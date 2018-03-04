«Нефтехимик» почти вытянул первый матч, но Францоуз «включил Гашека»

Нижнекамские «волки» растерзали «трактористов», но наткнулись на вратаря

Нижнекамский клуб отлично провел почти весь сезон, однако ближе к плей-офф немного повалился и финишировал в регулярном первенстве лишь на шестой позиции. Потеряв преимущество домашней площадки в борьбе за Кубок Гагарина, «волки» тем не менее с оптимизмом восприняли попадание на челябинский «Трактор». Подопечным Назарова не привыкать к трудностям, так что ожидать от них большего вполне было можно. О том, почему первая встреча осталась за хозяевами (3:4) и как «Нефтехимик» боролся с вратарем «Трактора» — в материале «Реального времени».

Аппетит приходит во время еды

Нижнекамский клуб в последние годы не может похвастать какими-то выдающимися результатами. Уже само попадание в плей-офф Кубка Гагарина считалось для команды успехом, однако последний раз такое случилось 2 года назад. Тем не менее не все болельщики команды были довольны итогами выступления «Нефтехимика» в нынешнем регулярном первенстве. Все дело в удачном старте «волков», начавших сезон с места в карьер. Но ближе к плей-офф нижнекамцы снизили темп, и итоговое шестое место в таблице зоны Восток многими уже воспринимается как неудача.

А вот третья строчка «Трактора» — несомненный успех. Команда Анвара Гатиатуллина никогда звезд с неба не хватала, но свои сильные стороны всегда использовала с умом. От того, наверное, и сама игра челябинцев казалась стороннему зрителю скучной, ведь залогом хорошего выступления «Трактора» стала в первую очередь надежность обороны. Меньше «медведей» в регулярном первенстве на Востоке пропустил только Омск. Тандем вратарей Францоуз — Демченко по праву считается чуть ли не лучшей парой в лиге.

Но аппетит приходит во время еды, и от «Нефтехимика» ждут как минимум выхода в следующий раунд. И в этом есть большая доля справедливости. Не секрет, что в плей-офф на первые роли выходит не столько мастерство хоккеистов, сколько мотивационная работа и умение сыграть «через не могу». С этим у игроков «Нефтехимика» проблем не было на протяжении всего сезона. У Назарова, как известно, не забалуешь, хотя опыта игры в плей-офф у самого тренерского штаба не так много.

От «Нефтехимика» ждут как минимум выхода в следующий раунд



Наскоком не получилось

Несмотря на статус гостей, нижнекамцы начали матч агрессивно, активно входя в зону соперника и почти каждую атаку завершая броском в сторону ворот Францоуза. Такой быстрый хоккей от «волков» даже заставлял зрителя думать, что «медведи» просто не успели проснуться к началу поединка. «Трактор» не проводил стремительных атак, практически не переходил чужую синюю линию и действовал на контратаках.

Но, как это часто бывает, сработало футбольно-хоккейное «не забиваешь ты, забивают тебе». Причем ничто не предвещало беды — Кручинин буднично вошел в зону, оставил шайбу на синей линии, а Бэйлин разящим броском отправил снаряд в сетку ворот Ежова — 1:0. «Нефтехимик» от такого развития событий немного поплыл.

«Трактор», увидев гостей в состоянии грогги, решил не откладывать дело в долгий ящик и устроил свой навал на ворота. Все та же комбинация с возвращением шайбы и броском из-под синей линии Якуцени принесла успех хозяевам. Правда, на этот раз Ежов и бросившийся под бросок защитник, казалось, угрозу отвели, но на добивании замечательно разобрался все тот же Кручинин. Нападающий «Трактора» выехал из-за ворот и, пока гостевые игроки искали шайбу, по-бобровски увеличил отрыв в матче — 2:0.

Убедить партнеров бороться до конца смогли представители четвертого звена «Нефтехимика». Злость и по-хорошему спортивная агрессия со стороны этих хоккеистов принесли свои плоды. Аркалов в безобидной для «Трактора» ситуации вступил в борьбу с соперником, и шайба отскочила к Авцину. 10-й номер «волков» долго копался за воротами Францоуза, пытаясь выковырять снаряд из под своих ног. Помочь своему партнеру взялся Куликов, который одним касанием с нулевого угла переправил шайбу в дальний верхний угол ворот — 2:1.

Проблемы, которые были у «волков» в регулярном чемпионате, остаются пока и в плей-офф



Голевая засуха или передышка перед бойней?

Второй период начался с удаления игрока «Трактора» Щехуры, но «Нефтехимик», хотя и был опасен, ограничился лишь несколькими бросками в сторону ворот Францоуза. Проблемы, которые были у «волков» в регулярном чемпионате, остаются пока и в плей-офф. Такая пассивность при реализации лишнего — непростительная щедрость со стороны нижнекамцев, которую срочным образом следует исправлять в серии с «Трактором».

Сразу же после этого удаление за подножку заработал Эверберг. Страсти между тем накалялись, вначале повздорил с игроком хозяев все тот же Эверберг, потом гости попрессовали Гюнге у борта за воротами Ежова. «Нефтехимик» раз за разом старался выплеснуть эмоции в рукопашной схватке, но хоккеисты «Трактора» всячески избегали конфликтов, зато опасно отвечали на льду. «Медведи» должны были реализовывать лишнего, но Виделль не попал в пустые ворота.



Отбившись, «Нефтехимик» старался соорудить свою атаку, и тут неожиданно на подмогу пришел челябинец Рыбаков. Его передача из-за ворот на синюю линию оказалась на собственной синей, Секстон вышел один на один, но не сумел переиграть Францоуза. После этого команды немного успокоились и выдали пятиминутку обоюдных ошибок в центре площадки, помогая своим голкиперам отдохнуть.

Немного спадающий темп встречи подняло теперь уже третье звено «Нефтехимика». Мог забивать Ильдар Шиксатдаров, но его броску не хватило точности. А вот «Трактор» чаще ждал ошибок соперника на красной линии. «Нефтехимик» стабильно терял шайбу в безобидных ситуациях. Объяснить это можно как раз недостатком кубкового опыта у нижнекамцев.

Удаление Брынцева за 4 минуты до конца второго периода едва не привело к печальным последствиям. «Трактор» все 2 минуты неистово атаковал ворота Ежова, а напоследок и вовсе попал в штангу после броска Гюнге. Однако все оставшиеся голы команды оставили на последнюю двадцатиминутку.

Францоуз устоял и больше не позволил гостям распечатать хозяйскую сетку



Францоуза пробили дважды, но это не помогло

Простые комбинации и броски с привычных позиций успеха нижнекамцам не приносили, вратарь хозяев тащил абсолютно все и при этом успевал делать вид, будто для него это «семечки». В третьем периоде игроки «Нефтехимика» еще дважды выкатывались на рандеву с голкипером, но тот упорно не пропускал со стандартных моментов.

Видя как непросто складывается их противоборство с Францоузом, хоккеисты «Нефтехимика» стали придумывать более изощренные способы распечатать ворота чеха. Нерядовой эпизод создал Густафссон, выдавший передачу на Куликова через борт. Оказавшись перед Францоузом, нападающий тоже попытался соригинальничать, но даже так чех остался непробиваем. Хитрил и Филатов, закидывая шайбу с нулевого угла куда-то в амуницию голкипера, однако и этот трюк не прошел.

Зато все было хорошо у контратакующего «Трактора» — хозяева сумели увеличить разрыв в счете. Вновь, как и в первом периоде, активнее были гости, а забили «медведи». Щехура и Гюнге отыскали на дальней штанге Виделля, который на этот раз был точен — 3:1. Сразу же хозяева могли забрасывать еще одну, но Пеньковский не сумел приложиться по шайбе как следует.

Но это был бы не плей-офф, если бы интрига матча умерла за 10 минут до конца. Бросок Волгина Нестрашил на добивании убрал вправо и бросил с неудобной руки — Францоуз не успел сгруппироваться и пропустил. Через 3 минуты Шиксатдаров протащил шайбу до середины зоны и с разворота решил бросить — удачно, и счет ровный — 3:3. За 6 минут до конца игры командам пришлось начинать все с нуля.

Вряд ли кто-то рискнет предположить, что «Трактору» получится пройти «Нефтехимик» малой кровью



Забросив третью шайбу, «Нефтехимик» не успокоился и продолжил методично терроризировать ворота соотечественника Гашека. Но Францоуз устоял и больше не позволил гостям распечатать хозяйскую сетку. Ни в концовке периода, ни в овертайме «волки» не смогли реализовать свое тотальное преимущество. А вот «Трактору» в этот вечер просто катастрофически везло с бросками — молодой Кравцов попал ровно под перекладину, сняв паутину с «девятки». Хозяева после этой победы повели в серии, но вряд ли кто-то рискнет предположить, что «Трактору» получится пройти «Нефтехимик» малой кровью. Нет, это точно будет битва — с непредсказуемым финалом.

Зульфат Шафигуллин, фото hctraktor.org