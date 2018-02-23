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От Чингисхана до Героя России Марата Ахметшина: топ-25 татарских полководцев и воинов

07:00, 23.02.2018 153

Подвиги, достижения и судьбы от самых истоков до ХХ столетия

От Чингисхана до Героя России Марата Ахметшина: топ-25 татарских полководцев и воинов Фото: Максим Платонов

К Дню защитника Отечества принято вспоминать героев прошлых лет и говорить о воинских традициях. Прославленные имена Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и Георгия Жукова в особом представлении не нуждаются. Другое дело — полководцы, военные организаторы и герои войн, представляющие татарский народ (а также люди, оказавшие влияние на становление татар). «Реальное время» составило их топ-25, постаравшись сделать так, чтобы этот список отражал сложные повороты и противоречия истории, не умалчивая о тех деятелях, позиция которых не укладывается в чью-то картину мира.

Истоки татарского воинского искусства

  • Модэ (234—174 до н.э.)

«У сюнну быстрые и смелые воины, которые появляются подобно вихрю и исчезают подобно молнии; они пасут скот, что является их занятием, и попутно охотятся, стреляя из деревянных и роговых луков. Гоняясь за дикими животными и отыскивая хорошую траву, они не имеют постоянного местожительства, а поэтому их трудно прибрать к рукам и обуздать. Если сейчас позволить пограничным округам надолго забросить обработку земли и ткачество, то этим мы только поможем варварам в их постоянном занятии и создадим выгодное для них положение. Вот почему я говорю, что на сюнну выгоднее не нападать», — такими словами китайский сановник Хань Ань-го убеждал императора У-ди не ссориться с северным соседом. Дело было в 134 году до н.э. От империи сюнну (хунну) берет начало череда каганатов и империй, в результате смены которых на севере Евразийского континента образовался и татарский народ. Основатель и правитель империи хунну — Модэ был настоящей проблемой для могущественных императоров Китая, которые при всех преимуществах ничего не могли сделать со степным противником. Он впервые объединил под единой властью народы Великой степи и заставил Срединное государство говорить с собой на равных. Некоторые историки считают, что титул «Чингис», взятый основателем Монгольской империи Тэмуджином, — это трансформировавшийся за века титул «шаньюй», который носил Модэ.

  • Кубрат (VII в.)

В VII столетии выходят на историческую предки современных волго-уральских татар — булгары. Племенное объединение Великая Болгария в северном Причерноморье возглавляет хан Кубрат. Чтобы выжить в эпоху Великого переселения народов, Кубрату приходилось вести постоянные войны с Аварским каганатом и Византийской империей. С последней ему удалось заключить союз. Только после смерти своего основателя Великая Болгария распадается. Булгары начинают расселяться по разным странам, и одна из их частей приходит на Волгу. Памятником могуществу Кубрата стал Перещепинский клад, найденный в 1912 году. В числе находок — меч, предположительно принадлежавший правителю.

  • Чингисхан (1162—1227)

Личность этого полководца имеет глобальное значение, поскольку он создал самую большую империю древности и средневековья. Наш список будет не полон без него, ведь тактика, стратегия, организация, разведка, способы связи и вооружение армии Чингисхана продолжили свою жизнь в Золотой Орде и татарских государствах, возникших после ее распада. Военное искусство татарской державы оказало влияние на войско Московской Руси.

Фото Максима Платонова

Когда история и героический эпос шли рука об руку

  • Тохтамыш (1342—1406)

В русской историографии этот хан известен захватом Москвы 26 августа 1382 года. Много копий сломано вокруг вопроса, почему, победив Мамая, князь Дмитрий Донской так легко капитулировал перед Тохтамышем. Однако история хана, естественно, гораздо шире этого эпизода. Молодость он провел в эмиграции при дворе Тамерлана. В 1380 году, окончательно разгромив диктатора Мамая, объединил Золотую Орду. Оказавшись самым могущественным из потомков Чингисхана, бросил вызов Тамерлану. Совершил несколько успешных походов на Иран и Среднюю Азию, но затем удача отвернулась от него. В битвах на Кондурче 18 июня 1391 года и на Тереке 15 апреля 1395 года потерпел поражение от Тамерлана, после чего Золотая Орда подверглась планомерному разгрому. Последние годы жизни провел как изгнанник, борющийся за престол. Погиб в Сибири, сражаясь с войсками Идегея.

  • Идегей (1352—1419)

Герой запрещенного при Сталине татарского эпоса был реальным политиком и талантливым полководцем. Он не был потомком Чингисхана, но был последним, кто мог удерживать разные части Золотой Орды в составе единого государства. Начинал как приближенный Тохтамыша, но затем организовал неудачный заговор и бежал к Тамерлану в Самарканд. Участвовал в битве при Кондурче на стороне Тамерлана, а после сражения отделился от победителя и скрылся со своим войском в степях. В 1396 году Тамерлан, окончательно разорив Орду, уходит в свои владения. Тогда Идегей и его войско становятся самой могущественной силой в разоренной стране. 12 августа 1399 году Идегей одерживает блестящую победу над войсками литовского князя Витовта и Тохтамыша в битве на реке Ворскле. Почти 20 лет правит империей через подставных ханов, принимает законы, ограничивающие рабство, и способствует распространению ислама среди кочевников. Правлению мешают постоянные войны с детьми Тохтамыша, в одной из которых старый полководец погиб.

  • Улу-Мухаммед (ум. 1445)

Во время распада Золотой Орды Среднее Поволжье стало ареной, где разные политические образования мерились силами. Враждующие ордынские ханы использовали Булгарский улус как плацдарм для борьбы за власть в Сарае. Старые города разорялись новгородскими и вятскими пиратами-ушкуйниками. Русские князья ходили сюда войной задолго до Ивана Грозного. Все это закончилось, когда на Среднюю Волгу пришел хан Улу-Мухаммед. Проиграв в борьбе за власть другим чингизидам, он был вынужден скитаться. 5 декабря 1437 года под Белевом Улу-Мухаммеду удалось разгромить превосходящие силы русских князей Дмитрия Шемяки и Дмитрия Красного. После этого хан утверждается на Средней Волге, положив начало сильному Казанскому ханству.

Фото Максима Платонова

  • Сахиб-Гирей (1501—1551)

В 1521 году после 20 с лишним лет московского протектората Казанское ханство восстановило полную независимость. Это связано с воцарением на престоле хана Сахиб Гирея из крымской династии Гиреев. Двадцатилетнему хану практически с первых дней пришлось вести войну с могущественным соседом, который видел на казанском престоле касимовского хана Шаха-Али. Под командованием Сахиб-Гирея крымско-казанское войско дошло до Коломны, где встретилось с войском крымского хана Мехмед-Гирея, и объединенная армия почти подошла к Москве. Это вынудило великого князя Василия III изменить тактику и начать наступление на Казань, используя заранее подготовленные форпосты. Так на реке Суре появился Васильсурск — прототип Свияжска. В 1524 году под давлением обстоятельств Сахиб-Гирей был вынужден покинуть Казань, оставив трон племяннику Сафа-Гирею. В 1532 году он становится крымским ханом и проводит большую военную реформу. Войско, организованное на золотоордынских основах, модернизируется на османский лад. У крымских татар появляются пехота, вооруженная огнестрельным оружием, и артиллерия.

  • Чура Нарыков (ум. 1546)

Чура Нарыков — интересный пример политика и военачальника, который одновременно является полумифическим героем народного эпоса «Чура-батыр». Такое же сочетание было у более известного Идегея. Каждый из этих двух образов проживает богатую событиями жизнь, но есть немало общего. И реальный карачи-бек Чура Нарыков из исторических источников, и легендарный Чура-батыр были успешными воинами и большими патриотами. Исторический Чура во время казанско-московской войны в 1530-е годы действовал во главе большого татарско-марийского войска в Галицких и Костромских пределах. Вместе с этим, он находился в оппозиции к правящей в Казани крымской династии и выступал за более конструктивные отношения с сильной Москвой. В 1546 году после свержения хана Сафа-Гирея вошел в состав правительства и поддерживал компромиссную кандидатуру хана Шаха-Али из Касимова. После возвращения Сафа-Гирея на престол был казнен. Легендарный Чура-батыр сам был родом из Крыма, но считал своим государем Шаха-Али. Так же как реальный прототип, он много воевал с Москвой и был непобедим, пока противник не придумал противопоставить герою его собственного сына. Во время битвы с сыном Чура-батыр тонет в водах Иделя, оставляя Казань беззащитной.

  • Кучум (ум.1601)

Хан Кучум хорошо известен в качестве антагониста Ермака, но его образ теряется где-то в толчее среди татарского войска на картине Сурикова. Как будто он часть «природного хаоса», который должен быть покорен русским оружием. На самом деле история Кучума гораздо больше похожа на общечеловеческий сюжет «Возвращения короля». Представитель чингизидской династии Шибанидов, правившей в Сибири до конца XV века, он вернулся на землю предков и отобрал власть у рода Тайбугидов, властвовавшего почти 70 лет, с точки зрения чингизида, незаконно. Как законный хан, он не признает вассальную зависимость от московского великого князя, с недавних пор именующего себя царем. Именно это лежало в основе конфликта. Война Кучума против казаков Ермака не закончилась в 1581 году занятием Искера. Сопротивление продолжалось еще 20 лет и стоило жизни Ермаку.

Фото Михаила Козловского

На службе Российскому государству

  • Худай-Кул (ум. 1523)

После распада Золотой Орды многие татарские аристократы шли на службу великому князю московскому. Часто они получали высокие чины, командовали войсковыми соединениями и внесли немалый вклад в становление России. Очень показательна судьба казанского царевича Худай-Кула, который стал в Москве Петром Ибрагимовичем и женился на сестре Василия III Евдокии. Он был сыном казанского хана Ибрагима и одной из его жен Фатимы. Парадоксально, но дети Фатимы во главе с ханом Ильхамом (Али) непримиримо относились к Москве, в отличие от детей царицы Нур-Султан. Это стоило им престола в Казани и ссылки на север в Белоозеро. Став частью высшей московской аристократии, Худай-Кул участвовал в войнах с Великим княжеством Литовским и командовал большим полком в 1510 году, когда Псковская земля была присоединена к Москве. Чингизид был лучшим другом Василия III и, поскольку у князя долго не было детей, тот даже рассматривал его как возможного наследника. Похоронен казанский царевич в Архангельском соборе Московского кремля, рядом с другими строителями российской державы.

  • Баюш Разгильдеев (конец XVI в. — начало XVII в.)

Во время Смуты начала XVII столетия, когда Московская Русь фактически прекратила существование как единое государство, многие области страны подергались набегам из Ногайской орды. Территории с татарским населением — не исключение. В 1612 году ногайцы совершили очередной набег на Алатырский уезд с пестрым этническим составом, где жили и татары-мишари, и мордва-эрзя, и чуваши. Но вместо легкой поживы степных воинов ждал неприятный сюрприз. Мурза Баюш Разгильдеев собрал «алатырских мурз и мордву и всяких служивых людей» и разбил ногайцев в сражении при реке Пьяне. За это правительство князя Пожарского пожаловало его княжеским титулом. В документах того времени Разгильдеевы называются и «мордовскими мурзами», и «татарами», исповедующими «басурманскую веру» (т.е. ислам), отчего каждый народ считает героя за своего.


  • Исхак Ислямов (1865—1929)

Главную заслугу этого татарского морского офицера можно увидеть на карте России — это архипелаг Земля Франца Иосифа, который Ислямов 29 августа 1914 года провозгласил российской территорией. Необитаемые арктические острова открыли и назвали в честь своего императора австрийцы. В 1913 году в этом районе пропала первая русская экспедиция к Северному полюсу под руководством Георгия Седова. На поиски отправилась паровая шхуна «Герта» под командованием Ислямова. Седовцев на Земле Франца Иосифа застать не удалось: настрадавшись и похоронив своего капитана, они уже отправились домой. Ввиду начавшейся Первой мировой войны, где Австрия была противником России, Ислямов поднял над мысом Флора российский триколор. Исхак Ислямов — самый высокопоставленный из морских чинов Российской империи татарского происхождения. Он дослужился до звания генерал-лейтенанта корпуса гидрографов. Родился в Кронштадте, в семье морского унтер-офицера Ибрагима Ислямова, который предположительно, происходил из д. Айбаш Высокогорского района. Исхак Ибрагимович был учеником адмирала Макарова, принимал участие в морских исследованиях на Севере, Дальнем Востоке и Каспии, участвовал в русско-японской войне. После революции поддержал белых и эмигрировал в Турцию. Мыс Ислямова есть во Владивостоке на острове Русском.

На защите веры предков

  • Кул Шариф (ум. 1552)

Часто в истории бывает, что, когда политики и военные не могут защитить общество, на первый план выходят духовные авторитеты. Так было в Смутное время России, когда генератором патриотических настроений выступил выходец из Казани патриарх Гермоген. Так было и в годы заката Казанского ханства. Пока разные аристократические партии плели интриги, совершали перевороты и вели переговоры с внешними игроками, гарантом местных интересов выступал глава исламского духовенства Кул Шариф. Именно он был первым лицом в правительстве при последнем хане Ядыгар-Мухаммеде, который происходил из Астрахани, много лет провел на русской службе, а, следовательно, не имел такого авторитета среди казанцев, как исламский ученый. В 1552 году многие татарские феодалы отказались защищать свое государство, ища выгоды. Кул Шариф, руководствуюсь защитой веры, пошел до конца и пал в бою вместе со своими шакирдами. «В последние годы Казанского царства был ученый человек по имени Казы Шериф-кул. Когда Русские осаждали Казань, он много сражался и наконец пал мертвый на своей медресе, был поражен копьем», — писал о нем Шигабутдин Марджани.

Кул Шариф. Фото kazan-kremlin.ru

  • Сеит Ягафаров (вторая половина XVII в.)

В XVII—XVIII веках мусульманам Поволжья и Приуралья приходилось защищать не только свою землю, но и свою религию от политики правительства по обращению всех подданных в христианство. Ярким эпизодом сопротивления мусульман было Сеитовское восстание 1681—1684 годов, охватившее территорию современной Башкирии и восточных районов Татарстана. Причиной стал царский указ, по которому мусульманская аристократия лишалась вотчин и поместий. Власти на местах стали принуждать татар и башкир к крещению, что нарушало условия вхождения башкирских земель в состав России. Восстание возглавил Сеит Ягафаров, который был провозглашен ханом под именем Сафар. Повстанцы держали в осаде Уфу и Мензелинск, атаковали Самару. Правительство пошло на уступки и объявило амнистию, после чего часть повстанцев сложила оружие. Но Ягафаров продолжал сопротивление в союзе с калмыками. Нарушенное конфессиональное равновесие на время было восстановлено.

  • Батырша (1710—1762)

Мусульманский богослов и имам Габдулла Галиев по прозвищу Батырша, выступил в защиту ислама в период, когда гонения на мусульман в Российской империи достигли своего пика. В 1755—1756 годах он возглавил большое вооруженное восстание в Башкирии. Оказавшись в тюрьме, он не прекратил борьбу и написал на имя императрицы Елизаветы Петровны послание «Тахризнамэ», которое стало манифестом религиозных и гражданских прав татар и башкир. Погиб в Шлиссельбургской крепости при попытке побега, когда ему удалось заполучить в закованные руки топор. Несмотря на поражение восстания 1755—1756 годов, его результатом стал постепенный переход Российской империи к политике веротерпимости.

По разные стороны баррикад и линии фронта

  • Ильяс Алкин (1895—1937)

Военный и политический организатор, который хотел, чтобы татары играли самостоятельную роль в катаклизмах начала XX века. Родился в татарской дворянской семье. Его отец был депутатом Государственной думы, а дед — начальником полиции в Казани. Как и многие молодые люди начала XX века был увлечен социалистическими идеями. Состоял в партии меньшевиков, а затем эсеров. В 1915 году был призван в армию. После Февральской революции стал инициатором создания мусульманских военных частей и, несмотря на молодой возраст, был избрал председателем Всероссийского мусульманского военного совета (Харби Шуро). Октябрьскую революцию не принял. В начале 1918 года был главным деятелем 2-го Всероссийского мусульманского съезда в Казани, где готовилось провозглашение Штата Идель-Урал. В это время в татарской части Казани действовали параллельные большевикам структуры власти, получившие название «Забулачной республики». После ликвидации «Забулачной республики» и ареста участвовал в Гражданской войне в составе башкирских войск. Сначала на стороне белых, а затем вместе с башкирским корпусом перешел на сторону Советской власти. Неоднократно арестовывался и был расстрелян в год Большого террора.

  • Якуб Чанышев (1892—1987)

Военная биография генерал-лейтенанта Чанышева — это история Красной и Советской армии, прожитая татарином. Он происходил из знатного татарского рода князей Чанышевых, в 1913 году был призван в армию и артиллеристом прошел Первую мировую войну. С началом революции поддерживал мусульманскую военную организацию Харби Шуро, но затем на всю жизнь связал свою судьбу с партией большевиков. Участвовал в октябрьских боях в Казани и в разгроме «Забулачной республики», лично арестовывал ее лидера Ильяса Алкина. Затем была Гражданская война против Колчака и борьба с басмачеством в Средней Азии. Кадрового красного офицера не миновала волна репрессий. Однако, пробыв под следствием полтора года, Чанышев был освобожден. Великую Отечественную войну встретил под Харьковом в 1942 году и закончил в Рейхстаге, где оставил свою подпись. Выйдя на пенсию, принимал активное участие в татарской общественной жизни. Боролся за реабилитацию имени Исмаила Гаспринского и возвращение татарской общине Москвы дома Асадуллаева.

Якуб Чанышев. Фото archive.gov.tatarstan.ru

  • Якуб Юзефович (1872—1929)

Польско-литовские татары — этническая группа, живущая на территории Польши, Литвы и Беларуси. Не будет преувеличением сказать, что в среде этого народа дольше всего хранились воинские традиции Золотой Орды. Их предки пришли в Великое княжество Литовское еще с ханом Тохтамышем и стали частью польской шляхты. Из этого народа вышел видный военный деятель Русской императорской армии и Белого движения генерал-лейтенант Яков (Якуб) Юзефович. Родился он в белорусском Гродно, учился в Полоцком кадетском корпусе и Михайловском артиллерийском училище в Санкт-Петербурге. В русско-японской войне за отличие в боях под Мукденом получает орден Святой Анны 3-й степени. Первую мировую войну перспективный офицер начинает в Ставке верховного главнокомандующего, но бумажная карьера была не по нутру потомку воинственных ордынцев. Через месяц он переводится из Ставки на должность начальника штаба Кавказской туземной конной дивизии, которая под своими знаменами объединяла выходцев из разных народов Кавказа и носила неофициальное название «Дикой дивизии». В боях неоднократно рисковал жизнью и был ранен. В Гражданскую войну Юзефович — ближайший соратник и правая рука барона Петра Врангеля. Сражается с большевиками на Кавказе, под Киевом, под Орлом и в Крыму. После поражения Белой армии жил в эмиграции.

В огне величайшей войны человечества

  • Александр Матросов (1924—1943)

Шакирьян Юнусович Мухамедьянов — так, по одной из версий, звали красноармейца Александра Матросова, который 27 февраля 1943 года своим телом закрыл амбразуру немецкого пулемета и ценой жизни помог своим товарищам выполнить боевое задание. В судьбе Матросова-Мухамедьянова отразился жизненный путь целого поколения времен разрухи. Он был беспризорником (именно в это время взял имя, с которым вошел в историю), сидел в колонии, воспринял начавшуюся войну как личный вызов, просился на фронт и погиб героем.

  • Гани Сафиуллин (1905—1973)

Заслуженный советский военачальник родился в Заказанье, в деревне Старый Кишит, учился в медресе — типичная биография множества татарских мальчишек начала XX века. Но Гражданская война, голод и разруха внесли коррективы в эту судьбу. Жизнь занесла Гани в казахские степи, а оттуда в казацкий полк. Оказавшись в Красной армии, Сафиуллин боролся с басмачами в Средней Азии, охранял стратегические объекты, но звездным часом, где он проявил свой полководческий талант, стала война с нацистской Германией. Его боевой путь шел через Смоленское сражение, неудачное наступление под Харьковом в 1942 году, Сталинградскую битву. В сентябре 1943 года 25 гвардейский стрелковый корпус под командованием Сафиуллина форсировал Днепр. Отражая многочисленные контратаки противника бойцы татарского командира расширили плацдарм на правом берегу реки до 25 км в ширину и 15 км в глубину. Через месяц ему присвоили звание Героя Советского Союза. В 1945 году назначен командовать 57 гвардейским стрелковым корпусом. Из-под Праги корпус перебросили на Дальний Восток на разгром японской Квантунской армии. После выхода в запас генерал-лейтенант Сафиуллин жил в Казани.

  • Магуба Сыртланова (1912—1971)

Самолет-биплан У-2, несмотря на прозвище «кукурузник», был грозным оружием в горы Великой Отечественной войны и состоял на вооружении 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Практически бесшумные самолеты появлялись внезапно и наносили противнику колоссальный ущерб, за что немцы прозвали летчиц на «этажерках» ночными ведьмами. Магуба Сыртланова «заболела» авиацией задолго до войны, выучилась в летной школе и постоянно совершенствовала мастерство. Летом 1941 года она была призвана в санитарную авиацию, но постаралась попасть в 46-й полк. Вскоре стала гвардии старшим лейтенантом и заместителем командира эскадрильи. За время войны Сыртланова совершила 780 боевых вылетов и сбросила 84 тонны бомб. Другие летчицы восхищались пунктуальностью и надежностью своей боевой подруги. Окончила войну в небе над поверженной Германией. В 1946 году Сыртлановой присвоили звание Героя Советского Союза. Послевоенные годы бывшая «ночная ведьма» жила в Казани.

Летная книжка Магубы Сыртлановой

  • Махмут Гареев (род. 1923)

Великая Отечественная война стала первым испытанием для заслуженного советского военачальника, генерала армии Махмута Гареева. Отучившись всего пять месяцев в Ташкентском пехотном училище, Гареев просится на фронт и в 1942 году попадает на печально знаменитое ржевское направление. Выжить удалось, но получил ранение, несмотря на которое продолжал командовать. Как и для многих бойцов, война Гареева не закончилась в Европе, а продолжилась на Дальнем Востоке. Затем в послужном списке генерала должность военного советника в Объединенной Арабской Республике (куда входили Египет и Сирия), работа при президенте Афганистана Наджибулле после вывода из страны советских войск. Но главное призвание всей жизни — военная наука, где теория подкреплена собственным боевым опытом.

  • Гайнан Курмашев (1919—1944)

Имя Гайнана Курмашева находится в тени поэта-героя Мусы Джалиля, между тем главой подпольной ячейки в Волжско-татарском легионе были именно он, и смертный приговор участникам организации нацисты озаглавили «Курмашев и десять других». Родился будущий герой на севере Казахстана в Актюбинске. Учиться поехал в Марийскую республику в Параньгинский педагогический техникум. Параньгинский район — территория компактного проживания татар и даже некоторое время он официально назывался Татарским районом. В Параньге работал учителем, но вернулся в Казахстан в 1937 году, чтобы не попасть под машину репрессий за кулацкое происхождения. Участвовал в советско-финской войне. В 1942 году, выполняя разведывательное задание на территории противника, попал в плен. Вступив в созданный немцами легион, организовал подрывную работу, в результате которой 825-й татарский батальон перешел на сторону белорусских партизан. После раскрытия организации казнен вместе с другими подпольщиками 25 августа 1944 года.

  • Муса Джалиль (1906—1944)

Жизненный путь Мусы Джалиля — путь поэта, солдата и борца за свободу, по праву делает его самым узнаваемым татарским героем бурного ХХ века. Его военную поэзию из «Моабитской тетради» знают лучше «Идегея» и «Чуры-батыра». Он, безусловно, самый яркий участник подпольной группы в Волжско-татарском легионе и голос всех военнопленных, чей тихий героизм не укладывался в официальное сталинское понимание войны. Джалиль понятнее и ближе современному человеку, чем эпические герои прошлого, но его строки порой звучат как средневековые дастаны.

Фото Дмитрия Резнова

Снова в походе

  • Марат Ахметшин (1980—2016)

Пальмира стала идеологической сценой Сирийской войны. Боевики из запрещенного в России ДАИШ устраивали показательные казни в древнем амфитеатре. В ответ на варварские методы террористов 5 мая 2016 года на фоне уцелевших сокровищ мирового архитектурного наследия оркестр под управлением Валерия Гергиева дал симфонический концерт. А 3 июня 2016 года под Пальмирой нашли смертельно раненого офицера, который держал в руке гранату без чеки. Вокруг горела земля. Этим офицером был 35-летний капитан Марат Ахметшин, семья которого осталась в Казани. Известно, что в тот день он остался один на один с двумя сотнями боевиков и дрался до последнего. Ахметшин — военный в третьем поколении. Окончил Казанское артиллерийское училище. Служил в Кабардино-Балкарии и на военной базе в Армении, бывал в зоне грузино-осетинского конфликта. В 2010 году после расформирования части уволился в запас, но восстановился в армии за полгода до гибели. Похоронили татарского воина России в деревне Атабаево на Каме. За свой подвиг он удостоен звания Героя России.

ОПРОС
Марк Шишкин
ОбществоИстория
комментарии 153

комментарии

  • Анонимно 23 февр
    Всех защитников Отечества и воинов с Праздником - здоровья, мира, благополучия и долгих лет жизни вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности.

    Несколько уточнений, если позволит модератор.

    "Военное искусство татарской державы оказало влияние на войско Московской Руси".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/90592--top-25-tatarskih-polkovodcev-i-geroev-voyn

    Извините, но Чингизхан был монголом и "держава" было монгольской.
    И у современных русских не меньше "прав" на монгола Чингизхана, чем у современных татар.
    Многие русские князья были женаты на дочерях монгол-чингизидов.

    "Много копий сломано вокруг вопроса, почему, победив Мамая, князь Дмитрий Донской так легко капитулировал перед Тохтамышем".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/90592--top-25-tatarskih-polkovodcev-i-geroev-voyn

    А что тут "ломать копья"?
    Все же ясно.

    Мамай был тюрком (татарином, хотя и был женат на дочери монгола-чингизида) и следовательно его власть над монгольским государством Золотая Орда не была легитимной.
    И русский князь Дмитрий, данник и союзник монгол разгромил самозванца Мамая.

    Тохтамыш был монголом-чингизидом и его власть над монгольским государством Золотая Орда была законной.
    И русский князь Дмитрий, как и положено вассалу, "капитулировал" перед монголом-чингизидом Тохтамышем.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Чингизхан и Тохтамыш были тюрками. Историю пишут победители, и соответственно акценты раставаляются ни как было, а как надо. Если монголы были такими сильными, а тюрки слабыми, почему сейчас тюрков в мире 150 млн., а монголов не более 10? Почему официальным языком Орды был тюркский , а не монгольский? Все слова военного назначения той пор имеют тюркское происхождение. Даже встретив тюрков-кипчаков в Предкавказье, воины Чингизхана говорили с ними без переводчиков, что зафиксировано историей. Мэнге Тау
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Чингиз хан был Татарином, и говорил на Татарском языке, и имя с рождения Тимерчин - Татарское, после провозглашения его ханом, так же дали Татарское имя - Чингиз, сыновья, внуки, правнуки и Пра- Пра - внуки лежащие в Ханских могилах под Бахчисараем и Казанью - все Татары! То, что он создал Империю и назвал Манге ил - это с Татарского переводится - Вечная страна , отсюда и пошёл слово Монгол! Учите Татарский язык - Господа - и многие вопросы вам станут ясны! Внешность у Чингиз Хана и его потомков была не монголоидная, это позже художники стали так изображать его монголоидной внешностью, а древние китайские рисунки изображают его с татарской внешностью, да и восстановление внешнего вида его правнуков - показывают, что они были не монголоидной рассы, а с Татарской внешностью!
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    ВЕРНО на ВСЕ 1000%.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    У внука Чингиз-хана, Бату-хана тоже черты лица европейские, татарские. Монголы в роду Чингизидов близко не стояли. Одна ложь и провокация рус. империи.
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    Анонимно 23 февр
    Эмоций много.
    Много и провокаций.
    Но мало доказательств.

    Из Википедии:

    "Чингисха́н (МОНГ. Чингис хаан?, ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ
    ᠬᠠᠭᠠᠨ? [tʃiŋɡɪs χaːŋ]), собственное имя — Тэмуджин[1][2], Темучин[3], Темучжин[4] (МОНГ. Тэмүжин?, ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ?) (ок. 1155 или 1162 — 25 августа 1227) — основатель и первый великий хан МОНГОЛЬСЕОЙ империи, объединивший разрозненные МОНГОЛЬСКИЕ и тюркские племена; полководец, организовавший завоевательные походы МОНГОЛОВ в Китай, Среднюю Азию, на Кавказ и Восточную Европу.
    ......
    Выступление против татар
    В 1202 году Тэмуджин самостоятельно выступил против татар. Перед этим походом он отдал приказ, согласно которому под угрозой смертной казни категорически запрещалось захватывать добычу во время боя и преследовать неприятеля без приказа: начальники должны были делить захваченное имущество между воинами только по окончании боя. Жестокое сражение было выиграно, и на совете, собранном Тэмуджином после битвы, было решено УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ ТАТАР, кроме детей ниже тележного колеса[8], как месть за убитых ими предков МОНГОЛОВ (в частности за отца Тэмуджина)".

    Монгол Чингизхан за вероломное убийство своего отца уничтожил полностью одно из тюркских племён под названием "татары".
    Это исторический факт.

    Можно конечно "фантазировать", но всё научное сообщество, включая авторов 7-митомной "Истории татар" считают Чингизхана монголом, а не тюрком-татарином.

    А духовными и "материальными" наследниками монгола Чингизхана являются русские, которые не отказываются от своих славянских, тюркских, финно-угорских и других "корней".
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    14 : 35 А может Чингиз хан был Мишар .
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Наместник Чингисхана Мухали,китайскому послу на вопрос кто вы ,говорит ,мы татары.Вот это реально исторический факт,отраженный в китайской исторической хронике.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Потомки тех татар, которых будто бы уничтожил Чингизхан и нынче преспокойно живут например в Казахстане, Узбекистане, Росии и т.д. Например алчин-татары, Алчины - одно из 6 татарских племен, которых будто бы уничтожил Чингизхан. А их около миллиона. Весь Малый джуз Казахстана - алчин татары.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    мишаре, тоже татары!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Красные и Белые в Гражданскую войну тоже уничтожали друг друга, но ни кому в голову не прийдет сказать, что кто то из них не Русские! Тоже самое с Чингизханом - он Татар из числа Черных Татар уничтожил Татар Буйюр Нура за то, что они отправили его отца! Что Русские воевали между собой и уничтожали друг друга, также и Татары воевали между собой и уничтожали друг друга - от этого Чингиз Хана не считать Татарином глупо!
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    видно ты у задорнова учился рассуждения похожи
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    Откуда вы такое берете! Как не зайдешь на ютуб фильмы про Золотую Орду и монголов посмотреть, как в комментариях обязательно найдешь какого-нибудь фрика, который пишет, что Чингизхан был казахом, и что Золотая Орда - государство казахов, в контакте ногайцы пишут что они самый древний народ и делают из Чингизхана чуть ли не ногайца, русские вообще пишут что Чингизхан был русским, а как сюда зайдешь и сразу читаешь что Чингизхан - был казанским татарином. Это серьёзный показатель упадка системы образования особенно в области исторической науки в России и странах СНГ. Почитайте хотя бы что такое фолькхистори, что такое этноцентристкие мифы, про научные методы исторической науки и всегда проверяйте информацию.
    Ответить
    Анонимно 29 марта
    Сказочник. Это всё фольк-фэнтези. Татары 11-13 вв. - монгольский народ. Один из многих. А чингис-хан Темучжин - не тюрк.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Какие еще монголы и какие еще тюрки?
    вы приведите мне хотя бы один источник, в которых Тохтамыша или Мамая называли какими-то тюрками или монголами?
    Они татары!
    Самые настоящие татары!
    монголский компонент растворился уже к концу 13 века.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    На заставку к статье посмотрите.
    И на моего соседа.
    И на многие сотни тысяч "татар", которые имеют ярко выраженные монгольские черты.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    бредятина, православная бредятина
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    Медицина ныне достигла небывалых успехов - вылечат и Вас.
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Ни в коем случае нельзя обходить в ряду героев татарского народа Гази Загитова. Именно он поставил символическую точку в разгроме фашизма установлением знамени Победы на вершине рейхстага! Он трагический символ победы!
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Согласен.
    Надо помнить всех героев.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Гази Загитова и Григория Булатова!
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Марк Шишкин пишет отличные материалы! Спасибо!
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Отличная статья! Рахмат! Мы татары победители и первые, мы народ -победитель по истории!
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Братья вы все не правы, исходя из версии ученых-хохлов, ВСЕ произошли от великих УКРОВ ))))), а татары это УКРЫ у которых была аллергия на Сало...
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Тут не все татары
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Все те татары, которые боролись раньше и борются сегодня за свободу и независимость татарского народа, ее земли, культуру, традиции, язык и веру, есть национальные герои!
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Совершенно верно.
    А провокаторы - есть национальные предатели.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    манкурты - национальные предатели!
    Ответить
    Анонимно 25 февр
    Все те татары, которые боролись раньше и борются сегодня за свободу и независимость татарского народа, ее земли, культуру, традиции, язык и веру, есть национальные герои!
    Абсолютно верно. В наших условиях, они герои в квадрате.
    Татарлар - Алга!
    Ответить
    Анонимно 25 февр
    автор от 07-16 Батырша вообще то он из Мишар.Тут и татары и башкиры не при чем. А хотя ,можете записать татарином певца Кола Бельды , нанайца. Которых тоже до революции назвали татарами.И можете взять и Муслима Магомаева , азербайджанца. Тоже татары до революции.
    ==================================
    Не причем это вам, татарофобам. А нам, татарам, всем, которые и из мишар, и из тептяр, и из ногай, и из всех других... очень даже при чем...
    Между прочим знаменитый Муслим Магомаев тоже частично татар. У него мама была татарка. Так что заруби себе на носу...
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    У Муслима Магомаева татаркой была бабушка-Бадигюль Терегулова. Правда она ему заменила маму.
    Ответить
  • Manfred Mansurov 23 февр
    логика присутствует-но не более...
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Намного выше Мусы Джалиля, стоит участник Сопротивления в концлагере генерал Петр Новиков.Это всеми забытый Герой наряду с Григорием Булатовым.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    вот только не надо 《выше》/《ниже》!!! все они татары, и в то время они искренне верили Родине и искренне ее защищали! однако да - про Новикова и Булатова зря татары мало пишут...
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Именем Батырши надо назвать: одну из центральных улиц Казани и Уфы.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Я Алла бирса сына Батырша назову!
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    14-40 А что же не пишут? Кто мешает? А может не пишут , что они кряшены? Может их подвиг затмить других? Можно было и дважды Героя СССР летчика Столярова включить. И летчицу Героя СССР Ольгу Санфирову .Наверное у татар свой палец сильно на свою сторону загнут.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    17.59. Не пиши глупости! Я лично писал в книгах и статьях и про Санфирову, и про Гаврилова, и про Карбышева, и про Булатова и других крещеных татар - героев ВОВ. Мало пишут другие, так как не всегда знают...
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Вот кстати про Столярова я тоже не знал...
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Про татар кряшенов героев пишут везде как про русских . Еще давно про Гаврилова узнал с удивлением ,что он кряшен.И сейчас часто пишут что он русский.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Кряшенам-татарам надо вернуться в родной ислам! Вас силой урысы вынудили поменять веру, Аллах вас простит.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    11: 55 Татарам нужно вернуться в Тенгри , которые они предали.Аллах вас наказал уже с языком.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Всевышний Аллах нам, татарам открыл луч света, поставил на свою прямую дорогу, даровал учение КОРАНА. ОН с нами!Амин!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    17 00 И сказал вам , добро пожаловать мракобесие.Где запреты , на пение , рисование , веселье.Пример: Спектакль ; Беренче Театр;
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Автор от 17:00 А что же вы сидели в темноте , при Тенгре. Раз дошли с монгольских степей до Волги.Это вам Тенгри указал , как дойти до благодатной земли.Ему хотя бы надо быть благодарным . А вы его предали.И так же продались Ивану Грозному.
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    Его звали Абдулла Алиев, Батырша - это прозвище.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Хайретдин Музай
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Бик якшы була кардаш.
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Большинство этих людей НОГАЙЦЫ, а не татары!
    Токтамыш, Эдиге, Уллы-Мухаммед, Шора Нарык улы, Худай-кул.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Ногайские татары и есть предки татар и башкир и многих русских.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    ногайцы к русским отношения не имеют.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Ногайские татары в большом количестве переходили на службу к русским царям, особенно после разгрома столицы Золотой орды. Принимали православие женились на русских девушках.Как то так.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Урусовы, Юсуповы кто по вашему мнению?
    Читай “Ханский огонь” Булгакова, там пишется о Юсуповых, и там на каждой строфе говорится, что он – потомок великих татарских ханов. А ведь они – из ногайских татар.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Ногайские татары.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Почему нет самого великого татарина (самого великого после Чингизхана) Аттилы и Меде-хана (Модэ-хана), основателя татарского государства Хунну (Читайте Паркера "Татары. История возникновения великого народа").
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Нынешние татары это народы Тартарии, кроме славян. Тартарией называли иностранцы страну, а сами жители называли Асией и были соответственно асами. Народ сохранил старинные поговорки: Ас в своём деле, делает как ас.
    Спасибо: Спас ибо, т.е. спас потому что, так как. Спас - спасение асов.
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    По сути Атилла (предводитель гуннов) тоже был татарином. О нем забыли упомянуть
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Хамит Нафиков офицер - десантник
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Атилла ( Итила) родился на берегу Итил (волги). Мы, татары-булгары являемся его потомками.
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    В Волжской Булгарии были хазары,сувары и булгары,но татары почему-то нет,но они считают себя потомками булгар...Странно всё это
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Нынешние КАЗАНСКИЕ ТАТАРЫ , это смесь Тюрок с Чуваш, Мари , Удмурт.
    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Забыли ещё Урус - славян и русских..

    Ответить
    Анонимно 23 февр
    Народ не смешите,безграмотностью.
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Раньше все народы на татарском хорошо разговаривали, в том числе и русские, а сегодня все урусами стали.
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Одни историки в комментах и многие со своей историей из госдепа )))
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Хохлы вон сочинили что Адам и Ева были первыми украинцами а тут всего то Атиллу прихватизировали.Чувствуется не дорабатывают историки.Глубже надо копать.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Хохлов не трогайте, они татарам плохого не делали.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Так напротив - столько замечательных примеров подали!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Вот именно!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Не уж-то "змий", соблазнивший глупенькую Еву, был тюркской "национальности"???....
    Дальше и фантазировать боюсь......................
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Забыли упомянуть одного татарина, который во время ВОВ придумал эффективную тактику кочующего орудия, что соответствовало древнему духу мобильной войны.
    Ответить
  • Анонимно 23 февр
    Татары еврпеоды
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Татары несут в себе обобщенный образ Евразии. У них черты и азиата, и европейца. Также кавказцы, казахи, узбеки, иранцы.
    Ответить
    Анонимно 29 марта
    Нет. Вы метисы с сильным преобладанием европеоидной компоненты.
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    А где генерал Шаймуратов?
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Почему нет легенларный «черного генерала» Даян Мурзин? А ведь Гитлер включил его в список своих личных врагов.
    Ответить
  • Анонимно 24 февр
    Переименовать пр. ленина в г. Казань и в г. Уфа в пр. имени национального героя татаро-башкирского народа: БАТЫРША.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    автор от 07-16 Батырша вообще то он из Мишар.Тут и татары и башкиры не при чем. А хотя ,можете записать татарином певца Кола Бельды , нанайца. Которых тоже до революции назвали татарами.И можете взять и Муслима Магомаева , азербайджанца. Тоже татары до революции.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Верно сказали, что до сионистской революции 1917 года такой нации, как азербайджанцы не было, а были Закавказские татары, да еще многих татар переименовали в так называемые "другие" народы. Если по правде и по справедливости подсчитать количество всех татар на планете Земля. Как минимум нас будет 150 000 000 человек!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Моя аний, да абием по линии аткей из мишарей будут. И что? Я и мои дети были, есть и будут - татары-булгары!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    16 :52 В маленьком Дагестане каждый народ имеет СВОЕ название и СВОЙ язык . А не как в Татарстане. ВСЕ ( МИШАРЫ, ТЕПТЯРЫ , КРЯШЕНЫ),татары. То есть в Дагестане , у каждого народа есть СВОЕ лицо .Согласно Конституции Республики Дагестан государственными языками являются русский и языки всех народов, населяющих республику. Среди них имеют письменности и официальный статус аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский, чеченский языки.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    аноним 16 55 Никто не опровергает что вы мишары это татары- булгары. В отличии от казанских татар, потомков тюрок с Алтая.Мишары пришли на свои земли за 500-700 лет до нынешних казанских татар с территории Кавказа.Народ Кавказа , Балкарцы считают Мишар своими родственными.НО , не татар Казанских.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Уважаемый аноним,17:45. По мужской линии моего атий, которые являются казанскими татарами, я и мои дети все равно были, есть и будут татарами-булгарами! Вам ясно кардаш-туганым, конечно если вы будите даже из разных татар, мишарей, или др. тюркских народов или мусульман!Амин!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    кумыки и нагайцы, это в прошлом те же татары, как и азербайджанцы, как и мы татары из Идел-Урал-Сибр.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Дореволюционные исследователи полагали мишарей отатаренным племенем мещера, жившем в 1-м тысячелетии н. э. в бассейне реки Ока и говорившем, как принято считать, на языке финно-угорской группы. (В. В. Вельяминов-Зернов, В. В. Радлов), эту гипотезу развивали в советское время С. П. Толстов (мадьяро-венгерская гипотеза), Б. А. Куфтин, Т. А. Трофимова, Т. И. Алексеева, Б. А. Васильев и др. Так, С. П. Толстов, в частности, категорично заявлял, что «в лице русской мещёры и татар-мишарей мы имеем остатки одного и того же древнего племени, часть которых отатарилась, — другая же часть обрусела».
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    18-45 Только поймут ли вас те же кумыки , ногайцы , азербайджанцы. Называя их татарами. А сами татары КАЗАНСКИЕ являются потомками чуваш.Во время и после взятия Казани Иваном Грозным нигде ни в одном историческом документы нет , что в Казанском Ханстве жили татары.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    У вас там в Дагестане по рецепту романовской империи изготовили ( я знаю) "колючий" салат винегрет из разных народов. В том числе и из моих кардашей - кумыков и нагайцев (татар).
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Поскольку этноним «татары» является плодом деятельности определенных лиц, то есть представляет собой продукт конструктивизма, возникает вопрос: как именовались предки казанских татар в прошлом? Этот вопрос волновал многие поколения исследователей. Дело в том, что в немногочисленных источниках, написанных самими жителями Казанского ханства, татары не упоминаются. Например, в челобитной «всей Казанской земли», поданной в 1551 г. Ивану IV, фигурируют лишь «чуваша и черемиса и мордва и тарханы и можары» .В последних обычно видят мишарей, а в тарханах – феодальную верхушку башкирского народа . По поводу остальных этнических групп – чувашей, мордвы и марийцев (черемисов) – до недавнего времени вопросов не возникало. Но где же здесь татары, коль документ написан самими казанцами? Их отсутствие породило предположения, что они зашифрованы под другим названием. Под каким же? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно учитывать, что нет ни одного источника «татарского» или, лучше сказать, туземного происхождения, где какая-нибудь этническая группа Золотой Орды именовала бы себя татарами. Как правило, для собственной атрибуции использовались племенные названия, например, Едигей-бек Мангыт, Тимур-бек Барлас, Мамай-бек Кият и т.д. Для более широких объединений обычно использовались имена выдающихся монгольских ханов, ставших эпонимами соответствующих межплеменных политических группировок: хан Чагатай – чагатаи, хан Ногай – ногайцы, хан Шибан – шибанцы (шибанлыг), хан Узбек – узбеки, но опять же никак не татары. Поэтому попытки некоторых авторов доказать использование данного термина в качестве самоназвания не имеют под собой доказательной базы.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    19-12 А здесь в Татарстане ВСЕХ смешали в одну кучу и получили , как вы думаете ? Правильно , татар.Иначе откуда 51 % процент татар с натягом.Где еще 25 % процентов смешанные браки.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    не ученый-историк, но вряд ли соглашусь с Вами, по причине 1). причем здесь монголы? 2) причем здесь от Узбек-хана появление на этих землях узбеков (черных татар)?
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    Бред, да чушь городите. Азербайджанцы сами знают о том, что ранее они (их) были Закавказскими татарами, а их татарская речь, как и у крымских татар, да и как у турков практически без отличия. Слушая нашиды кумыков татарин из Идел-Урала понимает смысл произносимой речи. Тот же татарин 100% понимает речь башкир, казахов, киргиз, живя не долгое время в Крыму, Азербайджане или Турции быстро усваивает братскую речь. Не разделяйте нас господа ученые и лжи-ученые! Мы есть Могущий тюркский народ. Мы Великая нация! Мы татары-булгары!!!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    17:33 Глупость твоя, не смеши!, какой еще один язык и одно лицо у народов Дагестана? Я татарин из Идел - Урала понимаю речь всех татар и речь многих тюркских народов на планете под названием Земля!!! Татары по внешности имеют различия, так как нас очень уж много, мы есть голубоглазые, светлые татары и у нас есть темноволосые, кареглазые и черные татары ( башкиры, казахи, киргизы, шорцы, алтайцы и еще многие др. народы из татар.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    20-06 А как же вы в то же время можете быть Булгарами. ЕСЛИ , Чингиз хана считаете татарином, с территории Китая.Мишары могут быть Булгарами . НО , не ВЫ (татары казанские)
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    Анонимно 24 февр
    Татары . Это была кличка , для всех нерусских.Л. Толстой тоже называл чеченца татарином . В повести Кавказский пленник.И Японца приплывшего после кораблекрушения на берег Дальнего Востока в 17 веке . В исторических документах называют ТАТАРИНОМ. Японцы , надеюсь не ваши единокровные братья?
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    19:31 Наша республика называется ТАТАРстан, его перевод такой: стан \страна\ ТАТАР, а остальных прицепили до кучи империалисты да сионисты! Здесь гор с обильными лесами нет, как у вас. Нам приходится тяжелее,да провокаторов-шпионов предостаточно. Ясно!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    20: 22 Что решил Башкортов рассмешить называя их татарином? Сначала у них спроси , какой такой ты татарин.Из каких кровей.
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    20-59 По вашей логике , пора и Башкортстан переименовать в Татарстан. Раз включили башкир в татары.
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    Анонимно 24 февр
    20:28 Повторяю для тугодумов, что мой атий из казанских татар, а моя аний из тумян-мишарей. Однако я и мои дети татары-булгары потомки Атиллы, хэм Чингиз-хана, хэм Бату-хана, хэм Узбяк-хана, хэм мулы Батырши и еще многих героев татара -булгарского народа!!! И территории наши начинались с Северного Китая!!! И еще не вечер!!!
    Ответить
    Анонимно 24 февр
    21-09 Ты забыл сказать , что ты прямой потомок Чуваш.По отцовской линии.Зачем стыдишься своего Чувашского прошлого?
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    Анонимно 24 февр
    бред сивой кобылы
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    Анонимно 25 февр
    Японские сухопутные войска и морской флот тоже входили в состав армии татарина Чингиз-хана.
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    Анонимно 25 февр
    Мне не тычь не воспитанный хам! Для тебя я не брат и не сват. Верно сказано, что татары с чувашским народом во все времена были в дружбе и взаимопомощи. Да мы братские тюркские народы и ДНК во многом схожие у наших народов. Одно только плохо, необходимо чувашскому народу обратно Идел перейти.
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    А попробуй-ка ты в лицо назвать казаха (киргиза, башкира и т.д.) татарином. Предупреждаю, это может оказаться очень вредным для здоровья.
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    Представителей татар в этом списке не очень много, имеющих отношение к поволжским татарам. В большинстве своем здесь перечислены башкиры, ногайцы, монголы. Или представители исчезнувших народов, таких как хунну, мангыты. Мишарин Батырша видимо сильно удивился бы тому, что его называют татарином. В своих записях он ни разу не упоминал татар.
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    17 24 Сами татары казанские перечисляют себя к потомкам Чингиз хан .Но почему то у них нет своей Истории, написанной своими историками.У всех великих народов есть СВОЯ история написанная своими историками. А они только ссылаются на тех, которые писали о неком народе под названием-татары.Даже взятие Ивана Грозного Казани , одни ссылки на русских летописцев и русских воевод. Нет и упоминания о своем народе в своих легендах .Но мишарина Батыршу и узбека Кул Гали называют татарином. И Тукай внук башкирского муллы , тоже татарский поэт.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Муса Джалиль вообще-то татарин без вариантов ,тем более баш кыртских.И про остальных тоже не врите они татары или их предки..Башкирские историки сами про себя такое понаписали ,по всей России хохот,и кручение пальцем у виска,даже в научной среде.Особенно креативно про города получилось.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Для вас бездарь и неуч ,пишу на исторических сайтах казахов,в прямую пишется,что "древние татары "Чингизхана это ,мы казахи.Для них это не оскорбление.А вот башкиры многие говорят ,мы с татарами один народ.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    автор от 16 01.Муса Джалил из мишар.После взятия Казани Иваном Грозным земли Оренбургские начали массово заселять мишарами.В том числе и на земли Башкирские.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    16 01 В конце XVI в. русское правительство переселяет часть мишарей в Башкирию. В последующее время они сами направлялись в этот край. В «Записке» Оренбургского губернского правления за 1800 г. о мишарях говорится следующее: «Сей народ не коренной Оренбургской губернии, но перешедший по нынешнему положению Симбирской губернии из Алаторскаго и Симбирскаго уездов без обложения ясаком, а только по грамоте 7106 (1598) г. велено служить им, мещерякам, по городу Уфе с дворянами и иноземцами». Затем мишари с отрядами башкир и русских казаков несли пограничную службу вдоль р. Яик (Урал).
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Не врите моя родня Мусу Джалиля знала, когда он был подростком,чиста татар,они все родом Оренбургская ,Самарская область.Села Зирекле,Усман,Камышла ,Ермяк.
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    Анонимно 02 марта
    Мишар нет как отдельного народа,Царский генерал не компетентен решать ,кто коренной народ,а кто нет,он лишь зафиксировал перемещение .А более ранним перемещениям он не был свидетелем.В средние века были и большие передвижения народов.Татары на своей земле ,куда бы они не селились.
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    И слава богу что нас разделяет великая река Атăл(по-чувашски)
    Ответить
    Анонимно 08 марта
    Это сказал одурманенный чуваш.
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    Анонимно 25 февр
    Точно,еще Ленинский проспект в Москве переименовать в Батырша,вот москвичи обрадываются.....
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    Анонимно 27 февр
    А Красную площадь назвать именем основателя Москвы, "Чингиз-хан кызыл юрта"
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  • Анонимно 24 февр
    И гор. Лениногорск, в город Батырша.
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  • Анонимно 24 февр
    Величайший правитель
    Аттила должен быть в первых рядах!
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  • Анонимно 24 февр
    Основатель "Алтын Урда" Великий Бату-хан тоже стоит одним из первых!
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  • Анонимно 26 февр
    чингизхан все таки был монголом
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    Анонимно 27 февр
    В инете есть старинная карта где указана Корея половина китая сегодняшняя монголия сибирь назывался МОГОЛИСТАН сегодняшние монголы это народ ХАЛК .Украйнцы - это татары т.е кипчаки Белорусы -белоя орда .
    Ответить
  • Анонимно 26 февр
    Обращение к президенту Татарстана Минниханову Р.Н.
    Уважаемый Рустам Нургалиевич!
    В Республике Башкортостан усиливается давление на татарское население. В частности, победу Алины Загитовой националистические силы присвоили себе и это сопровождается антитатарской истерией, на что федеральные органы необьяснимо смотрят сквозь пальцы.
    Мы к этому уже привыкли. Но мы не можем понять, почему от нас отчуждаются наши братья из татарстана? В Уфе в этом году башкирские национальные силы по инициаьтве Хамитова Р.З. получили отдельно стоящий особняк в центре города. У небольшой еврейской общины в Уфе стоит громадный культурно-образовательный центр с воскресной школой, где проводятся все национальные мероприятия.
    У двухмиллионной татарской общины ничего такого нет. Хамитова проблемы татар не волнуют. Федеральный центр, почему-то находит возможным отшучиваться. Нам остается только обращаться к Вам, или в международные организации.
    Мы не можем понять, что Татарстан не может даже издать обещанные 2 и 3 тома "Истории татар Западного Приуралья". Выпуск 1 тома в 2016 году для нас стал важным событием. Может нам скидываться по рублю-два, чтобы данная работа была благополучно завершена?
    Рустам Нургалиевич! Мы видим тот прессинг со стороны шовинистических сил и пытаемся как-то помочь нашим братьям из Татарстана. Но просим по мере возможности учесть и наши запросы.
    К. Имамутдинов. Председатель правления ТОЦ РБ.
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    К. Имамутдинов. Председатель правления ТОЦ РБ. !!!! В свое время Тептяр -башкир нынешнего Актанышского , Муслюмовского , Мензелинского , Лениногорского районов тоже записали -ТАТАРИН.
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    татар в башкирии не больше миллиона , и из них настоящих татар по происхождению не более 500 тыс чел. Нечего плакаться . В татарии вон 100 тыс башкир записали в татары и не одной башкирской школы не открыли, Так что нечего тут выть
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Ну сколько можно валять дурака,уважаемые представители башкыртской пропаганды,делаете вид ,что не видете разницу между сословной и нац.принадлежностью.Абсолютное большинство башкир это башкирское сословие ,по нации татары.Кроме кучки иштяков.Что ж вам надо сюда документы выкладывать? о массовом переходе татар в башкирство ,также часть татар переходила в казачество.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    татары никогда не были казаками по причине профнепригодности
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    башкиры никогда не были татарами.Про башкир знали тысячу лет , а татары появились лет 200. А раньше этим словом ругались и обзывались русские
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    так нет таких документов
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    Анонимно 01 марта
    16:24 Абсолютно правильно пишете.Первый и последний раз из казанских татар было создано казачьи полки в 1709 году.Во время Полтавской битвы они всем полком сдались в плен шведам.После этого были мишарские , тептярские, нагайбакские, башкирские казачьи полки.Но , не было казачьих войск из казанских татар.Ввиду не благонадежности.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Документ представьте об этих событиях,опять башкирские выдумки,ссылку,название статьи,ждём.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Для бестолковых ещё раз объясняю,что венгры ранее жившие на территории современной Башкирии это не современные башкиры и не их предки.Древние венгры ушли с этих земель,стали христианами.Все древние упоминания о башгирд это о них,а не о вас современные башкиры.В Вене в Австрии хранится иллюстрированная хроника называется,,Башкурдия"" о венграх.Венгров древние исламские учёные относили к тюркам ,но они ушли нет.Башкирия осталась как название области ,обозначение местности.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Абсолютная ложь и клевета про сдачу в плен .
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    ВРЕШЬ,башкырт набери ,татары в Оренбургской казачьем войске и увидишь.Каргалинская слобода с Сеитом Хаялиным ,татары ,из Казани приписаны к казакам.И про других прочитай.
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    Известный русский исследователь Центральной Азии Николай Пржевальский писал: «Ко мне прибыли четыре татарина-калмыка, а с ними восемь верблюдов, с которыми мы, к счастью, могли продолжить путь». Какую красивую легенду о том, что калмыки — это настоящие татары, можно было бы сложить, опираясь на непререкаемый научный авторитет Пржевальского. Если только не знать точно, что этнические калмыки не являются татарами ни по языку (монгольская группа), ни по вере (буддизм), ни по генетическому коду (потомки ойрат-монголов).

    Отчего же Пржевальский называл своих калмыцких спутников татарами? Видимо, просто потому, что в дореволюционной русской традиции татарами традиционно именовались вообще все неславянские народы Русской Азии. В известной книге А.А.Черкасова «Записки охотника Восточной Сибири», которая была впервые опубликована в конце ХIХ века, татарами неоднократно называются эвенки и орочи — народы тунгусо-маньчжурской группы, не имеющие к современным поволжским татарам ни малейшего отношения.
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    профнепригодности казаков.
    Ответить
  • Анонимно 27 февр
    Кубрата здесь конечно зря приплели, мы все таки татары, а не мифические булгары. Остальным надо ставить памятники по всему Татарстану, в Казани, да и в остальной России. Начинать надо с татарина Чынгыз Хана. Хватит терпеть то, как его присваивают халха, которые до недавних пор и слыхом о нем не слыхивали. А теперь сделали национальным героем, примазовшись к славе татарского полководца. А весь западный мир и китайчата, заклятые враги средневековых татар им в этом помогают. Видно до сих пор боятся татар!
    Ответить
    Анонимно 27 февр
    Так и не "терпи" - приведи доказательства, факты, аргументы, умозаключения - надеюсь понимаете о чём идет речь.

    Но пока ВЕСЬ мир - и научный, и обывательский - считает монгола Чингизхана МОНГОЛОМ.

    Татары были личными врагами монгола Чингизхана - татары подло, вероломно убили отца монгола Чингизхана.

    Почитайте для начала хотя бы Википедию.

    Не терпите - обоснуйте свою мягко говоря "навязчивую идею".
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Доказывать надо не нам, а оппонентам с искаженной и присвоенной историей. Существует куча исторических фактов и документов и не моя вина в том, что вы где-то недополучили знания, а где-то были , мягко говоря "введены в заблуждение" вашими "пастырями". Да, и не забывайте, что образование у нас сейчас платное, изыскивайте возможности. Вот, как-то так...
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Ну так приведите хотя бы 1 (ОДНУ) научную (НАУЧНУЮ) работу, где бы говорилось, что монгол Чингизхан не является монголом.

    Нет такой НАУЧНОЙ статьи.
    Все ученые считают монгола Чингизхана МОНГОЛОМ.

    Именно Вам придется доказываать обратное.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Чингисхан монгол ,а древние монголы это (татары) тюрки.Все логично.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    чингиз хан уничтожил всех татар у себя на родине- это была месть за годы плена у них
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Это вам отец Палладий наплел.,своей находкой 1872г.
    Ответить
    Анонимно 29 марта
    Если вы потомки Темучжина - стало быть, поздние пришельцы и захватчики Поволжья, загеноцидившие булгар и многих русских? Наверное, надо бы вашу республику упразднить... чего захватчиков баловать.
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Среди мусульман нет наций. А если вы мусульмане то какая разница кто с какого народа.Национализм занимает одно из наихудших мест в Исламе. Каждый мусульманин обязан знать, что нет превосходства у какого-либо рода или нации перед другими, кроме как богобоязненностью и иманом!
    А наши предки были истинными мусульманами, и совершали 5 кратный намаз почти всем населением не то что сейчас, и в этом была наша сила!
    А сейчас Уруслаштык, и начинаем говорить как они.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Это называется исламским манкуртизмом.Это идёт от неуважения своей нации и предков.Бог создал и нации и веру.
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    Совершенно верно! Всем татарам надо вернуться в ислам, став одной из основных опор российских мусульман на пути Аллаха.Амин!
    Ответить
  • Анонимно 07 марта
    Насчет Чингисхана улыбнуло. А вот по другим источникам, как раз татар-то он , мягко говоря, недолюбливал.
    Кому верить, кому верить...
    Ответить
    Анонимно 15 марта
    Как он мог не любить татар,если сам происходил из этого народа?

    Мэн да бэй лу
    «Земли, на которых впервые возвысились татары, расположены к северо-западу от [земель] киданей. Племена [татар] происходят от особого рода шато».


    "Во времена великого тюркского раскола....в регионах Кур-кара-усу и Манас (т.е. к северу от Тянь-Шаня, Тенгри-Тага, или небесных гор) жило небольшое племя западных тюрков, известных как шато, или "пустынные тюрки" и носивших клановое название Чуюэ. Ранняя история семьи легко прослеживается на протяжении нескольких столетий....".
    Эдуард Паркер. "Тысячелетие татар".
    Ответить
  • Анонимно 07 марта
    Не впихивайте башкир в татары!!!
    - Сеит хан был из башкир, племени тамъян. У нас даже есть его родословная.
    - Александр Матросов (Шакирьян Мухаметьянов) родом из учалинского района, так же башкир.
    - Изиги был родом с берегов Ак-Идели (Башкортостан).
    - Кул-Шариф по родословной был из башкирского племени Ай (айлинцы).
    - И других тоже проверьте, здесь как минимум половина не относятся к татарам. НЕУЧИ
    Ответить
    Анонимно 29 марта
    Матросов - русский.
    Ответить
    Анонимно 23 апр
    к вашему сожалению не русский
    Ответить
  • Анонимно 07 марта
    Башкирских полководцев не надо относить к татарам. Мы с ними совершенно разные народы.
    Ответить
    Анонимно 08 марта
    У башкирского народа разве были свои полководцы? Салават Юлаев и тот будет из татар!
    Ответить
  • Анонимно 19 апр
    А где Субэдей??????!!!!!
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