От Чингисхана до Героя России Марата Ахметшина: топ-25 татарских полководцев и воинов

Подвиги, достижения и судьбы от самых истоков до ХХ столетия

Фото: Максим Платонов

К Дню защитника Отечества принято вспоминать героев прошлых лет и говорить о воинских традициях. Прославленные имена Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и Георгия Жукова в особом представлении не нуждаются. Другое дело — полководцы, военные организаторы и герои войн, представляющие татарский народ (а также люди, оказавшие влияние на становление татар). «Реальное время» составило их топ-25, постаравшись сделать так, чтобы этот список отражал сложные повороты и противоречия истории, не умалчивая о тех деятелях, позиция которых не укладывается в чью-то картину мира.

Истоки татарского воинского искусства



Модэ (234—174 до н.э.)

«У сюнну быстрые и смелые воины, которые появляются подобно вихрю и исчезают подобно молнии; они пасут скот, что является их занятием, и попутно охотятся, стреляя из деревянных и роговых луков. Гоняясь за дикими животными и отыскивая хорошую траву, они не имеют постоянного местожительства, а поэтому их трудно прибрать к рукам и обуздать. Если сейчас позволить пограничным округам надолго забросить обработку земли и ткачество, то этим мы только поможем варварам в их постоянном занятии и создадим выгодное для них положение. Вот почему я говорю, что на сюнну выгоднее не нападать», — такими словами китайский сановник Хань Ань-го убеждал императора У-ди не ссориться с северным соседом. Дело было в 134 году до н.э. От империи сюнну (хунну) берет начало череда каганатов и империй, в результате смены которых на севере Евразийского континента образовался и татарский народ. Основатель и правитель империи хунну — Модэ был настоящей проблемой для могущественных императоров Китая, которые при всех преимуществах ничего не могли сделать со степным противником. Он впервые объединил под единой властью народы Великой степи и заставил Срединное государство говорить с собой на равных. Некоторые историки считают, что титул «Чингис», взятый основателем Монгольской империи Тэмуджином, — это трансформировавшийся за века титул «шаньюй», который носил Модэ.

Кубрат (VII в.)

В VII столетии выходят на историческую предки современных волго-уральских татар — булгары. Племенное объединение Великая Болгария в северном Причерноморье возглавляет хан Кубрат. Чтобы выжить в эпоху Великого переселения народов, Кубрату приходилось вести постоянные войны с Аварским каганатом и Византийской империей. С последней ему удалось заключить союз. Только после смерти своего основателя Великая Болгария распадается. Булгары начинают расселяться по разным странам, и одна из их частей приходит на Волгу. Памятником могуществу Кубрата стал Перещепинский клад, найденный в 1912 году. В числе находок — меч, предположительно принадлежавший правителю.

Чингисхан (1162—1227)

Личность этого полководца имеет глобальное значение, поскольку он создал самую большую империю древности и средневековья. Наш список будет не полон без него, ведь тактика, стратегия, организация, разведка, способы связи и вооружение армии Чингисхана продолжили свою жизнь в Золотой Орде и татарских государствах, возникших после ее распада. Военное искусство татарской державы оказало влияние на войско Московской Руси.

Фото Максима Платонова

Когда история и героический эпос шли рука об руку



Тохтамыш (1342—1406)

В русской историографии этот хан известен захватом Москвы 26 августа 1382 года. Много копий сломано вокруг вопроса, почему, победив Мамая, князь Дмитрий Донской так легко капитулировал перед Тохтамышем. Однако история хана, естественно, гораздо шире этого эпизода. Молодость он провел в эмиграции при дворе Тамерлана. В 1380 году, окончательно разгромив диктатора Мамая, объединил Золотую Орду. Оказавшись самым могущественным из потомков Чингисхана, бросил вызов Тамерлану. Совершил несколько успешных походов на Иран и Среднюю Азию, но затем удача отвернулась от него. В битвах на Кондурче 18 июня 1391 года и на Тереке 15 апреля 1395 года потерпел поражение от Тамерлана, после чего Золотая Орда подверглась планомерному разгрому. Последние годы жизни провел как изгнанник, борющийся за престол. Погиб в Сибири, сражаясь с войсками Идегея.

Идегей (1352—1419)

Герой запрещенного при Сталине татарского эпоса был реальным политиком и талантливым полководцем. Он не был потомком Чингисхана, но был последним, кто мог удерживать разные части Золотой Орды в составе единого государства. Начинал как приближенный Тохтамыша, но затем организовал неудачный заговор и бежал к Тамерлану в Самарканд. Участвовал в битве при Кондурче на стороне Тамерлана, а после сражения отделился от победителя и скрылся со своим войском в степях. В 1396 году Тамерлан, окончательно разорив Орду, уходит в свои владения. Тогда Идегей и его войско становятся самой могущественной силой в разоренной стране. 12 августа 1399 году Идегей одерживает блестящую победу над войсками литовского князя Витовта и Тохтамыша в битве на реке Ворскле. Почти 20 лет правит империей через подставных ханов, принимает законы, ограничивающие рабство, и способствует распространению ислама среди кочевников. Правлению мешают постоянные войны с детьми Тохтамыша, в одной из которых старый полководец погиб.

Улу-Мухаммед (ум. 1445)

Во время распада Золотой Орды Среднее Поволжье стало ареной, где разные политические образования мерились силами. Враждующие ордынские ханы использовали Булгарский улус как плацдарм для борьбы за власть в Сарае. Старые города разорялись новгородскими и вятскими пиратами-ушкуйниками. Русские князья ходили сюда войной задолго до Ивана Грозного. Все это закончилось, когда на Среднюю Волгу пришел хан Улу-Мухаммед. Проиграв в борьбе за власть другим чингизидам, он был вынужден скитаться. 5 декабря 1437 года под Белевом Улу-Мухаммеду удалось разгромить превосходящие силы русских князей Дмитрия Шемяки и Дмитрия Красного. После этого хан утверждается на Средней Волге, положив начало сильному Казанскому ханству.

Фото Максима Платонова

Сахиб-Гирей (1501—1551)

В 1521 году после 20 с лишним лет московского протектората Казанское ханство восстановило полную независимость. Это связано с воцарением на престоле хана Сахиб Гирея из крымской династии Гиреев. Двадцатилетнему хану практически с первых дней пришлось вести войну с могущественным соседом, который видел на казанском престоле касимовского хана Шаха-Али. Под командованием Сахиб-Гирея крымско-казанское войско дошло до Коломны, где встретилось с войском крымского хана Мехмед-Гирея, и объединенная армия почти подошла к Москве. Это вынудило великого князя Василия III изменить тактику и начать наступление на Казань, используя заранее подготовленные форпосты. Так на реке Суре появился Васильсурск — прототип Свияжска. В 1524 году под давлением обстоятельств Сахиб-Гирей был вынужден покинуть Казань, оставив трон племяннику Сафа-Гирею. В 1532 году он становится крымским ханом и проводит большую военную реформу. Войско, организованное на золотоордынских основах, модернизируется на османский лад. У крымских татар появляются пехота, вооруженная огнестрельным оружием, и артиллерия.

Чура Нарыков (ум. 1546)

Чура Нарыков — интересный пример политика и военачальника, который одновременно является полумифическим героем народного эпоса «Чура-батыр». Такое же сочетание было у более известного Идегея. Каждый из этих двух образов проживает богатую событиями жизнь, но есть немало общего. И реальный карачи-бек Чура Нарыков из исторических источников, и легендарный Чура-батыр были успешными воинами и большими патриотами. Исторический Чура во время казанско-московской войны в 1530-е годы действовал во главе большого татарско-марийского войска в Галицких и Костромских пределах. Вместе с этим, он находился в оппозиции к правящей в Казани крымской династии и выступал за более конструктивные отношения с сильной Москвой. В 1546 году после свержения хана Сафа-Гирея вошел в состав правительства и поддерживал компромиссную кандидатуру хана Шаха-Али из Касимова. После возвращения Сафа-Гирея на престол был казнен. Легендарный Чура-батыр сам был родом из Крыма, но считал своим государем Шаха-Али. Так же как реальный прототип, он много воевал с Москвой и был непобедим, пока противник не придумал противопоставить герою его собственного сына. Во время битвы с сыном Чура-батыр тонет в водах Иделя, оставляя Казань беззащитной.

Кучум (ум.1601)

Хан Кучум хорошо известен в качестве антагониста Ермака, но его образ теряется где-то в толчее среди татарского войска на картине Сурикова. Как будто он часть «природного хаоса», который должен быть покорен русским оружием. На самом деле история Кучума гораздо больше похожа на общечеловеческий сюжет «Возвращения короля». Представитель чингизидской династии Шибанидов, правившей в Сибири до конца XV века, он вернулся на землю предков и отобрал власть у рода Тайбугидов, властвовавшего почти 70 лет, с точки зрения чингизида, незаконно. Как законный хан, он не признает вассальную зависимость от московского великого князя, с недавних пор именующего себя царем. Именно это лежало в основе конфликта. Война Кучума против казаков Ермака не закончилась в 1581 году занятием Искера. Сопротивление продолжалось еще 20 лет и стоило жизни Ермаку.

Фото Михаила Козловского

На службе Российскому государству



Худай-Кул (ум. 1523)

После распада Золотой Орды многие татарские аристократы шли на службу великому князю московскому. Часто они получали высокие чины, командовали войсковыми соединениями и внесли немалый вклад в становление России. Очень показательна судьба казанского царевича Худай-Кула, который стал в Москве Петром Ибрагимовичем и женился на сестре Василия III Евдокии. Он был сыном казанского хана Ибрагима и одной из его жен Фатимы. Парадоксально, но дети Фатимы во главе с ханом Ильхамом (Али) непримиримо относились к Москве, в отличие от детей царицы Нур-Султан. Это стоило им престола в Казани и ссылки на север в Белоозеро. Став частью высшей московской аристократии, Худай-Кул участвовал в войнах с Великим княжеством Литовским и командовал большим полком в 1510 году, когда Псковская земля была присоединена к Москве. Чингизид был лучшим другом Василия III и, поскольку у князя долго не было детей, тот даже рассматривал его как возможного наследника. Похоронен казанский царевич в Архангельском соборе Московского кремля, рядом с другими строителями российской державы.

Баюш Разгильдеев (конец XVI в. — начало XVII в.)

Во время Смуты начала XVII столетия, когда Московская Русь фактически прекратила существование как единое государство, многие области страны подергались набегам из Ногайской орды. Территории с татарским населением — не исключение. В 1612 году ногайцы совершили очередной набег на Алатырский уезд с пестрым этническим составом, где жили и татары-мишари, и мордва-эрзя, и чуваши. Но вместо легкой поживы степных воинов ждал неприятный сюрприз. Мурза Баюш Разгильдеев собрал «алатырских мурз и мордву и всяких служивых людей» и разбил ногайцев в сражении при реке Пьяне. За это правительство князя Пожарского пожаловало его княжеским титулом. В документах того времени Разгильдеевы называются и «мордовскими мурзами», и «татарами», исповедующими «басурманскую веру» (т.е. ислам), отчего каждый народ считает героя за своего.





Исхак Ислямов (1865—1929)

Главную заслугу этого татарского морского офицера можно увидеть на карте России — это архипелаг Земля Франца Иосифа, который Ислямов 29 августа 1914 года провозгласил российской территорией. Необитаемые арктические острова открыли и назвали в честь своего императора австрийцы. В 1913 году в этом районе пропала первая русская экспедиция к Северному полюсу под руководством Георгия Седова. На поиски отправилась паровая шхуна «Герта» под командованием Ислямова. Седовцев на Земле Франца Иосифа застать не удалось: настрадавшись и похоронив своего капитана, они уже отправились домой. Ввиду начавшейся Первой мировой войны, где Австрия была противником России, Ислямов поднял над мысом Флора российский триколор. Исхак Ислямов — самый высокопоставленный из морских чинов Российской империи татарского происхождения. Он дослужился до звания генерал-лейтенанта корпуса гидрографов. Родился в Кронштадте, в семье морского унтер-офицера Ибрагима Ислямова, который предположительно, происходил из д. Айбаш Высокогорского района. Исхак Ибрагимович был учеником адмирала Макарова, принимал участие в морских исследованиях на Севере, Дальнем Востоке и Каспии, участвовал в русско-японской войне. После революции поддержал белых и эмигрировал в Турцию. Мыс Ислямова есть во Владивостоке на острове Русском.

На защите веры предков



Кул Шариф (ум. 1552)

Часто в истории бывает, что, когда политики и военные не могут защитить общество, на первый план выходят духовные авторитеты. Так было в Смутное время России, когда генератором патриотических настроений выступил выходец из Казани патриарх Гермоген. Так было и в годы заката Казанского ханства. Пока разные аристократические партии плели интриги, совершали перевороты и вели переговоры с внешними игроками, гарантом местных интересов выступал глава исламского духовенства Кул Шариф. Именно он был первым лицом в правительстве при последнем хане Ядыгар-Мухаммеде, который происходил из Астрахани, много лет провел на русской службе, а, следовательно, не имел такого авторитета среди казанцев, как исламский ученый. В 1552 году многие татарские феодалы отказались защищать свое государство, ища выгоды. Кул Шариф, руководствуюсь защитой веры, пошел до конца и пал в бою вместе со своими шакирдами. «В последние годы Казанского царства был ученый человек по имени Казы Шериф-кул. Когда Русские осаждали Казань, он много сражался и наконец пал мертвый на своей медресе, был поражен копьем», — писал о нем Шигабутдин Марджани.

Кул Шариф. Фото kazan-kremlin.ru

Сеит Ягафаров (вторая половина XVII в.)

В XVII—XVIII веках мусульманам Поволжья и Приуралья приходилось защищать не только свою землю, но и свою религию от политики правительства по обращению всех подданных в христианство. Ярким эпизодом сопротивления мусульман было Сеитовское восстание 1681—1684 годов, охватившее территорию современной Башкирии и восточных районов Татарстана. Причиной стал царский указ, по которому мусульманская аристократия лишалась вотчин и поместий. Власти на местах стали принуждать татар и башкир к крещению, что нарушало условия вхождения башкирских земель в состав России. Восстание возглавил Сеит Ягафаров, который был провозглашен ханом под именем Сафар. Повстанцы держали в осаде Уфу и Мензелинск, атаковали Самару. Правительство пошло на уступки и объявило амнистию, после чего часть повстанцев сложила оружие. Но Ягафаров продолжал сопротивление в союзе с калмыками. Нарушенное конфессиональное равновесие на время было восстановлено.

Батырша (1710—1762)

Мусульманский богослов и имам Габдулла Галиев по прозвищу Батырша, выступил в защиту ислама в период, когда гонения на мусульман в Российской империи достигли своего пика. В 1755—1756 годах он возглавил большое вооруженное восстание в Башкирии. Оказавшись в тюрьме, он не прекратил борьбу и написал на имя императрицы Елизаветы Петровны послание «Тахризнамэ», которое стало манифестом религиозных и гражданских прав татар и башкир. Погиб в Шлиссельбургской крепости при попытке побега, когда ему удалось заполучить в закованные руки топор. Несмотря на поражение восстания 1755—1756 годов, его результатом стал постепенный переход Российской империи к политике веротерпимости.

По разные стороны баррикад и линии фронта



Ильяс Алкин (1895—1937)

Военный и политический организатор, который хотел, чтобы татары играли самостоятельную роль в катаклизмах начала XX века. Родился в татарской дворянской семье. Его отец был депутатом Государственной думы, а дед — начальником полиции в Казани. Как и многие молодые люди начала XX века был увлечен социалистическими идеями. Состоял в партии меньшевиков, а затем эсеров. В 1915 году был призван в армию. После Февральской революции стал инициатором создания мусульманских военных частей и, несмотря на молодой возраст, был избрал председателем Всероссийского мусульманского военного совета (Харби Шуро). Октябрьскую революцию не принял. В начале 1918 года был главным деятелем 2-го Всероссийского мусульманского съезда в Казани, где готовилось провозглашение Штата Идель-Урал. В это время в татарской части Казани действовали параллельные большевикам структуры власти, получившие название «Забулачной республики». После ликвидации «Забулачной республики» и ареста участвовал в Гражданской войне в составе башкирских войск. Сначала на стороне белых, а затем вместе с башкирским корпусом перешел на сторону Советской власти. Неоднократно арестовывался и был расстрелян в год Большого террора.

Якуб Чанышев (1892—1987)

Военная биография генерал-лейтенанта Чанышева — это история Красной и Советской армии, прожитая татарином. Он происходил из знатного татарского рода князей Чанышевых, в 1913 году был призван в армию и артиллеристом прошел Первую мировую войну. С началом революции поддерживал мусульманскую военную организацию Харби Шуро, но затем на всю жизнь связал свою судьбу с партией большевиков. Участвовал в октябрьских боях в Казани и в разгроме «Забулачной республики», лично арестовывал ее лидера Ильяса Алкина. Затем была Гражданская война против Колчака и борьба с басмачеством в Средней Азии. Кадрового красного офицера не миновала волна репрессий. Однако, пробыв под следствием полтора года, Чанышев был освобожден. Великую Отечественную войну встретил под Харьковом в 1942 году и закончил в Рейхстаге, где оставил свою подпись. Выйдя на пенсию, принимал активное участие в татарской общественной жизни. Боролся за реабилитацию имени Исмаила Гаспринского и возвращение татарской общине Москвы дома Асадуллаева.

Якуб Чанышев. Фото archive.gov.tatarstan.ru



Якуб Юзефович (1872—1929)

Польско-литовские татары — этническая группа, живущая на территории Польши, Литвы и Беларуси. Не будет преувеличением сказать, что в среде этого народа дольше всего хранились воинские традиции Золотой Орды. Их предки пришли в Великое княжество Литовское еще с ханом Тохтамышем и стали частью польской шляхты. Из этого народа вышел видный военный деятель Русской императорской армии и Белого движения генерал-лейтенант Яков (Якуб) Юзефович. Родился он в белорусском Гродно, учился в Полоцком кадетском корпусе и Михайловском артиллерийском училище в Санкт-Петербурге. В русско-японской войне за отличие в боях под Мукденом получает орден Святой Анны 3-й степени. Первую мировую войну перспективный офицер начинает в Ставке верховного главнокомандующего, но бумажная карьера была не по нутру потомку воинственных ордынцев. Через месяц он переводится из Ставки на должность начальника штаба Кавказской туземной конной дивизии, которая под своими знаменами объединяла выходцев из разных народов Кавказа и носила неофициальное название «Дикой дивизии». В боях неоднократно рисковал жизнью и был ранен. В Гражданскую войну Юзефович — ближайший соратник и правая рука барона Петра Врангеля. Сражается с большевиками на Кавказе, под Киевом, под Орлом и в Крыму. После поражения Белой армии жил в эмиграции.

В огне величайшей войны человечества



Александр Матросов (1924—1943)

Шакирьян Юнусович Мухамедьянов — так, по одной из версий, звали красноармейца Александра Матросова, который 27 февраля 1943 года своим телом закрыл амбразуру немецкого пулемета и ценой жизни помог своим товарищам выполнить боевое задание. В судьбе Матросова-Мухамедьянова отразился жизненный путь целого поколения времен разрухи. Он был беспризорником (именно в это время взял имя, с которым вошел в историю), сидел в колонии, воспринял начавшуюся войну как личный вызов, просился на фронт и погиб героем.

Гани Сафиуллин (1905—1973)

Заслуженный советский военачальник родился в Заказанье, в деревне Старый Кишит, учился в медресе — типичная биография множества татарских мальчишек начала XX века. Но Гражданская война, голод и разруха внесли коррективы в эту судьбу. Жизнь занесла Гани в казахские степи, а оттуда в казацкий полк. Оказавшись в Красной армии, Сафиуллин боролся с басмачами в Средней Азии, охранял стратегические объекты, но звездным часом, где он проявил свой полководческий талант, стала война с нацистской Германией. Его боевой путь шел через Смоленское сражение, неудачное наступление под Харьковом в 1942 году, Сталинградскую битву. В сентябре 1943 года 25 гвардейский стрелковый корпус под командованием Сафиуллина форсировал Днепр. Отражая многочисленные контратаки противника бойцы татарского командира расширили плацдарм на правом берегу реки до 25 км в ширину и 15 км в глубину. Через месяц ему присвоили звание Героя Советского Союза. В 1945 году назначен командовать 57 гвардейским стрелковым корпусом. Из-под Праги корпус перебросили на Дальний Восток на разгром японской Квантунской армии. После выхода в запас генерал-лейтенант Сафиуллин жил в Казани.

Магуба Сыртланова (1912—1971)

Самолет-биплан У-2, несмотря на прозвище «кукурузник», был грозным оружием в горы Великой Отечественной войны и состоял на вооружении 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Практически бесшумные самолеты появлялись внезапно и наносили противнику колоссальный ущерб, за что немцы прозвали летчиц на «этажерках» ночными ведьмами. Магуба Сыртланова «заболела» авиацией задолго до войны, выучилась в летной школе и постоянно совершенствовала мастерство. Летом 1941 года она была призвана в санитарную авиацию, но постаралась попасть в 46-й полк. Вскоре стала гвардии старшим лейтенантом и заместителем командира эскадрильи. За время войны Сыртланова совершила 780 боевых вылетов и сбросила 84 тонны бомб. Другие летчицы восхищались пунктуальностью и надежностью своей боевой подруги. Окончила войну в небе над поверженной Германией. В 1946 году Сыртлановой присвоили звание Героя Советского Союза. Послевоенные годы бывшая «ночная ведьма» жила в Казани.

Летная книжка Магубы Сыртлановой

Махмут Гареев (род. 1923)

Великая Отечественная война стала первым испытанием для заслуженного советского военачальника, генерала армии Махмута Гареева. Отучившись всего пять месяцев в Ташкентском пехотном училище, Гареев просится на фронт и в 1942 году попадает на печально знаменитое ржевское направление. Выжить удалось, но получил ранение, несмотря на которое продолжал командовать. Как и для многих бойцов, война Гареева не закончилась в Европе, а продолжилась на Дальнем Востоке. Затем в послужном списке генерала должность военного советника в Объединенной Арабской Республике (куда входили Египет и Сирия), работа при президенте Афганистана Наджибулле после вывода из страны советских войск. Но главное призвание всей жизни — военная наука, где теория подкреплена собственным боевым опытом.

Гайнан Курмашев (1919—1944)

Имя Гайнана Курмашева находится в тени поэта-героя Мусы Джалиля, между тем главой подпольной ячейки в Волжско-татарском легионе были именно он, и смертный приговор участникам организации нацисты озаглавили «Курмашев и десять других». Родился будущий герой на севере Казахстана в Актюбинске. Учиться поехал в Марийскую республику в Параньгинский педагогический техникум. Параньгинский район — территория компактного проживания татар и даже некоторое время он официально назывался Татарским районом. В Параньге работал учителем, но вернулся в Казахстан в 1937 году, чтобы не попасть под машину репрессий за кулацкое происхождения. Участвовал в советско-финской войне. В 1942 году, выполняя разведывательное задание на территории противника, попал в плен. Вступив в созданный немцами легион, организовал подрывную работу, в результате которой 825-й татарский батальон перешел на сторону белорусских партизан. После раскрытия организации казнен вместе с другими подпольщиками 25 августа 1944 года.

Муса Джалиль (1906—1944)

Жизненный путь Мусы Джалиля — путь поэта, солдата и борца за свободу, по праву делает его самым узнаваемым татарским героем бурного ХХ века. Его военную поэзию из «Моабитской тетради» знают лучше «Идегея» и «Чуры-батыра». Он, безусловно, самый яркий участник подпольной группы в Волжско-татарском легионе и голос всех военнопленных, чей тихий героизм не укладывался в официальное сталинское понимание войны. Джалиль понятнее и ближе современному человеку, чем эпические герои прошлого, но его строки порой звучат как средневековые дастаны.

Фото Дмитрия Резнова

Снова в походе

Марат Ахметшин (1980—2016)

Пальмира стала идеологической сценой Сирийской войны. Боевики из запрещенного в России ДАИШ устраивали показательные казни в древнем амфитеатре. В ответ на варварские методы террористов 5 мая 2016 года на фоне уцелевших сокровищ мирового архитектурного наследия оркестр под управлением Валерия Гергиева дал симфонический концерт. А 3 июня 2016 года под Пальмирой нашли смертельно раненого офицера, который держал в руке гранату без чеки. Вокруг горела земля. Этим офицером был 35-летний капитан Марат Ахметшин, семья которого осталась в Казани. Известно, что в тот день он остался один на один с двумя сотнями боевиков и дрался до последнего. Ахметшин — военный в третьем поколении. Окончил Казанское артиллерийское училище. Служил в Кабардино-Балкарии и на военной базе в Армении, бывал в зоне грузино-осетинского конфликта. В 2010 году после расформирования части уволился в запас, но восстановился в армии за полгода до гибели. Похоронили татарского воина России в деревне Атабаево на Каме. За свой подвиг он удостоен звания Героя России.

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