Тест «Реального времени»: что вы помните о казанском периоде в жизни Ленина
22 апреля — день рождения самого известного и наиболее спорного из всех исторических деятелей России. Однако для Казани Владимир Ульянов-Ленин — не только «вождь мирового пролетариата» или «палач исторической России». Для Казани Ленин — это персонаж местной истории и часть городского пространства. Сохранились дома где, жила семья Ульяновых. С Лениным многое связано в Казанском университете. Этот тест поможет вам понять, насколько хорошо вы осведомлены о жизни основателя советского государства в Казани. Предлагаем проверить свои знания о вожде пролетариата, пройдя тест «Реального времени».
Итак, летом 1887 года семья Ульяновых приехала в Казань — город, где учился недавно скончавшийся отец семейства Илья Николаевич. Владимир должен был поступить здесь в университет, а неподалеку располагалось имение покойного отца матери Ленина — Марии Александровны.
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