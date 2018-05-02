Атте Охтамаа продолжит карьеру в финском «Карпят»

Сегодня официальный сайт финского клуба «Карпят» объявил о подписании контракта с защитником «Ак Барса» Атте Охтамаа.

«Я много думал, где бы мог сделать следующий шаг в качестве спортсмена, и у меня возникло ощущение, что лучше всех будет в «Карпят». Перед Олимпиадой я приехал сюда, чтобы увидеть команду немного ближе, и сказал, что это может быть хорошим местом для меня. «Карпят» всегда был для меня важным клубом. С тех пор, как я уехал в КХЛ, я иногда хотел вернуться, комментируя обратную поездку домой», — сказал клубному сайту «Карпят» Охтамаа.

В казанской команде защитник выступал с 2016-го года. В этом сезоне Охтамаа вместе с «Ак Барсом» стал обладателем Кубка Гагарина.