Иван Яковлев: переводчик Библии на чувашский, друг Ульяновых и уроженец Татарстана

Корреспондент «Реального времени» побывал на родине основоположника чувашской письменности и предка «гражданина поэта» Михаила Ефремова

Фото: Марк Шишкин

25 апреля исполнилось 170 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева (1848—1930) — основоположника чувашской письменности и национальной школы, педагога и просветителя. Родина Яковлева находится на юго-западе Татарстана в селе Кошки-Новотимбаево Тетюшского района. Праздничные торжества с участием официальной делегации Чувашской Республики прошли там 13 апреля, но не получили достаточного отражения в прессе. За день до юбилея корреспондент «Реального времени» посетил родные места отца чувашской нации, чтобы восполнить этот пробел.

«Кошачье» название в истории чувашского народа

— Название «Кошки» не имеет отношения к тем кошкам, которые по двору бегают. Есть две версии происхождения этого названия. Это чувашские слова, которые употреблялись в значении «группа людей» или «переселенцы». Сначала наши предки под предводительством Тимбая Янышева переселились из Цивильского уезда на реку Карлы, где основали деревню Тимбаево. Сейчас это Буинский район. А затем в 1705 году перешли на это место у реки Кильна, где основали деревню Кошки-Новотимбаево. Говорят, в те времена здесь были дремучие леса, — рассказывает Алексей Пыркин, местный общественник, краевед и директор музея Ивана Яковлева.

В 1848 году деревня Кошки-Новотимбаево входила в состав Буинского уезда Симбирской губернии и относилась к удельному ведомству, т.е. принадлежала непосредственно императорской фамилии Романовых, а не помещикам или казне. Этот год запомнился всей Европе множеством национальных революций, когда народы, не имевшие собственных государств, заявили о своих правах. И именно тогда родился Иван Яковлев, который положил начало современной чувашской нации.

Чем обязаны чуваши Яковлеву? Он основал Симбирскую чувашскую школу, откуда вышел цвет национальной интеллигенции. Кроме нее, открыл еще около 400 народных школ по деревням и селам. Он разработал чувашскую письменность на основе кириллицы. Сейчас в Чувашии предпочитают говорить «возродил», поскольку к чувашской письменности относят тюркские руны и булгарское арабское письмо, но от этого заслуга Яковлева не меньше. Он перевел на чувашский язык Новый Завет и третью часть Ветхого Завета. Чуваши вошли в число христианских народов через своего соплеменника, а не через миссионеров, игнорировавших национальную культуру.

В апреле 1848 года ничто не свидетельствовало о большом будущем младенца. Яковлев родился круглым сиротой



В апреле 1848 года ничто не свидетельствовало о большом будущем младенца. Яковлев родился круглым сиротой. Выражаясь в старых терминах, он был «незаконнорожденным». Отец — неизвестен, а давно овдовевшая мать умерла через три дня после родов. Получив фамилию Яковлев от крестного, новорожденный был взят на воспитание соседями, прошел все тяготы крестьянской жизни, пока зачисление в школу в соседнем селе не открыло перед ним новые перспективы. Говорят, что еще мальчиком большой успех ему напророчила цыганка из табора, остановившегося близ села. Но явно не она была причиной его достижений.

— Если бы к нему с детства относились как к «гадкому утенку», вряд ли бы Яковлев так любил свой народ и своих односельчан. В новой семье его приняли как своего. И я горжусь, что наши предки отличались лучшими человеческими качествами, — делится с читателями «Реального времени» директор музея.

Оптимизировать нельзя развивать — дилемма Кошки-Новотимбаевской школы

Имя Яковлева носит Кошки-Новотимбаевская школа — самое заметное здание в селе. Год основания школы во всех документах указан как 1871-й, и это без натяжек так. Основанием школа обязана просветителю, хотя в тот период он учился в Казанском университете и не мог вникать во все бюрократические и хозяйственные хлопоты. Это делал инспектор народных училищ Симбирской губернии Илья Николаевич Ульянов — отец Ленина.

Современное здание школы открылось для учеников в 1976 году и рассчитано на 320 мест, но сейчас здесь всего 14 учеников. Большинство из местных, а трое из соседних деревень Тайба-Таушево и Починок-Ново-Льяшево. На полтора десятка детей приходится коллектив из десяти педагогов.

Современное здание школы открылось для учеников в 1976 году и рассчитано на 320 мест, но сейчас здесь всего 14 учеников



— Мы как «собака на сене». Закрыть нас не позволяет статус школы как места паломничества для всего чувашского мира, но и развития нет, и оснащенности не хватает. У нас всего два мультимедийника. Партам несколько десятков лет. Нет ни современного кабинета химии, ни лингафонного кабинета. Хочется научить говорить детей в микрофон, потому что гости приезжают часто, но аппаратуры тоже нет. Делегации из Чебоксар приезжают стабильно два раза в год: 25 апреля на день рождения Ивана Яковлевича и 23 октября ко дню памяти. Они привозят с собой артистов, но основная материальная поддержка идет от администрации Тетюшского района. Все главы относятся к нам очень трепетно, — рассказала «Реальному времени» директор школы Людмила Сачкова.

Другая проблема школы, по мнению директора, в том, что дети могут учиться у себя дома только до 9 класса. После этого большинство получает среднее специальное образование в Ульяновске. Село и район теряют выпускников. В соседних селах есть школы-одиннадцатилетки, куда можно ездить, но адаптация к новым условиям не сказывается положительно на результатах ЕГЭ. Впрочем, те, кто все-таки окончил 11 классов, стараются поступить в вузы Казани.

Зачем фотография Михаила Ефремова в школьном коридоре

Трудности Кошки-Новотимбаевской школы отражают состояние образования на селе по всей стране. Не будь у этой школы статуса очага чувашского просвещения, все могло быть гораздо печальнее. Поэтому о том, что школа — национальная, здесь напоминает буквально все. Бюст Ивана Яковлева на площади перед школой, другой — сразу же в вестибюле. Текст «Духовного завещания чувашскому народу», которое Яковлев написал в 1921 году, распечатан на стенах, и его же изучают на уроках. Все таблички на дверях классов на чувашском. Повсюду портреты деятелей чувашской культуры и символика в желто-пурпуровых цветах флага Чувашии.

Возможно, это единственная школа России, где в коридоре можно увидеть фотографию актера Михаила Ефремова, известного благодаря комедийным ролям и проекту «Гражданин поэт». Ефремов по материнской линии приходится праправнуком Ивану Яковлеву.

О том, что школа — национальная, здесь напоминает буквально все



С первого по четвертый класс все обучение идет только на чувашском. До девятого класса учатся на русском с уроками чувашского языка и литературы. За последние годы из числа выпускниц школы две девушки получили в Чебоксарах специальность по чувашской филологии. Хотя отголоски резких колебаний языковой политики 2017 года достигли и этих мест, здесь сохранили преподавание татарского языка. Уголок Габдуллы Тукая обустроен с не меньшей заботой, чем стенды, посвященные чувашской культуре. Учительница татарского языка Факия Сафина вспомнила, что раньше, когда учеников было больше, и татарская речь слышалась в школьных коридорах чаще. Сюда приезжали ученики из соседних татарских сел. Дети свободно общались сразу на двух тюркских языках.

По соседству со школой прежде стояла деревянная церковь, которую Яковлев перевез из Старых Бурундуков, дав родной деревне статус села. В период гонений на религию ее не спасло даже имя просветителя. В 30-е годы ее закрыли и обезглавили. В начале 50-х разобрали на стройматериалы для дополнительного школьного корпуса. Правда, как рассказал директор музея Алексей Пыркин, местные рабочие наотрез отказались участвовать в демонтаже здания. Властям пришлось звать подмогу из другой деревни. Сейчас на месте алтаря установлен поклонный крест, а сельская часовня расположена на месте дома, где появился на свет Иван Яковлев. Рядом — благоустроенный монумент всем выдающимся уроженцам деревни Кошки-Новотимбаево.

Переводчик Библии, которого добром вспоминал Ленин

Музей Ивана Яковлева разместили в старом здании школы, которое построили еще в 1895 году. Открытие было приурочено к 150-летнему юбилею. Реставрация здания делалась на средства татарстанского бюджета, а экспозицию собирали национальные музеи Татарстана и Чувашии. Как рассказал «Реальному времени» Алексей Пыркин, экспонатов, связанных непосредственно с Яковлевым, в музее всего два — само здание и чернильница Ивана Яковлевича, которую передали из Чебоксар. Тем не менее, экспозиция, представленная в маленьком селе на 200 жителей, могла бы стать гордостью музея в райцентре или небольшом городе. В год музей собирает до 1,5 тыс. посетителей.

Экспонаты отражают этапы жизни просветителя, чувашский быт его времени, развитие национальной школы и далекое прошлое народа, которое чуваши, как и татары, выводят из Волжской Булгарии и ранних тюркских государств. К слову, всего в трех километрах от Кошки-Новотимбаево располагается булгарское городище Хулаш, к которому традиционно велик интерес чувашских историков. Кроме Яковлева уделяется внимание другим именитым уроженцам села. Из них самый заметный — это Иоаким Максимов-Кошкинский, основатель чувашского профессионального театра и студии «Чувашкино», которая в 20—30 годы выпустила шесть фильмов. Внук Максимова-Кошкинского актер Андрей Градов знаком современному зрителю по телесериалам и рекламным роликам.

Экспонаты отражают этапы жизни просветителя, чувашский быт его времени, развитие национальной школы и далекое прошлое народа



Истории взаимоотношений Яковлева с семьей симбирских дворян Ульяновых и миссионером Николаем Ивановичем Ильминским включают экспозицию музея в широкий исторический контекст. Хотя в татарской среде Ильминский традиционно воспринимается в негативном ключе, для чувашей он — один из основателей национального образования. Яковлев был женат на приемной дочери Ильминского и говорил, что если бы не встреча с Ильминским, то он мог бы так и остаться обычным чиновником. Деловые и дружеские отношения связывали Яковлева с Ильей Николаевичем Ульяновым. Когда он умер, именно к Яковлеву отправили Владимира Ульянова сообщить печальную весть. Когда, после казни старшего сына Александра, от Ульяновых отвернулся весь Симбирск, Яковлев ценой репутации сохранил с ними хорошие отношения. Ленин это не забыл. Он писал, чтобы старого друга семьи ни в коем случае не трогали, и позаботился о его старости. Лояльный царской власти и религиозный педагог не пострадал в жестокие годы революции и не был забыт.

Экономика села теряет от удаленного расположения и конкуренции с производителями молока из Белоруссии

При жизни Иван Яковлев облагодетельствовал односельчан не только школой и новой культурой, а использовал свои связи и знания для улучшения их материального положения.

«При наделе крестьян деревни Кошки землей от удельного ведомства к ним отошла не вся лесная и пахотная соседняя дача. Мне же удалось на их средства купить куски удельной земли, не вошедшие в надел, в количестве около 400 десятин. Это оказалось для них очень выгодным. Такую услугу они ценили. Участки земли были проданы им с лесом, с правом расчистки его. Прежде еще, чем земля перешла крестьянам в полное владение, они стали эксплуатировать, продавать лес и вырученными деньгами выплатили почти всю стоимость купленной земли», – писал просветитель в своих воспоминаниях.

Современная экономика Кошки-Новотимбаево в меньшей степени зависит от земли. После того, как закрылся колхоз, в начале 2000-х годов кошкинцы на паях сдали землю в аренду агрофирме «Колос». Земля обрабатывается, но отсутствие собственного хозяйства сказывается на селе негативно.

— Все у нас есть. Газ есть. Дорога есть. Вода очень хорошая. Живи — не хочу. Только работы у нас нет, — такую характеристику дал социально-экономическому положению села Алексей Пыркин.

Сергей Гаврилов: «Чувашия помогает больше морально. Я писал письмо Николаю Федорову, когда он был главой Чувашии. Но ответ был, что они не могут финансово помочь селу в соседней республике»



Основным источником дохода современных односельчан Яковлева является работа в бюджетной сфере, благо у села вполне развитая социальная инфраструктура: школа, музей, почта, клуб, фельдшерско-акушерский пункт. Следом по значимости идут подсобные хозяйства. Многие мужчины уезжают на заработки на Север или в Казань. Глава сельского поселения Сергей Гаврилов работает над тем, чтобы культурный статус села обернуть на пользу жителям, но пока дело далеко от завершения.

— Чувашия помогает больше морально. Я писал письмо Николаю Федорову, когда он был главой Чувашии. Но ответ был, что они не могут финансово помочь селу в соседней республике. Потом писал ему, когда он стал министром сельского хозяйства России. Была идея сделать у нас птицеводческое хозяйство с законченным циклом. Ответили, что для этого нужно найти инвестора, который вложит хотя бы половину суммы. Единственная поддержка идет со стороны Татарстана, потому что руководство республики хорошо знает сельские реалии. Выделяют деньги на коров, гусей, на другие цели. Но зачастую господдержка съедается низкими ценами, — рассказал Сергей Гаврилов «Реальному времени».

Подсобные хозяйства в Кошки-Новотимбаево ориентируются на молочное животноводство. Здесь много коров и целых 350 гектаров естественных пастбищ. Однако молоко кошкинцы вынуждены сдавать по низкой цене заготовителям. Только за последние месяцы закупочная цена за литр упала с 20 до 11 рублей. Местные видят причину в конкуренции со стороны белорусских производителей и неудобном географическом расположении.

— Есть села вблизи Тетюш, где жители продают трехлитровую банку в розницу по стабильной цене 100 рублей. Вблизи Казани достаточно иметь постоянных клиентов, чтобы хорошо жить. А у нас удаленное положение от городов, до нас добираются только заготовители, — комментирует глава поселения.

Можно назвать Кошки-Новотимбаево культурной столицей чувашей Татарстана, колыбелью современной чувашской культуры, но в селе уверены, что этот потенциал пока не раскрыт полностью



На родине Яковлева помнят молодого Шаймиева и ждут главу Чувашии

В кабинете Сергея Гаврилова, как и у всех чиновников, портреты Владимира Путина и Рустама Минниханова. Но есть и портрет Ивана Яковлева, который здесь, словно Ататюрк в Турции, присутствует повсюду. Можно назвать Кошки-Новотимбаево культурной столицей чувашей Татарстана, колыбелью современной чувашской культуры, но в селе уверены, что этот потенциал пока не раскрыт полностью.

До Кошки-Новотимбаево пока не доехал ни один из лидеров Чувашской Республики: ни первый президент Николай Федоров, ни нынешний глава Михаил Игнатьев. Михаил Ефремов периодически разговаривает с директором музея Алексеем Пыркиным по телефону, но времени приехать на родину великого предка не находит. Самым высокопоставленным гостем села остается Минтимер Шаймиев, который побывал здесь задолго до того, как стал первым президентом Татарстана. Поводом визита был семинар и чествование лучших аграриев.

Главные торжества в честь 170-летия Ивана Яковлева проходили в Чебоксарах, куда нескольких кошкинцев пригласили в гости. 25 апреля на его родине был обычный рабочий день.

1 / 75 Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин