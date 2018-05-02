Джучи: история человека, который дал имя Золотой Орде

Кем был старший сын Чингисхана и был ли он сыном Чингисхана? Колонка историка Ильнура Миргалеева. Часть 1-я

В 2019 году исполняется 750 лет Таласскому курултаю, где царевичи и представители улусов Джучи, Чагатая и Угэдэя официально разделили между собой земли и установили границы. С этого периода Менгу-Тимур принял титул хана (император) и начал печатать свою монету, что в средневековье считалось признаком независимого государства. Также поступили Хайду и Барак. Курултай поставил юридическую точку в процессе распада Монгольской империи. Условно эту дату можно связывать с образование независимого государства Улус Джучи (Золотая Орда). В 2019 году в Республики Татарстан намечается проведение различных мероприятий, приуроченных к юбилею. В частности, Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ проведет шестой Международный золотоордынский форум, посвященный этому событию. Интернет-газета «Реальное время» и Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ запускает рубрику, посвященную освещению средневековой татарской истории. Рубрику начинает статья руководителя центра Ильнура Миргалеева.

Странная смерть прародителя ханов Золотой Орды

Еще при жизни Чингисхана его старшему сыну Джучи был выделен отдельный улус и земли, которые завоевал сам Джучи. После конфликта с Чингисханом Джучи практически отстраняется от участия в завоевании государства Хорезмшахов. Причина такого отношения к нему кроется в том, что во время семейного совета, описанного «Тайной историей монголов» («Сокровенным сказанием»), Джучи затаил обиду на своего отца. После того как он был смещен с должности главнокомандующего войском и должен был подчиниться Угэдэю, он решил удалиться в свои владения. Объяснялось это тем, что ему якобы поручили организовать охоту для Чингисхана.

Естественно, такое решение было продиктовано конфликтом между Чингизидами и, самое важное — между Чингисханом и самим Джучи. Чингисхан, несомненно, почувствовал недовольство Джучи и, возможно, хотел дать ему поостыть. Однако дело зашло далеко, Джучи начал отстраняться от поручений Чингисхана и критиковать методы своего отца и братьев. Подобные упоминания просто так не попадают на страницы источников. Проблема разрешилась как нельзя кстати внезапной гибелью Джучи. Такое «благоприятное» завершение возникшей проблемы как для династии, так и для будущего империи, а также сохранение «лица» Чингисхана дают исследователю пищу для размышлений. Почему все так «удачно» и своевременно разрешилось? Кем же был первый правитель улуса, который вошел в историю под его именем?

Чингисхан со своей женой Борте и сыновьями. Илл. wikipedia.org

Меркитское проклятие: недоказанное и неопровергнутое

До сих пор остаются дискуссионными дата (наиболее вероятны 1182—1183 годы) и обстоятельства рождения Джучи. Этот вопрос был не решен, кажется, и для семьи Чингисхана, раз на семейном совете во всеуслышание Джучи был назван «наследником меркитского плена». Поэтому, исходя из разных соображений в источниках, по-разному описывались время и обстоятельства пленения и освобождения из меркитского плена его матери Борте. Неясно, какой точно срок она находилась в меркитском плену. Но это, очевидно, был такой срок, что Джучи можно было счесть как сыном Чингисхана, так и сыном меркита Чильгира. «Сокровенное сказание» очень подробно описывает пленение, а также освобождение Борте из меркитского плена. Но не говорит о рождении Джучи по пути домой, как это сообщают нам более поздние источники. Согласно Рашид ад-Дину, Джучи родился после освобождения его матери из меркитского плена: «В то время, когда Чингисхан воевал с племенем меркит и оно одержало над ним верх, Бортэ-фуджин была беременна Джочи. Племя меркит увело ее в полон. Так как в ту пору между племенами меркит и Он-ханом были мирные отношения, они отослали ее к Он-хану. Он-хан держал ее в почете и уважении. Когда Чингиз-хан узнал об этом обстоятельстве, он послал к Он-хану Саба. Он-хан вручил ее ему, в пути появился на свет Джучи».

Несмотря на все эти обстоятельства, Чингисхан вырастил Джучи как своего сына. Как он рос в семье, конечно, сказать трудно, но по косвенным данным видим, что «меркитская история» давала о себе знать. Согласно некоторым источникам, у Джучи были натянутые отношения по меньшей мере с его братьями, что часто приводило к конфликтным ситуациям. Рашид ад-Дин в нескольких местах указывает на непростые отношения между Джучи и его младшими братьями: «Когда Джучи-хан вырос, то постоянно сопровождал отца и неотлучно состоял при нем и в счастье, и в несчастье. Но между ним и его братьями Чагатаем и Угэдэем всегда были препирательства, ссоры и несогласие». Об этом же сообщается и в анонимном сочинении «Родословие тюрок»: «Чагатай и Угетай постоянно клеветали Чингисхану в отношении происхождения Джучи».

Чингисхан сидит в центре, Джучи стоит слева. Илл. wikipedia.org

Самый гуманный из сыновей завоевателя мира

Слава Джучи как самого гуманного сына Чингисхана дошла и до его врагов. Ан-Насави упоминает о Джучи как о добром завоевателе, говоря о его мягком отношении к завоеванному населению: «Он послал к ним (жителям Хорезма) людей, предупреждая их и предостерегая, и обещал им пощаду, если они сдадут его (Хорезм) без боя, и сказал, что Чингисхан подарил город ему и что он воздержится от его разрушения и намерен сохранить город для себя. Об этом будто бы свидетельствует то, что за время своего пребывания вблизи от (Хорезма) это войско не предпринимало набегов на его сельские местности, отличая Хорезм от других областей большей заботой и большей милостью, опасаясь за него, чтобы он не стал жертвой судьбы ущерба и чтобы его не достигла рука уничтожения». Однако Джузджани, наоборот, обвиняет Джучи в свирепости по отношению к мирному населению города Ургенча. Несомненно, он был искусным полководцем и хорошим дипломатом и действовал сообразно сложившейся ситуации.

Военная карьера Джучи началась еще при походах Чингисхана на тайджиутов, татар и кереитов, против Джамухи и Ван-хана. В 1207 году Чингисхан отправляет Джучи в его первый самостоятельный поход против «лесных народов» на западе. «Сокровенное сказание» сообщает, что: «В год Зайца (1207 год) Джучи был послан с войском Правой руки к Лесным народам». Джучи смог покорить их без единого боя, тем самым доказывая, что он не только хороший полководец, но и отличный дипломат: «Прежде всех явился с выражением покорности Ойратский Худуха-беки со своими Тумен-Ойратами. Явившись, он стал провожатым у Джучия. Подчинив Ойратов, Бурятов, Бархунов, Урсутов, Хабханасов, Ханхасов и Тубасов, Джучи подступил к Тумен-Киргизам. Тогда к Джучи явились Киргизские нойоны Еди, Инал, Алдиер и Олебекдигин. Они выразили покорность и били государю челом. Джучи принял под власть Монгольскую все Лесные народы: Шибир, Кесдиин, Баит, Тухас, Тенлек, Тоелес, Тас и Бачжиги. Взял он с собою Киргизских нойонов-темников и тысячников, а также нойонов Лесных народов и, представив Чингисхану, велел бить государю челом. Милостиво обратясь к Джучи, Чингисхан соизволил сказать: «Ты старший из моих сыновей. Не успел и выйти из дому, как в добром здравии благополучно воротился, покорив без потерь людьми и лошадьми Лесные народы. Жалую их тебе в подданство».

Чингисхан и трое из его четверых сыновей. Илл. wikipedia.org

Зарождения Улуса Джучи

Джучи получил от Чингисхана только что завоеванные земли. Именно с этого времени начинает свое существование Улус Джучи. Также ему было поручено завоевывать новые земли для своего улуса на западе: «Все области и улус, находившиеся в пределах реки Ирдыш и Алтайских гор, летние и зимние кочевья тех окрестностей Чингисхан пожаловал в управление Джучи-хану и издал беспрекословный указ, чтобы Джучи-хан завоевал и включал в свои владения области Дашт-и-Кипчак и находящиеся в тех краях государства».

Столицей Улуса при Джучи была ставка на Иртыше, возможно, в одном из бывших кимакских городов, хотя существует спор о том, дожили ли кимакские города до времен Джучи, но тут не важно, кому они принадлежали до их взятия монголами — каракитаям, найманам или кипчакам. Кимаки основали на Иртыше несколько городов и использовали их сообразно кочевническому складу государства. В этом отношении их местоположение и форма использования прекрасно подходили кочевому улусу Джучи. Поэтому вполне логично предположить, что Джучи мог использовать в качестве столицы одну из столиц бывшего кимакского государства на Иртыше.

Несмотря на кочевой уклад улуса, Чингизиды в качестве столицы использовали города. Бату в дальнейшем, до западного похода, столицу своего улуса учредил в Гургандже, но когда это произошло, неизвестно, скорее всего, как только представилась такая возможность, и, скорее всего, после смерти Чингисхана, когда были некоторые изменения территории Улуса Джучи. И далее, до специальной постройки столицы на Нижней Волге Сарая, Бату использовал в качестве столицы город Булгар.

Ильнур Миргалеев