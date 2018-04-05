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Ильдар Аляутдинов: «Этим запретом ваххабизма мы создадим смуту внутри мусульманского сообщества»

07:00, 05.04.2018 34

Почему структуры Равиля Гайнутдина не приняли антиваххабитскую инициативу Камиля Самигуллина? Интервью с Ильдаром Аляутдиновым

Ильдар Аляутдинов: «Этим запретом ваххабизма мы создадим смуту внутри мусульманского сообщества» Фото: facebook.com/alyautdinovildar

На днях муфтий Татарстана Камиль Самигуллин предложил запретить ваххабизм, признав его экстремистской идеологией. С таким заявлением председатель ДУМ РТ выступил на заседании Межрелигиозного совета России. Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию в мусульманском сообществе. В частности, в Совете муфтиев России и Духовном управлении мусульман РФ (обе организации возглавляет Равиль Гайнутдин) не поддержали такой порыв татарстанского муфтия. За разъяснением позиции СМР и ДУМ РФ корреспондент «Реального времени» обратился к председателю ДУМ Москвы, ученому секретарю Совета улемов ДУМ РФ Ильдару Аляутдинову. В интервью нашей интернет-газете богослов рассказал о причинах неприятия такой инициативы Самигуллина и посетовал на то, что столь важные вопросы поднимаются без коллегиального решения мусульманских экспертов.

«Легко рядового верующего по внешним признакам отнести к ваххабитам»

— Ильдар хазрат, почему Совет муфтиев России и ДУМ РФ не приняли заявление Камиля Самигуллина по ваххабизму?

— Такое заявление лично еще не видел, и в руки оно мне не попадало. Даже не знаю, было ли таковое. Это не совместное решение, а лишь инициатива одного из религиозных деятелей. В таких глобальных вопросах, как подобное заявление, нужно подходить взвешенно и учитывать разные мнения. Безусловно, все духовные управления, все муфтии, имамы ДУМ РФ и СМР, не сомневаюсь, против любых форм радикализма, экстремизма и терроризма. К сожалению, бывает так, когда один религиозный деятель что-то заявляет, не обсуждая, не согласовывая этого с другими, не учитывая, каким будет ход дальнейших событий. Ну объявили, что ваххабизм — это плохо… Во-первых, четкого определения «ваххабизма» не дано. Во-вторых, есть международные отношения с Саудовской Аравией. Используя данный термин для запрета и не давая четкого определения и критериев, что за ним стоит, мы в какой-то степени можем накалить отношения с таким важным партнером нашего государства, как Саудовская Аравия. Здесь, наверное, важны не какие-то термины, которые, как ярлык, можно повесить на многих. Важно четкое определение экстремистских радикальных течений, взглядов и убеждений.

— Тогда что такое ваххабизм? Много ли в России ваххабитов?

— Нужно начать именно с определения понятия «ваххабизм». Использование этого термина не совсем правильное и приемлемое. Имя Всевышнего аль-Ваххаб (Дарующий) неуместно применять к каким-то безграмотным людям разных экстремистских толков, называя их словом «ваххабит». Я уже с таким понятием не согласен. С одной стороны, имя Всевышнего аль-Ваххаб (Дарующий), с другой, вкладываемый в него смысл экстремизма, радикализма и терроризма — одно с другим не стыкуется. Нужно четко определить, какие убеждения, взгляды неприемлемы, недопустимы с точки зрения традиционного ислама.

Сегодня очень легко какого-либо имама или рядового верующего по внешним признакам отнести к ваххабитам. Никто даже разбираться не будет, является он таковым или нет. Может быть, верующий, смотря на других, копируя их, отпустил длинную бороду, подвернул брюки, а тут взяли и объявили его ваххабитом и поставили вне закона. Подобно тому, как те или иные течения или секты объявлены запретными по ряду факторов, точно так же и здесь нужно отталкиваться не от термина, а от того, что есть недопустимого в религиозных убеждениях человека и их проявлений в жизни.

«С Камилем хазратом очень хорошо общаюсь. Каждый раз, прибывая в Татарстан, к нему заезжаю. Хочется, чтобы наши усилия были объединены во благо ислама и мусульман». Фото Олега Тихонова

«Запреты ни к чему хорошему не приведут»

— Корректно ли связывать ваххабитов с салафитами? Или это разные вещи?

— Считаю, что разные вещи. Каждый мусульманин на сегодняшний день претендует на то, чтобы быть салафитом — последователем первого поколения мусульман. Каждый суфий, имам, муфтий хочет быть салафитом, потому что следует первым ученым. Но важно не какую-то печать поставить, а понять, что за этим термином стоит. То опасение, которые высказали руководители СМР и ДУМ РФ, заключается в том, что под термин «ваххабизм» можно подогнать многих, тем самым избавиться от неугодных, невыгодных людей. Важно четко определить критерии, которые делают человека экстремистом или террористом. Мы часто слышим даже в рядах мусульманского сообщества, когда человек, чтобы угодить кому-нибудь, с легкостью говорит о ком-то, что тот ваххабит, потому что он не суфийских взглядов.

Этим запретом, необоснованным на сегодняшний день, мы создадим смуту внутри мусульманского сообщества. К сожалению, озвучивая данную точку зрения, кому-то на руку сказать: «А вот они защищают ваххабитов».

— Действительно, сейчас уже появляются подобные новости: СМР отказался запрещать ваххабизм, подразумевая, что вы выступаете за ваххабизм.

— Совет муфтиев России, Духовное управление мусульман Российской Федерации всегда выступают против какого-либо проявления форм радикализма и экстремизма. Как имам, который 19 лет работает в этой структуре, я это вижу и подтверждаю. Заявляя так, ДУМ РФ просто боится того, что внутри мусульманского сообщества будет некая смута: ярлык «ваххабит» станут вешать на неугодных и объявлять человека злодеем. Нужно определить некие критерии, по которым человек попадает в категорию тех, с кем нужно вести просветительскую работу. Если он преступает закон, то должен по закону понести наказание. А так запреты ни к чему хорошему не приведут. Нужно просвещать, образовывать, воспитывать, давать понимание, что есть ислам, какие принципы несет религия.

Вся проблема в том, что нам не хватает площадки, где бы лидеры мнений — мусульманские деятели — ключевые значимые вопросы обсуждали за одним столом и вместе принимали решения, в каком направлении двигаться. Не должно быть единоличных решений, иначе можно воспринять так, будто подобное решение продиктовано какой-то структурой, и человек обязан чью-то волю исполнить. Вопрос религии очень тонкий. С одной стороны, мы говорим, что государство и религия отделены друг от друга, с другой, мы видим некие попытки влияния на религиозную среду такого рода вещами. На данный момент важно не пытаться кого-то обвинять, обливать грязью. Все-таки нужно понять, к чему этот запрет приведет. И на данный момент нужно восстановить и укрепить единство мусульманского сообщества, где муфтияты разных регионов были бы единым целым, чтобы таких раздоров не возникало. Мы надеемся, что Всероссийский научный мусульманский совет будет функционировать и приносить свои плоды. Мы над этим проектом работаем.

— Тот самый Совет улемов при Болгарской исламской академии?

— Да. И первое заседание пройдет в Москве 17 апреля, иншаллах (если будет воля Аллаха, — прим. ред.).

— И кто там будет представлен? Кавказ, ЦДУМ, Татарстан?..

— Все.

«К сожалению, бывает так, когда один религиозный деятель что-то заявляет, не обсуждая, не согласовывая этого с другими, не учитывая, каким будет ход дальнейших событий». Фото islam.ru

«Лепят клеймо, тем самым избавляясь от неугодных людей»

— Почему инициативу Самигуллина поддержали дагестанский муфтият и Альбир Крганов?

— Каждый сам вправе выбирать. Повторюсь, ДУМ РФ и СМР не против запрета каких-либо форм радикальных проявлений, которые нарушают согласие и мир внутри российского общества. Просто к этому вопросу нужно подойти грамотно и взвешенно, чтобы не наломать дров, чтобы не пострадали невинные люди. К сожалению, было и есть то, что одни обливают других грязью или лепят клеймо, тем самым избавляясь от неугодных людей или организаций, при этом используются государственные органы власти. Кстати, с Камилем хазратом очень хорошо общаюсь. Каждый раз, прибывая в Татарстан, к нему заезжаю. Хочется, чтобы наши усилия были объединены во благо ислама и мусульман.

— Ильдар хазрат, а какие другие мусульманские центры России выразили солидарность с СМР и ДУМ РФ в этом вопросе?

— Я этого не отслеживаю. Порой я не успеваю даже заниматься научными вопросами, подготовкой фетв, материалов. Просто нет времени на отслеживание того, кто что сказал.

— В конце прошлого года поднимался вопрос о коранитах, в том числе в Совете муфтиев России. Какую позицию по ним занял Совет улемов ДУМ РФ?

— Мы не привязываемся к понятию «коранизм». Люди, которые отрицают Сунну, наследие пророка Мухаммада, не имеют права называться коранитами — они прикрывают свои сектантские убеждения Священным Кораном. На самом деле эти люди дальше всех от Священного писания (Корана). У нас, ДУМ РФ и СМР, есть четкая позиция: те люди, которые отрицают наследие пророка Мухаммада, отрицают то, что имеет высокий уровень достоверности, по сути, выходят из лона ислама, перестают быть в нашем понимании мусульманами. Но это их личный выбор, за который им нести ответ пред Богом, а не перед нами. Отмечу, что мы не первые, кто такое озвучивает — это общемировое мнение касательно сунны нашего пророка и ее значимости. Это один из вопросов, который будет подниматься на предстоящем всероссийском совещании.

Тимур Рахматуллин
Справка

Аляутдинов Ильдар Рифатович — российский мусульманский богослов. Председатель Духовного управления мусульман Москвы; главный имам Соборной мечети Москвы.

  • Родился в 1978 году в Москве.
  • В 2001 году с отличием закончил факультет филологии и богословия Международного исламского университета «Аль-Азхар», Египет (бакалавр).
  • В 2003 году окончил магистратуру университета «Аль-Азхар» (магистр исламский наук).
  • С 2000 года — имам Мемориальной мечети Москвы.
  • С 2003 года — имам Московской Соборной мечети, позднее — главный имам Московской Соборной мечети.
  • В 2012 году — председатель ЦРО «Мухтасибат г. Москвы», имам-мухтасиб столицы.
  • С 2013 года — муфтий Москвы.
  • Автор множества книг и публикаций, канонический редактор и коppектоp аpабских текстов книг своего старшего брата, имам-хатыба Мемориальной мечети Шамиля Аляутдинова. Руководитель проекта MIRadio.ru.
  • Член президиума ДУМ РФ, ученый секретарь Совета улемов ДУМ РФ.

Общество Татарстан
комментарии 34

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Хорошо ответил. Хоть и изворотливо.
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  • Анонимно 05 апр
    Ну верно. Нельзя единолично запрещать. И Камиль это понимает. Вероятно, ему кто-то сказал так сделать.
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  • Анонимно 05 апр
    Очень уважаю Ильдар-хазрата. Умный интеллигентный человек. Самый грамотный богослов в стране.
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    Анонимно 05 апр
    просто супермен))))
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    Анонимно 17 апр
    Ильдар хәзрәт татарча белми. Татар халкына ул ничек хезмәт итәр, татар телендә догалар укыр?
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    Анонимно 17 апр
    Татар телен белмәгән мулла татар дин әһеле түгел.
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    Анонимно 17 апр
    Муллалар үзара талашып халыкны диннән биздерәләр.
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    Анонимно 17 апр
    Мәскәүдә татар мөселманнары мәһәлләсе кирәк.
    Әлбир хәзрәткә ышанган идек, ул да ашыкмый.
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    Анонимно 17 апр
    Күпмилләтле ислам татарга зыянлы.
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  • Анонимно 05 апр
    4 года назад Камиль Хазрат говорил что мы дескать татары можем за чашкой чая любые проблемы решить. Даже и не пытались ничего решить. Только все начало успокаиваться,опять нужно охоту на ведьм устраивать.был лучшего мнения о нем
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    Анонимно 05 апр
    камиль много че говорил
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  • Анонимно 05 апр
    Они, помнится, уже закусились из-за татарских хутб на джума-намазе. Теперь здесь.
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  • Анонимно 05 апр
    спасибо за хорошее и полезное интервью.
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  • Анонимно 05 апр
    Современная религия объединяет верующих, но разделяет общность общества. Верующие разных направлений даже одной религии непримиримы между собой. Зачем тогда всё это?
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  • Анонимно 05 апр
    Удивительная хамелеонская позиция: не смейте запрещать ваххабизм - мы за свободу мнений; коранизм - это плохо, мы выводим из ислама коранитов - свободу мнений в вопросе коранизма не допускаем
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  • Анонимно 05 апр
    проверте пожалуйста, района азнакаево, альметьевска на вахабизм
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    Анонимно 05 апр
    нормально тут у нас
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  • Анонимно 05 апр
    Батров разделал их фетву под орех. Видимо, решили работу над ошибками сделать.
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    Анонимно 05 апр
    Ничего он не разделал. Какие-то сплетни привел, разбавил своими домыслами. Ни логики, ни фактов. Одна вонь батровщины. Так что, Батров, не флуди тут.
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    Анонимно 05 апр
    Согласен. Рустам хазрат красавчик. В пух и прах их перемолол. Молодец!
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    Анонимно 05 апр
    батров к мухетдинову пытается пристроиться. смешные.
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    Анонимно 06 апр
    кого он перемолол? не смеши народ. скорей, батрова раздели до гола при всех, разоблачили, вот и бегает, бесится, повизгивает
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  • Анонимно 05 апр
    Секты в принципе антиобщественны. Трудно контролировать. Легко манипулировать сознанием людей. Считаю, надо запрещать такие формы.
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    Анонимно 05 апр
    Давайте тебя запретим для начала.
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  • Анонимно 05 апр
    Самигуллин конечно глупость сморозил. Сейчас прячется от всех.
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  • Анонимно 06 апр
    Евреи самая реальная нация и после идут башкиры и вот эти две нации имеют право по вере управлять иными мусульманами в мире.
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Сам себя не похвалишь, целый день как оплеванный ходишь?Это про вас.А вообще посмотрите видео в Ютубе как в Белорецке танцуют вуги- вуги в мечети.
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    Анонимно 06 апр
    опять мусульманское общество под палку и контроль берут.
    Ответить
  • Анонимно 10 апр
    Мухаммад ибн аль Ваххаб -один из мусульманских лидеров, свою жизнь посвятил борьбе с хараджеритами ( бритоголовыми сектантами времён таби' инов и ат таби'инов. ) хараджириты по всем характеристикам и идеологией подходят под современных террористов( настоящих террористов а не тех кого называют так) . Очень печально что многие не знают о чем ведут речи свои. Невежды это игрушки в руках манипуляторов . Невежество-это болезнь ,лечит ее вопрос к знающему! Лечитесь люди!
    Ответить
    Анонимно 16 апр
    И почему-то последователи АбдульВаххаба сами стали бритоголовыми хариджитами с косматыми бородами и радикальными настроениями
    Ответить
  • Анонимно 17 апр
    финансовые вливание в религию могут поменять ее направление. главная религия деньги попробуйте около мечети проповедуйте что не надо приносить деньги в мечеть, такой социальный эксперимент закончится очень печально особо верующие братья проведут с вами беседу.
    Ответить
  • Анонимно 17 апр
    1. жоржик. вообще то у нас светское государство, и церковь отделена от государства, так скажем;
    2. но может кто ни будь пояснит мне:
    2.1. сунниты считают законными преемниками Мухаммеда первых четырёх халифов — Абу Бакра, Умара, Усмана и Али — а также признают, наряду с Кораном, многочисленные предания (сунну) о пророке Мухаммеде (два самых авторитетных для них источника — сборники хадисов аль-Бухари и Муслима). Сунниты следуют принципам приверженности исламским ценностям, зафиксированным в Священном Предании, и идее руководящей роли мусульманской общины в решении жизненно важных проблем.
    Сунниты признают четыре богословско-правовые школы, называемые «мазхабами»: маликитский, шафиитский, ханафитский и ханбалитский.
    2.2. Шииты (от араб. شيعة‎ шӣ‘а — приверженцы, партия) — вторая по величине ветвь ислама. После смерти пророка Мухаммеда сформировалась группа мусульман, которые считали, что власть в общине должна принадлежать исключительно его потомкам (детям Фатимы, дочери Мухаммеда, и Али, его двоюродного брата)[4]. По мнению шиитов, право на имамат (институт верховного руководства общиной) было закреплено за родом Али божественным установлением[5]. Первоначально эта группа являлась только политической партией, а как самостоятельное религиозно-правовое течение в исламе сформировалась позднее, при шестом имаме Джафаре ас-Садыке.
    ТАК ГДЕ ЗДЕСЬ вахабиты?
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    Анонимно 17 апр
    смотрю, копипастой занялись?
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    Анонимно 19 апр
    1. жоржик. Копипа́ст (от англ. copy & paste — копировать и вставлять) — скопированный в статью из внешних источников текст
    2. пояснение к предыдущему - в связи с тем. что я не знаю арабский, э в той мере, которая требуется для понимания не только того, что изображено на носителе (бумаге, так скажем), но и того, что в Коран вложил его творец, вынужден, для того чтобы меня, тупого и серого, поняли умные, рассудительные люди, ссылаться на выдержки из авторитетных (ну, это на мой, тупого и серого, взгляд) источников, э ..так скажем;
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