Как сделать Болгар доступнее: в исторические места на канатной дороге

Бывший сотрудник Минтранса — о еще имеющихся и уже упущенных возможностях транспортного сообщения с объектами священными и не очень

Фото: Роман Хасаев

Ринат Губаев, экс-начальник отдела инноваций татарстанского Минтранса, подготовил для «Реального времени» очередную авторскую колонку. На этот раз она посвящена одному из вариантов решения проблемы транспортной доступности Болгара.

Ограниченная транспортная логистика

Город Болгар — это, как известно, город-история, самый северный в мире памятник средневековой мусульманской архитектуры, наглядно иллюстрирующий развитие мусульманства в России, священный для каждого правоверного и вызывающий неподдельный интерес у представителей других религий.

Туристы и паломники могут доехать до Болгара несколькими способами — на личном автотранспорте, автобусом, речным транспортом и совсем новым — воздушным (вертолет). И если наземным и воздушным транспортом посещать Болгар можно круглый год, то речным, естественно, только в период навигации.

Основной поток посетителей приходится на весенне-летний туристический сезон. С наступлением осени и до весны поток туристов значительно снижается. Основные религиозные праздники ислама отмечаются ежегодно по лунному календарю, и даты их проведения порой совпадают с некомфортными временами года. В этот период только рейсовый автобус из Казани ежедневно раз в день совершает поездку в Болгар. Существуют варианты поездки паломников и туристов из европейской части России через Казань и Ульяновск на личном автотранспорте. Возможно, с открытием Болгарской исламской академии приток посетителей увеличится.

И именно ограниченная круглогодичная транспортная логистика сдерживает поток людей в эти исторические места, и не только в Болгар, но и в уникальное место на правом берегу Волги — памятник истории под непривычным названием «Долгая Поляна».

Ограниченная круглогодичная транспортная логистика сдерживает поток людей в эти исторические места, и не только в Болгар, но и в Долгую Поляну



«Канатка» с одного берега Волги на другой

Когда приступили к работам по возрождению Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, возникла необходимость строительства речного причала и проведения дноуглубительных работ. Первые теплоходы стали у причала Болгар в 2017 году и к концу навигации их количество достигло 128 судов. За это же время около 350 теплоходов прошли, не заходя в Болгар. А это большой потенциал для туристической привлекательности исторического города.

Для стабильного и безопасного захода судов необходимо как минимум через каждые 5 лет проводить дноуглубительные работы, а это ведет к прекращению захода круизных теплоходов на три-четыре месяца. Кроме того, как показал 2010 год, на Волге периодически происходят значительные спады воды, ведущие к обмелению.

Учитывая все возможные проблемы с транспортной логистикой в Болгаре, Группа компаний «Горимпекс» в 2011 году обратилась к тогдашнему главе Тетюшского муниципального района Мухарряму Ибятову с предложением использовать уникальный, комфортабельный, безопасный и круглогодичный вид транспорта — подвесную пассажирскую канатную дорогу с правого берега Волги (Долгая Поляна) на левый берег (Болгар) протяженностью 8,5 км.

Круизные туристические суда, проходящие вверх и вниз по главному судоходному фарватеру Волги, могут швартоваться к причалу на правом берегу, где туристам представляется возможность ознакомиться с природно-историко-архитектурным памятником «Долгая Поляна» и усадьбой помещиков Молоствовых, а затем с помощью канатной дороги они могут переместиться в Болгар и обратно.

Два уникальных исторических места, соединенные подвесной пассажирской канатной дорогой, обеспечат приятное путешествие в обоих направлениях с прекрасным обзором Куйбышевского водохранилища.

Есть вариант строительства канатной дороги из райцентра Тетюши, где также много достопримечательных мест и имеется причальная стенка, но протяженность трассы длиною 14 км потребует размещения промежуточной станции на одном из островов, что значительно дороже.

Для круглогодичной работы канатной дороги потребуется организовать автобусные маршруты в Долгую Поляну из Ульяновска через Тетюши или Буинск, с созданием необходимой инфраструктуры.







Группа компаний «Горимпекс» в 2011 году предложила использовать подвесную пассажирскую канатную дорогу с правого берега Волги (Долгая Поляна) на левый берег (Болгар) протяженностью 8,5 км



Долгая Поляна — еще одно место притяжения

Очень много сделано для возрождения Болгар, и именно он стал всемирной туристической достопримечательностью Татарстана.

Но и природный парк Долгая Поляна является одним из немногих, если не единственным местом в Татарстане, где находится мощная аномальная энергетическая зона. Если смотреть из деревни Долгая Поляна в сторону Волги, на двух отрогах так называемых Тетюшских гор, спускающихся к реке, находятся две большие поляны — одна в форме прямоугольника, другая — пятиугольная.

Удивительные вещи происходят на этих полянах. Несмотря на стоящий вокруг лес, они уже несколько веков не зарастают. На этих полянах зашкаливают магнитные приборы, сбивается ход часов, непонятным образом исчезают заснятые кадры из цифровых фотоаппаратов.

Солнечных дней здесь не меньше, чем в Сочи или Кисловодске. Если даже вокруг тучи, то над поляной небо хоть на короткое время очищается и пропускает лучи светила. Но самое главное — человек, попадая сюда, физически ощущает тепло и спокойствие. Здесь выравнивается артериальное давление, исчезает душевная сумятица, успокаивается сердце, быстрее заживают раны, уходят простудные заболевания.

Особенности аномальной зоны заметили еще булгары. Не зря одна из столиц их государства — древний Булгар — находится на другом берегу Волги прямо напротив Долгой Поляны.

На двух отрогах Тетюшских гор находятся две большие поляны — одна в форме прямоугольника, другая — пятиугольная. Фото komanda-k.ru



В XVIII веке здесь возникает деревня Долгая Поляна, ставшая усадьбой дворянского рода Молоствовых. Фамилия эта хорошо известна в российской истории. За службу государю и Отечеству представители рода по мужской линии награждались крупными земельными наделами, в том числе в Поволжье.

Сельская дворянская усадьба в России — это не только место жительства рода. Это уникальное социальное, историко-культурное, психологическое, эстетическое явление русской жизни. Так случилось и с Долгой Поляной.

Молоствовыми были посажены сохранившиеся здесь до сих пор березовая и липовая аллеи. Украшением усадьбы стала аллея сибирской лиственницы от большака до Волги. В лиственничной аллее уцелело более 400 деревьев столетнего возраста, она — одна из главных достопримечательностей усадьбы.

Почему не построили канатную дорогу Казань — Верхний Услон

А что же с разрекламированной канатной дорогой Казань — Верхний Услон? В 2006 году Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ пригласило для реализации этого проекта ГК «Горимпекс», имеющую большой практической опыт строительства канатных дорог на территории России и стран СНГ. Компания разработала трассу дороги, провела технические и экономические расчеты. Проект являлся инвестиционным и в то время не мог финансироваться из бюджета.

Да и сама идея была только идеей, так как Верхний Услон не являлся точкой интересов инвесторов. Тем не менее, в 2007 году, в период разработки проекта, объявилась компания «Гулливер», которая ранее планировала разместить на территории Верхнего Услона развлекательный детский комплекс, но уперлась в вопрос транспортной доступности объекта. Канатная дорога могла стать той возможностью, которая вызвала бы интерес к комплексу. И с этого времени компания «Гулливер» стала на всех уровнях рекламировать канатную дорогу, представляясь в качестве автора идеи и разработчика проекта. Позднее «Гулливер» выдавил из транспортного проекта ГК «Горимпекс», организовав проведение тендера на строительство канатной дороги. В результате «Горимпекс» построила в Нижнем Новгороде пассажирскую канатную дорогу Нижний Новгород — Бор протяженностью 3 км, а строительство канатной дороги Казань — Верхний Услон зависло на неопределенное время.

Сельская дворянская усадьба в России — это уникальное социальное, историко-культурное, психологическое, эстетическое явление русской жизни. Фото komanda-k.ru

Можно лишь сожалеть о том, что идею строительства этой канатной дороги не учли, когда принималось решение о месте размещения научного города Иннополис. В результате осуществленного выбора сегодня самая большая проблема жителей Иннополиса — это транспортная логистика. Транспортная проблема усугубится еще с увеличением транспортного потока по федеральной трассе М-7, которая станет частью транспортного коридора Западная Европа — Китай. А это приведет к тому, что пропускная способность моста через Волгу не справится с возрастающей интенсивностью движения. Кроме этого, и на Горьковском шоссе постоянно образуются пробки. А недавний снежный циклон в Татарстане полностью парализовал автобусное движение между наукоградом и столицей республики.

Именно канатная дорога могла бы стать надежным и круглогодичным видом транспорта, если бы Иннополис был расположен значительно ближе к Казани, в районе Верхнего Услона. Последний стал бы интересен как для жилищного строительства, так и в качестве места для летнего и зимнего отдыха жителей и гостей Казани.