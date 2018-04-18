«Палестино-израильский конфликт оттеснен на второй план событиями в Сирии»

В КФУ состоялась встреча с исламоведом и арабистом Виталием Наумкиным, где обсудили новости в Ближнего Востока и перспективы урегулирования

16 апреля в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ состоялась встреча представителей татарстанских СМИ в крупным востоковедом, научным руководителем Института востоковедения РАН и Международного координационного центра Islamica Виталием Наумкиным. В Казань Наумкин приехал, чтобы обсудить с руководством КФУ развитие исламского образования в России и, в частности, создание Ситуационного центра для оперативного мониторинга, анализа и оценки ситуации в мусульманском сообществе. От лица КФУ представителей прессы приветствовал директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. Корреспондент «Реального времени» задал заметному российскому арабисту и исламоведу несколько вопросов.

«Автаркия в экономике невозможна. Мы нуждаемся в международном сотрудничестве»

Казанский визит научного руководителя Института востоковедения РАН проходил под всеобщим впечатлением от недавних ударов США и их союзников по Сирии. Поэтому все собравшиеся на встречу журналисты были солидарны в том, что является главной темой. Позиция Виталия Наумкина на этот счет ничем не отличается от официальной российской позиции, которую многократно озвучивали дипломаты и эксперты:

— Это печальное событие. Это серьезнейшее нарушение международного права. Это хулиганство и преступление. Хотя американцы и считают, что оно сделано ювелирно точно, потому что ни один человек не погиб в результате этого удара. Они считают, что уничтожили места, где предположительно было складировано химическое оружие. Мы говорим, что никакого химического оружия там не было, что это все вранье. Мы знаем, сколько раз врали. Мы помним 2003 год, когда трясли пробиркой с химоружием, которое якобы было у Саддама Хусейна. Это повторение старого сценария, и ничего другого они не придумали. Сейчас будет продолжаться давление на Сирию, что затрудняет путь к миру и политический процесс и выполнение резолюции Совета безопасности ООН 2254, под которой мы подписались вместе с западными партнерами.

Это повод к санкционному давлению на нашу страну. Американцы обещают опубликовать новый список компаний, которые снова попадут под санкции. Все, что происходит, больше направлено против нас, нежели против Сирии. Это давление для нас. Они хотят затруднить мощное продвижение нашей страны вперед и в экономическом, и в военном плане, в стратегическом. Ограничить сферу нашего влияния, нанести удар по нашим друзьям и нашим партнерам. Это давление, которому тяжело противостоять, но все-таки возможно, потому что правда на нашей стороне.

Госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрирует на Генассамблее ООН пробирку с биологическим оружием, якобы добытую американскими разведчиками в Ираке. Фото newsland.com



Вместе с этим Наумкин категорически не соглашается с горячими головами с российской стороны, которые порой призывают к переходу российской экономики на полную самодостаточность. «Автаркия в экономике невозможна. Мы нуждаемся в международном сотрудничестве. И именно в этом направлении американцы наносят удар», — считает эксперт.

Помолиться за чеченский контингент в Сирии

Сильная сторона России заключается, по мнению Виталия Наумкина, в том, что российская дипломатия умеет вести диалог параллельно с разными конфликтующими сторонами. Это проявляется в случае таких непримиримых антагонистов, как Иран и Израиль, Турция и курдские политические силы, Катар и его противники из числа стран Персидского залива и арабского мира. Даже в Сирии, поддерживая правительство Башара Асада, российская дипломатия сохраняет контакты с представителями оппозиции.

Даже с Саудовской Аравией, несмотря на множество противоречий, развивается сотрудничество, что нагляднее всего проявилось во время визита короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву осенью прошлого года.

— Саудовцы продолжают стоять на антиасадовской позиции. Но поддержка радикальных группировок с их стороны пошла вниз. У нас есть договоренность о поддержке наших инициатив по созданию деэскалации. В какой-то мере это касается даже Катара. Катар помогал наиболее радикальным группировкам в сирийском оппозиционном движении. И тоже волна чуть-чуть спала, — так охарактеризовал Виталий Наумкин достижения России, отвечая на вопрос «Реального времени».

Российско-саудовские переговоры. 5 октября 2017 года Москва, Кремль. Фото kremlin.ru

Высокую оценку эксперта получило участие в международных инициативах субъектов РФ, исторически связанных с миром ислама, таких как Татарстан, Чеченская Республика и Дагестан. Это участие на данном этапе сводится далеко не только к дипломатии и экономике. «Военная полиция, которая сейчас в Сирии, это в основном чеченский контингент. Просто можно за нее помолиться. Великие ребята, ничего не скажешь», — считает Наумкин.

Но далеко не все на ближневосточной арене внушает научному руководителю Института востоковедения оптимизм. Гораздо больше поводов для реализма:

— Что касается наших позиций в исламском мире, то непросто работать. Лига арабских государств сейчас не поддержала Сирию. Есть мощное давление Запада, есть мощное давление консервативных государств, которые ориентируются на Запад. Это реальность, и тут не нужно никаких иллюзий иметь, что мы получим везде какую-то поддержку. Но когда разговариваешь с людьми и политическими деятелями, видно, что симпатии многих из тех, кто не хочет или боится открывать рот, на самом деле, на нашей стороне.

Чем Трамп хуже Обамы

Сирийский конфликт не развивается изолированно от других горячих точек, которые есть на Ближнем Востоке. Как сказал Виталий Наумкин, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», затягивание ситуации в Сирии может повлиять на дальнейшую эскалацию самого застарелого арабо-израильского конфликта:

— Палестино-израильский конфликт, к сожалению, оттеснен на второй план теми событиями, которые происходят в Сирии. Внимание мировой политики приковано к Сирии. Этим пользуется группа «ястребов», которые стоят на позиции крайне правого крыла израильского истеблишмента в окружении Трампа. Они торопятся скорее решить проблему в пользу Израиля так, чтобы не было никакого шанса создать Палестинское государство.

Палестино-израильский конфликт, к сожалению, оттеснен на второй план теми событиями, которые происходят в Сирии, говорит Наумкин. Фото mpsh.ru

Сегодня нужны очень большие международные усилия, чтобы эту проблему решить и спасти саму формулу двух государств (еврейского и арабского, — прим. ред.). Чтобы можно было создать Палестинское государство на протяженной территории, а не дисперсными анклавами, как того хотели бы эти люди в окружении Трампа во главе с его зятем Джаредом Кушнером. То, что Трамп признал перенос столицы Израиля в Иерусалим, фактически ставит крест на проблеме палестинских беженцев. Это очень плохо. Это попытка решить проблемы в интересах даже не Израиля, а именно правой группировки поселенцев (еврейских поселенцев на палестинских территориях, — прим. ред.), которые навязывают свою повестку.

Думаю, в этих условиях Россия должна предложить свои посреднические усилия, чтобы возродить мирный процесс. Здесь могут оказаться востребованными наши давние дружественные отношения с палестинцами, с одной стороны, и достаточно активные отношения с Израилем. Пока палестинцы в очень тяжелом положении.

Наумкин отмечает кардинальные отклонения ближневосточной политики Дональда Трампа от линии на нормализацию отношений с Ираном, которую вел Барак Обама:

— Позиции Трампа, во-первых, антииранские. Сейчас пришли «ястребы», которые готовы Иран уничтожить, — и Джон Болтон, и Майк Помпео. Эти же позиции можно назвать и антироссийскими. И с другой стороны это группировка, куда входят Кушнер, Джейсон Гринблатт и другие, кто хотел бы быстро-быстро, пока все заняты проблемами Сирии, сделать так, чтобы не осталось шанса решить палестинскую проблему в справедливом ключе. Это в интересах поселенческого большинства, которое хотело бы, чтобы оккупированные территории навсегда остались за Израилем. Если через 2—3 года на арабских землях будет жить миллион поселенцев, кто сможет их вообще забрать обратно? Это будет невозможно.

Наумкин отмечает кардинальные отклонения ближневосточной политики Дональда Трампа от линии на нормализацию отношений с Ираном, которую вел Барак Обама. Фото moscow-baku.ru

У палестинцев есть разные мнения. Есть люди, которые считают, что надо отказаться от идеи палестинского государства и вернуться к идее единого еврейско-арабского государства, где палестинцы были бы равноправными гражданами. 6 млн евреев и 6 млн арабов, один человек — это один голос. Но для Израиля это неприемлемо, потому что какое тогда еврейское государство, если вас 50%? Или это будет тогда апартеид. Борьба за эти вопросы еще предстоит. Будет очень острая борьба и сложная расстановка сил в ближайшем будущем.

Ливан сохранился после гражданской войны, сохранится и Сирия

Констатировав разрушительный потенциал сирийского конфликта для всего Ближнего Востока, Виталий Наумкин достаточно эмоционально ответил на вопрос корреспондента «Реального времени» о бытующих планах разделить Сирию на несколько государств. Например, на алавитско-христианскую и суннитскую зоны:

— Давайте весь мир на зоны разделим. Почему обязательно Сирию? Вот в Ливане шла 15 лет гражданская война, слава Богу, не разделились и живут вместе. Хотя там произошло некоторое перетекание населения. Если раньше друзы жили вместе с суннитами, то сейчас они живут более компактно. Но все равно живут вместе. И страна функционирует! В Ираке то же самое. Те же проблемы в Турции существует. 20% курдов живет в Турции и никак они не могут решить свой вопрос. И многие курды говорят: «Давайте отделимся». Так зачем делить Сирию, где большинство выступает за единую страну? Сирийцы должны решать это сами. Конечно, Запад хотел бы разделить. Израиль заинтересован все разделить на мини-государства, и решать свои проблемы. Ведь всегда было «три кита» в арабском мире: Египет, Сирия и Ирак. Сейчас Ирак ослаблен, Сирия — понятно, что с ней, а Египет переживает экономические проблемы.

Вместе с тем востоковед прекрасно отдает отчет в том, что технически достигнуть единства страны не так-то просто. Это касается провинции Идлиб и других территорий, где концентрируется оппозиция, а также курдских территорий, находящихся под пристальным вниманием Турции.

Востоковед прекрасно отдает отчет в том, что технически достигнуть единства страны не так-то просто. Это касается провинции Идлиб и других территорий, где концентрируется оппозиция. Фото Reuters (verelq.am)

Заимствовать опыт Алжира и запретить такфир

Кроме вопросов ближневосточной политики обсуждение так или иначе касалось внутрироссийских проблем. Обсуждалась инициатива муфтия Камиля Самигуллина по законодательному запрещению ваххабитской идеологии. По этому вопросу Виталий Наумкин предложил посмотреть на опыт Алжира, где после кровопролитной гражданской войны человеку, исповедующему радикальные взгляды, практически нереально стать имамом. В качестве маркера, по которому можно определить радикалов, Наумкин выделил такфиризм — то есть практикуемое крайними течениями обвинение своих оппонентов в неверии. Было немало сказано о необходимости популяризации наследия традиционного татарского ислама.

Поскольку сотрудничество КФУ с Институтом востоковедения РАН и Международным координационным центром Islamica постоянно развивается, это не первая и не последняя встреча с Виталием Наумкиным в Казани.