на деле в более серьезной лиге, покажет только время.

Любопытно, что те вратари, что уже играют в России, либо переходят в команды посильнее, либо уезжают в НХЛ, где спрос на них стабильно высок. Так, мы уже писали выше о Францоузе, перебравшемся в «Колорадо», где ему предстоит найти общий язык с россиянином Сергеем Варламовым. Не останется в КХЛ и Мика Коскинен из СКА — он перешел в «Эдмонтон». А вот Юха Метсола из «Амура» решил не испытывать судьбу и остался в России, подписав соглашение с «Салаватом». В скором времени должен определиться с новым местом работы еще один чех — Салак из «Сибири», на которого претендует целый ряд команд КХЛ.

Тренерские перестановки

Коучей этой весной меняют не только в сборной России и СКА. Изменения в тренерском штабе коснулись сразу нескольких коллективов, среди которых и зарубежные. В «Йокерите» решили произвести обмен со сборной Финляндии, выслав туда Ялонена и получив тренера национальной команды Марьямяки. Еще один сборник неожиданно оказался в «Металлурге» из Магнитогорска. Провальный сезон вынудил боссов команды присмотреться к иностранным специалистам, и их выбор в итоге остановился на кандидатуре Йозефа Яндача из сборной Чехии.

Еще один сборник неожиданно оказался в «Металлурге» из Магнитогорска. Фото metallurg.ru



Сменился тренер и в «Амуре». Вместо ушедшего в «Автомобилист» Мартемьянова на вакантный пост заступил Борщевский. В ситуации с екатеринбургским клубом немного обидно за опытнейшего Крикунова, который за короткий срок сумел собрать боеспособный коллектив, способный бороться с более богатыми командами. Также лишился своего поста Петерис Скудра, по сути, проваливший со своим «Торпедо» нынешний сезон, учитывая большие амбиции руководства нижегородского клуба.



Тренер многострадальной «Таппары» Юсси Тапола также перебрался в КХЛ. Теперь он возглавляет китайский «Куньлунь», сменив на этом посту Бобби Карпентера, и уже сделал акцент на комплектование команды европейскими игроками. Чехи Витасек и Мертл, финны Савинайнен и Палола уже готовят свои чемоданы для переезда в Китай.

Наиль Якупов может вернуться в КХЛ



Кроме того, как стало известно «Реальному времени», не исключает свой переезд в Россию и нападающий «Колорадо» Наиль Якупов. Права на игрока в КХЛ принадлежат питерскому СКА, но очевидно, что хоккеист захочет рассмотреть все варианты трудоустройства. Источники сообщают, что пристальное внимание воспитаннику нижнекамского хоккея уделяет «Ак Барс». Но «бодаться» казанцам за Якупова предстоит со СКА, так что никакой ясности в этом вопросе пока нет.

Тем временем, возвращение Наиля предвосхитил и официальный сайт КХЛ. Вчера на главной странице сайта появилась статья, в которой отмечены и перспективы Якупова. Если форварду удастся договориться с одним из клубов, то это, безусловно, станет еще одной попыткой перезагрузить карьеру игрока. Вариант со СКА выглядит на первый взгляд предпочтительнее, но расцвет Станислава Галиева в только что закончившемся сезоне позволяет расценивать перспективы роста игрока в Казани не ниже питерских.

Команда Пришли Ушли «Ак Барс» в. Билялов («Югра»)

н. Зернов («Лада»)

н. Якупов (НХЛ)



з. Охтамаа («Карпят»)

н. Глинкин («Трактор») ЦСКА н. Вей («Барыс»)

з. Ермаков («Сибирь»)

з. Воробьёв («Сибирь»)

з. Шуленин («Торпедо»)

з. Чмыхов («Сочи»)

н. Слепышев (НХЛ)



н. Жарков («Салават»)



СКА н. Бывальцев («Амур»)

н. Ли («Амур»)

н. Дергачёв («Спартак»)

н. Морозов («Югра»)

н. Марченко («Югра»)

н. Зернов («Лада»)

н. Якупов (НХЛ)



в. Коскинен (НХЛ)

н. Ковальчук (НХЛ)

н. Шипачев



«Трактор» н. Бергстрём («Сибирь»)

н. Глинкин («Ак Барс») гт. Гатиятулин (СКА)

в. Францоуз (НХЛ)

з. Вишневский («Авто»)

н. Кручинин (СКА)

н. Кравцов (СКА)

з. Климонтов



«Йокерит» гт. Марьямяки

з. Рейни

з. Нурмиканта

н. Хальме

н. Монто



гт. Ялонен

н. Толванен (НХЛ)

н. Хухтала

н. Палола («Куньлунь)



«Локомотив» в. Красоткин («Лада»)

н. Капустин («Лада»)

н. Санников («Сибирь»)



з. Любушкин (НХЛ) «Металлург» гт. Яндач

з. Матушкин (Швеция)

з.Верещагин («Сибирь»)



з.Терещенко («Салават») «Салават Юлаев» гт. Цулыгин

в. Метсола («Амур»)

з. Терещенко («Металлург»)

н. Кугрышев («Авангард»)

н. Хохряков («Авангард»)

н. Шэн («Югра»)

н. Жарков (ЦСКА) гт. Вестерлунд,

в. Скривенс

в. Хомченко («Спартак»)

з. Бартулис

з. Логинов («Сибирь»)

з. Гончаров («Спартак»)

н. Юньков

н. Саюстов



«Автомобилист» гт. Мартемьянов («Амур»)

з. Вишневский («Трактор»)

н. Секстон («Нефтехимик»)

н. Шипачёв (СКА)

н. Белоусов

(«Лада»)

н. Доус («Барыс»)



гт. Крикунов

в. Сохатский

з. Куляш

з. Мегалинский

н. Михнов

н. Симаков

н. Кинг

н. Паренто



«Нефтехимик» з.Полашек («Сочи»)

н.Пуустинен («Ювяскюля»)

н.Няттинен («Ювяскюля»)

н.Руохомаа («Карпят»)



з. Густафссон («Лулео»)

н. Секстон («Авто»)

н. Еглич

н. Филатов («Спартак»)

н. Ганзл («Спартак»)



«Торпедо»

гт. Скудра

з. Шуленин (ЦСКА)

н. Костицын («Динамо Минск»)

н. Даугавиньш («Спартак»)



«Авангард» в. Салак («Сибирь»)

н. Бергстрем («Сибирь»)



в. Фурх («Северсталь») «Амур» в. Кашик («Злин»)

н. Филиппи («Либерец»)



в. Метсола («Салават»)

н. Бывальцев (СКА)

н. Ли (СКА)



«ХК Сочи» н. Розен («Векше»)

н. Подшендялов («Спартак»)



з. Полашек («Нефтехимик»)

з. Чмыхов (ЦСКА) «Спартак» в. Гудачек («Северсталь»)

н. Карсумс («Динамо» М)

н. Зубов («Салават»)

н. Ганзл («Нефтехимик»)

н. Даугавиньш («Торпедо»)

н. Филатов («Нефтехимик»)



н. Радил (НХЛ)

н. Дергачёв (СКА)

н. Подшендялов («Сочи»)



«Северсталь» в. Фурх («Авангард») в. Гудачек («Спартак»)



«Сибирь» в.Тейлор (АХЛ)

з.Логинов («Салават»)

н.Романцев («Металлург», ВХЛ)

н.Бертран («Карпят»)

н.Юнттила («Карпят»)

н.Пелтола («Таппара») в. Салак

з. Ермаков (ЦСКА)

з. Воробьёв (ЦСКА)

н. Основин («Салават»)

н. Санников («Локомотив»)

н. Тичар

н. Закриссон («Динамо» М)

н.Бергстрём

н.Артёмов («Динамо» Мн)

н.Энеруд

н.Энлунд

н.Горбунов

н.Коньков



«Динамо М» н. Индрашис («Динамо Р»)

н. Афиногенов («Динамо М»)



н.Карсумс («Спартак») «Барыс» в. Граховина («Таппара») н. Вей (ЦСКА)

н. Доус



«Динамо Минск» н. Костицын («Торпедо»)

н. Артёмов («Сибирь»)



з. Денисов («Сайпа») «Витязь» в. Ортио н. Афиногенов («Динамо М»)



«Адмирал» гт. Светлов з. Волченков

н. Кицын



Куньлунь гт.Тапола («Таппара»), н.Палола («Йокерит»), н.Савинайнен («Югра»)



з. Дялога («Спарта»)

з. Кулда («Спарта») «Слован» н. Микуш



«Динамо Р» н. Индрашис («Динамо М»)