«Нефтехимик» объявил о подписании трех финских нападающих

Хоккейный клуб «Нефтехимик» официально объявил о переходе в команду финских форвардов Юусо Пуустинена и Йоонаса Няттинена. Также сообщается о подписании соглашения с нападающим из Финляндии Микаэлем Руохомаа.

С первыми двумя игроками заключены однолетние контракты. Детали по третьему хоккеисту пока не разглашаются.

Пуустинен и Няттинен в этом сезоне стали победителями европейской Лиги чемпионов. 27-летний Няттинен в 49 матчах регулярки финского чемпионата набрал 40 (13+27) очков. 30-летний Пуустинен в 53 матчах регулярки набрал 51 (30+21) очко.

29-летний Микаэль Руохомаа занял третье место в списке лучших бомбардиров своей команды, набрав 49 (20+29) очков в 56 матчах.



Напомним, ранее сообщалось, что нападающие «Нефтехимика» Никита Филатов и Роберт Ганзл перейдут в «Спартак».