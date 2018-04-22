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Тест «Реального времени»: что вы помните о казанском периоде в жизни Ленина

07:00, 22.04.2018 5
Тест «Реального времени»: что вы помните о казанском периоде в жизни Ленина Фото: Роман Хасаев

22 апреля — день рождения самого известного и наиболее спорного из всех исторических деятелей России. Однако для Казани Владимир Ульянов-Ленин — не только «вождь мирового пролетариата» или «палач исторической России». Для Казани Ленин — это персонаж местной истории и часть городского пространства. Сохранились дома где, жила семья Ульяновых. С Лениным многое связано в Казанском университете. Этот тест поможет вам понять, насколько хорошо вы осведомлены о жизни основателя советского государства в Казани. Предлагаем проверить свои знания о вожде пролетариата, пройдя тест «Реального времени».

Итак, летом 1887 года семья Ульяновых приехала в Казань — город, где учился недавно скончавшийся отец семейства Илья Николаевич. Владимир должен был поступить здесь в университет, а неподалеку располагалось имение покойного отца матери Ленина — Марии Александровны.

ТЕСТ
Марк Шишкин
ОбществоИстория Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Ничего не помним. Вроде двоечник был, выгнали из универа. Поехал в куршавель, там всю жизнь прожил, дорогих гостей принимал, кутил по полной, оттуда руководил революцией. Только спрашивается за чей счет?)
    Тест: а сколько дней вы сами проживете в куршавеле на свою зарплату?
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  • Анонимно 22 апр
    Вы его читали? Очень грамотно и четко писал он
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    Анонимно 22 апр
    Не по словам оценивают человека, а по поступкам - в результате поступков Ленина и его подельников (большинство было судимы) погибли многие миллионы людей, у сотен людей были сломаны судьбы.
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  • Анонимно 22 апр
    Тест понравился. Познавательно.
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  • Анонимно 22 апр
    а я этот ваш экзамен провалил)
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