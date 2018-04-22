Тест «Реального времени»: что вы помните о казанском периоде в жизни Ленина

22 апреля — день рождения самого известного и наиболее спорного из всех исторических деятелей России. Однако для Казани Владимир Ульянов-Ленин — не только «вождь мирового пролетариата» или «палач исторической России». Для Казани Ленин — это персонаж местной истории и часть городского пространства. Сохранились дома где, жила семья Ульяновых. С Лениным многое связано в Казанском университете. Этот тест поможет вам понять, насколько хорошо вы осведомлены о жизни основателя советского государства в Казани. Предлагаем проверить свои знания о вожде пролетариата, пройдя тест «Реального времени».