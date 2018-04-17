Олеся Балтусова: «Инвестор, заходящий в исторический центр, должен понимать, что он строит не в Азино»

Помощник президента РТ о приостановлении строительства в центре, участи памятника Вахитову и отличиях Казани от Самары и Нижнего Новгорода. Часть 1

Фото: Максим Платонов

Решение президента Татарстана Рустама Минниханова о приостановлении строительства в исторической части Казани сроком на 3 месяца стало сигналом для застройщиков и градозащитников, вызвав большую дискуссию. Вместе с тем в Казани и Татарстане остается немало болезненных вопросов сохранения наследия. Участь холма с памятником Муллануру Вахитову — только один из них. Помощник президента РТ Олеся Балтусова рассказала «Реальному времени» о работе, которая будет проделана за период моратория на застройку, и обозначила основные достижения Татарстана в сфере градорегулирования.

«Самая главная битва за экономику наследия у нас всегда в центре города»

— Сейчас о градозащитной деятельности больше всего говорят в контексте поручения Рустама Минниханова заморозить застройку в исторической части Казани. Почему это произошло сейчас? Почему именно на Кабане и в Кировском районе заморожено строительство?

— В Казани определены границы исторического поселения, утвержден предмет охраны, и границы эти опубликованы. Вы их можете посмотреть на сайте Управления архитектуры города Казани. Все, что проектируется на территории исторических поселений, идет на согласование в комиссию при президенте. Всего в Татарстане 13 исторических поселений, но готовые регламенты есть пока только по Казани.

В первую очередь мы обратили внимание на две самые «горящие» территории, которые пришли на комиссию и где работы пока притормозили. Это территории, прилегающие к озеру Кабан с правого берега, и территория Ягодной слободы. По ним были самые большие инвестиционные намерения, и их мы постараемся в первую очередь проработать за установленные 3 месяца. Как сказал Рустам Нургалиевич: «Пока мы еще ничего там не испортили».

— Что будет сделано за эти три месяца и какова дальнейшая судьба замороженных проектов?

— Казанские архитекторы проработают все объемные и планировочные намерения, чтобы было понятно, что разрешено на этих территориях, а что нет. Эта концепция ляжет в правила землепользования и застройки, чтобы у застройщиков было полное понимание градостроительных требований, что возможно только при наличии подробных и четких регламентов. К сожалению, зоны охраны, установленные в отношении объектов культурного наследия города Казани, распространяются не на всей территории исторического центра, соответственно, высотность зданий на этих территориях не регламентирована.

«Для установления зон охраны Кремля из нескольких сотен точек его визуального восприятия были выбраны такие точки, откуда открывался наиболее ценный и эффектный вид на ансамбль Казанского кремля, далее были проведены математические и геометрические расчеты по установлению высотных параметров и сектора видимости панорам с учетом возможности их восприятия человеческим глазом». Фото Романа Хасаева



К таким территориям относятся земельные участки в районе улицы Хади Такташа. Разработчики проекта зон охраны объектов культурного наследия города Казани не устанавливали высотности по этой территории ввиду отсутствия памятников на указанной территории. Данный участок также не входит в охраняемые панорамы Кремля.

Для установления зон охраны Кремля из нескольких сотен точек его визуального восприятия были выбраны такие точки, откуда открывался наиболее ценный и эффектный вид на ансамбль Казанского кремля, далее были проведены математические и геометрические расчеты по установлению высотных параметров и сектора видимости панорам с учетом возможности их восприятия человеческим глазом. Регламентация, направленная на устойчивое развитие исторического поселения заявленных выше территорий, очевидна, соответственно, работа в данном направлении будет проведена.

— Впервые президент заявил о том, что высотного строительства в центре не будет, еще в 2011 году. С тех пор в центре выросли ЖК «Барселона» и Clover House. Многие горожане воспринимают это так, что слова расходятся с делом. Почему согласовали строительство этих немаленьких зданий в центре?

— Эти проекты были согласованы до первых заседаний комиссии осенью 2011 года. А действующая в настоящее время комиссия в конце 2011 года только-только создавалась. У нас еще не было того комплекта проектов зоны охраны, которым мы руководствуемся в настоящее время, да и в правовом плане был беспорядок: не было достаточного объема градорегулирующих документов, проект зон охраны 1988 года не соблюдался уже многие годы, да и генплан требовал обновления.

Прошло 7 лет, и на сегодняшний день мы имеем практически все необходимые для градостроительного регулирования в историческом центре документы: Министерством культуры РТ утвержден статус исторического поселения, его границы и предмет охраны, разработаны и утверждены зоны охраны Казанского кремля и объектов культурного наследия города Казани, также подготовлен к утверждению в ближайшее время генеральный план. От полного хаоса мы перешли хоть к каким-то правилам игры.

«Эти проекты были согласованы до первых заседаний комиссии осенью 2011 года. А действующая в настоящее время комиссия в конце 2011 года только-только создавалась. У нас еще не было того комплекта проектов зоны охраны, которым мы руководствуемся в настоящее время». Фото Максима Платонова



— Кто сейчас контролирует и регулирует строительство в границах исторического поселения?

— Управление архитектуры и градостроительства в соответствии с 73-ФЗ (федеральный закон «Об объектах культурного наследия», — прим. ред.) регулирует строительство в границах исторического поселения, то есть это полномочия муниципального образования. Контроль же за соблюдением сохранения предмета охраны исторического поселения при осуществлении строительных намерений на данной территории осуществляется Министерством культуры РТ.

— Но эти же органы существовали и в 2011 году. В чем отличие?

— В тот момент участники градостроительных отношений работали на основании устаревших документов, не отвечавших условиям современных реалий. С 2011 года начали разрабатываться новые градостроительные документы, также были созданы две комиссии: межведомственная рабочая группа при мэре Казани и комиссия по историческим поселениям в Кабинете министров, которую проводит президент Республики Татарстан. Работа в данной комиссии проходит с привлечением не только курирующих чиновников, но и городских архитекторов и экспертов по культурному наследию. Таким образом, все строительство во всех 13 исторических поселениях в Татарстане проходит после рассмотрения намерений застройщиков на данной комиссии.

«Шахматная школа, аллея и памятник Вахитову — общественная зона. Капитальное строительство там не разрешено»

— Какие прогнозы есть по будущему холма с памятником Муллануру Вахитову? Будет осуществлен скандальный проект?

— Об этом сказано уже много раз. Посадка комплекса согласована на участке собственника, который отведен инвестору за зданием шахматной школы. Участок рядом со школой, аллея и памятник Вахитову — все это является территорией общего пользования, соответственно, никому не может быть отведено для оформления в собственность для дальнейшей застройки. В соответствии с зонами охраны Кремля и объектов культурного наследия Казани размещение крупномасштабных объектов капитального строительства также запрещено. Возможны работы по благоустройству.

— Может ли застройщик воспользоваться лазейкой в виде благоустройства, чтобы начать работы в общественной зоне?

— Это невозможно и незаконно, так как режимами зон охраны и Кремля, и объектов культурного наследия Казани предусмотрено сохранение рельефа с укреплением склонов исключительно с последующим посевов трав.

«На эскизах, которые были опубликованы этим инвестором, мы видим, что там нет памятника и в теле холма зияет какой-то тоннель. Конечно же, это вызывает вопросы. Древний холм-останец пермского периода, даже если он и был сильно изменен в процессе застройки города, еще читается, и это — охраняемый городской ландшафт». Фото Васили Ширшовой

— Значит, беспокойство общественности о том, что холм раскопают, не имело под собой оснований?

— Основания для беспокойства у нас есть всегда, потому что очень часто застройщик не слышит никаких запретов и работает так, как будто он находится в чистом поле. Городские сообщества не зря подняли волну. Потому что на эскизах, которые были опубликованы этим инвестором, мы видим, что там нет памятника и в теле холма зияет какой-то тоннель. Конечно же, это вызывает вопросы. Древний холм-останец пермского периода, даже если он и был сильно изменен в процессе застройки города, еще читается, и это — охраняемый городской ландшафт. Совершенно оправданно, что казанцы беспокоятся. Единственный зеленый кусочек остался в самом центре города. Что с ним будет, это волнует всех казанцев, любящих свой город. Картинки никого не удовлетворяют. Нет подробностей и непонятно, что имеется в виду. Я понимаю и разделяю эту обеспокоенность.

— Вообще, эта ситуация поставила вопрос об отношении застройщиков к особенностям рельефа и ландшафту. На той же улице Тихомирнова мы видим, что холмистый ландшафт никак не используется. В КГАСУ создают красивые проекты, но реальные застройщики просто ставят высотки у дороги. Как примирить застройщиков с ландшафтом города?

— Такой опыт есть в европейских городах, где жесткие законы и жесткие штрафы за их нарушение. Попробуйте построить что-нибудь эдакое в Праге или в Лондоне. Они лучше сделают на много лет газон и будут дискутировать, чем такими темпами застраивать самое ценное место в центре, как у нас. У нас вызывает шок, что заморозили строительство на три месяца. По-хорошему, надо было на три года заморозить. Чтобы разработать нормальные и прозрачные правила работы в историческом центре. Выработать понимание, куда центр развивается и что с ним будет дальше, какие пешеходные связи появляются и как работать с ландшафтом. А у нас все идет от намерений застройщиков. Поэтому хорошо, что это поручение президента прозвучало и за него сядет команда казанских архитекторов во главе с Олегом Маклаковым.

«Воссоздавать памятники по архивам не нужно, но новая архитектура должна учитывать сложившийся тип застройки»

— Можно ли вообще как-то «продать» городским властям и застройщикам идею сохранения наследия? Обосновать экономическую эффективность его сохранения, или это утопия?

— Экономика наследия — это актуальная повестка для научного мира. Много диссертаций защищается по экономике наследия, много разных публикаций. Первый номер журнала «Охраняется государством», который только что выпущен центральным советом ВООПИК, целиком посвящен экономике наследия. Рекомендую к прочтению.

Самая главная битва за экономику наследия у нас всегда в центре города. Земля там дорогая, строить дорого, и при понижении этажности растет себестоимость квадратного метра. Это риск, но и каждый инвестор, заходящий в исторический центр, должен понимать, что он строит не в Азино.

«Как сохранить культурную идентичность исторического поселения и при этом развивать территорию? Этот вопрос актуален для всех. У нас в Казани работа в этом направлении очень активно ведется, и мы действительно выступаем примером для многих городов». Фото Олега Тихонова



Это не только казанская проблема. В заявлении недавно прошедшего VI Съезда градозащитных организаций России «Об исторических городах (поселениях) России» говорится, что России необходимо преодолеть разрыв между фактическим числом и числом официально утвержденных исторических поселений. Если смотреть юридически, то это разрыв между Перечнем исторических населенных мест РСФСР (утвержден в феврале 1990 года) и Перечнем исторических поселений федерального значения (утвержден 29 июля 2010 года), где первый Перечень включает 536 названий, то второй — всего 44: в него не вошли столица страны Москва, Великий Новгород, Вологда, Волоколамск, Вязьма, Дмитров, Звенигород, Казань, Калуга, Можайск, Муром, Нижний Новгород, Переславль-Залесский, Рязань, Псков, Самара, Саратов, Серпухов, Соликамск, Старая Ладога, Старая Русса, Старица, Тверь, Тобольск, Тула, Углич, Устюжна, Чердынь и многие другие города. Если же смотреть на это практически, то указанные города как никакой другой являются именно историческими поселениями во всех смыслах этого слова — и исторически, и архитектурно и политически.

Отсутствие правовых механизмов беспокоит всех и является проблемой для всех городов, мало-мальски имеющих отношение к истории до середины ХХ века. Все города застраиваются одинаковыми коробками, и все они терпят превращение центра, насыщенного исторически и культурно, в офисный и торговый район. Как сохранить культурную идентичность исторического поселения и при этом развивать территорию? Этот вопрос актуален для всех. У нас в Казани работа в этом направлении очень активно ведется, и мы действительно выступаем примером для многих городов. Старые зоны объектов культурного наследия Казани 1988 года отменены после того, как разработали новый проект в 2016 году. Нас лишили федерального статуса в 2010 году — мы приняли статус исторического поселения регионального значения в 2015 году. А многие города так и живут по старым документам, которые неактуальны и никем не соблюдаются.

— Что дали Казани новые зоны охраны объектов культурного наследия? Есть практические результаты?

— Этот документ прописывает высотность и масштабность застройки с учетом визуальной и композиционной взаимосвязи объектов культурного наследия. Когда получают ГПЗУ (градостроительный план земельного участка, — прим. ред.), там прописаны все ограничения. Здесь строить не выше 15 метров, здесь — не выше 74. Но этих параметров часто бывает недостаточно.

Казань — это очень большое по территории историческое поселение, хоть и занимает всего 4—5 процентов от всей площади города. К сожалению, в рамках подготовки ПЗО Казани по разным причинам оказались не проработанными морфологические типы застройки города, а эти регламенты нужны, по признанию казанских архитекторов, они бы облегчили работу. Ведь важно не нарушать, а развивать территории в рамках сложившегося исторического стиля, в границах определенной зоны. Это не означает, что мы должны воссоздавать памятники по архивам. Просто архитектура должна учитывать тип исторически сложившейся застройки на определенной территории города.

Из практики — свежий проект на улице Айвазовского, большой и мощный жилой комплекс, получил много возражений и не сразу был принят. Зато на улице Николая Столбова разместили довольно большой ЖК, но архитектор проработал его, разбил на несколько секций, и он сочетается с исторической средой, хотя это современная архитектура. Удачный пример есть на Московской, это исторический квартал №215, где в архитектурном проекте застройки проработаны внутренние связи и пространство организовано по принципу пассажей. Он согласован и скоро начнется строительство.

«Другие города, такие как Самара и Нижний Новгород, не пережили такой мощной перестройки, какую пережила Казань. У них не было программы ликвидации ветхого жилья. И они сейчас находятся в этой стадии и думают: сначала расселять людей из центра, а потом реконструировать, или реконструировать с жителями». Фото rt.rbc.ru



«В части градорегулирования Казань — пример для многих городов»

— Все равно, я бы не рискнул сказать в аудитории любителей старины, что Казань — впереди планеты всей по охране архитектурного наследия.

— Это как в притче про слепых мудрецов и слона. Слон большой. Все по отдельности его ощупывают руками, каждый со своей стороны, но не видят целиком. Другие города, такие как Самара и Нижний Новгород, не пережили такой мощной перестройки, какую пережила Казань. У них не было программы ликвидации ветхого жилья. И они сейчас находятся в этой стадии и думают: сначала расселять людей из центра, а потом реконструировать, или реконструировать с жителями. Казань силой правительственных решений этот этап уже прошла, и мы имеем тот город, который имеем. Трущобы расселены и снесены. Памятники частично выжили, а частично нет. Но за прошедшие 7 лет мы ни одного памятника в Казани не утратили. Мы их сдаем в аренду, продаем в частную собственность, ремонтируем силами инвесторов и за бюджетный счет.

А в части градорегулирования — мы реально пример для многих городов. Когда будет доработан итоговый документ «Устойчивое развитие территории исторического поселения Казань», где будут прописаны морфологические типы застройки, его надо будет отобразить в правилах землепользования и застройки. Управление архитектуры и градостроительства будет курировать эту работу в составе рабочей группы. Многие города на нас внимательно смотрят и берут пример.

Продолжение следует

